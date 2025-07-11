Сегодня 14:03 Налоги начнут списывать без суда уже 1 ноября. К чему готовиться? Депутат Выборный: внесудебные методы взыскания налогов разгрузят суды 0 0 0 Фото: Photoagency Interpress/Russian Look / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Федеральная налоговая служба сможет взыскивать долги без суда уже в ноябре этого года. Правительственная комиссия 7 июля поддержала инициативу при подготовке законопроекта об упрощенном порядке ко второму чтению. Как будет проходить процедура, сколько времени дадут на возражение и кого затронет нововведение — в материале 360.ru.

Взыскание налогов без суда с физических лиц: суть нового закона С момента вступления закона в силу правила о взыскании долгов начнут применять не только к индивидуальным предпринимателям, но и ко всем физическим лицам. Это относится к налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам и процентам. Согласно документу, нововведение упрощает процедуру для налоговых органов, позволяя списывать долги в большинстве случаев напрямую с банковских счетов без судебного решения, но вводит механизмы защиты прав плательщиков, включая приостановку взыскания при подаче жалоб. «Задолженность, с которой человек не согласен, может быть оспорена. Тогда срок оплаты отложится до принятия решения и в случае отказа в пересмотре органам больше не надо будет обращаться в суд. Деньги спишет банк», — рассказал 360.ru директор Ассоциации налоговых консультантов Владимир Саськов. То есть ФНС во внесудебном порядке получает деньги со счетов должника.

Фото: Nikolay Titov/Global Look Press / www.globallookpress.com

Сейчас ФНС вынуждена обращаться в суд для получения судебного приказа, который затем передается судебным приставам. По словам налогового юриста, управляющего партнера юридической компании «Закон и Налоги» Алексея Гатина, у налогоплательщика есть право отменить этот приказ, подав возражение — даже без обоснования. В таком случае суд аннулирует приказ, и ФНС должна взыскивать долг через исковое производство. Из-за большого количества дел органы не всегда успевают отследить отмененные приказы и пропускают сроки подачи иска, что делает изъятие средств невозможным. Новый порядок исключает этот этап, позволяя взыскивать долги без суда. Эксперт также назвал спорным утверждение, что граждане будут экономить средства. Госпошлина в судах общей юрисдикции и так невысока, а при обжаловании судебного приказа она не взимается. Также остаются пени и штрафы за просрочку. Кроме того, в текущей системе есть возможность восстановить срок обжалования по уважительной причине. В новом порядке, если человек пропустит уведомление в «Госуслугах», сделать это будет сложнее.

Фото: РИА «Новости»

«Использование внесудебных методов помогает разгрузить суды от большого количества дел по взысканию долгов, что способствует более эффективной работе судебной системы. Такое урегулирование конфликтов часто происходит в более конструктивной форме, что дает возможность избежать острых ситуаций между сторонами», — подчеркнул депутат Госдумы VII созыва, председатель Комитета по безопасности предпринимательской деятельности и один из инициаторов проекта Анатолий Выборный. Когда начнет действовать закон о долгах по налогам и что нужно успеть Ожидается, что он вступит в силу с 1 ноября 2025 года, но не ранее чем через месяц после официального опубликования. Для налогоплательщиков это означает, что до даты есть время проверить свои обязательства и, при необходимости, подать жалобы или заявления. Если ранее налоговая не обращалась в суд по долгам, указанным в уведомлениях или решениях о правонарушениях, эти суммы не включаются в совокупную обязанность до истечения одного месяца после получения информационного сообщения от нее.

Фото: РИА «Новости»

«Внесудебное взыскание проводится на основе законодательства и договорных условий, что обеспечивает правовую основу для действий взыскателя и защищает гражданина от произвола и неправомерных требований», — подчеркнул Анатолий Выборный. В течение месяца можно подать жалобу на действия налогового органа или заявление о перерасчете. Сообщение направляется через личный кабинет налогоплательщика, портал «Госуслуги» или заказным письмом. Важно проверить налоговые уведомления и решения; Подать заявление о перерасчете или жалобу на действия органа до 1 ноября 2025 года, если есть сомнения в расчетах; Владимир Саськов порекомендовал погасить долги, чтобы избежать списаний после вступления закона.

Фото: РИА «Новости»

Как ФНС будет списывать долги по налогам Налоговая служба получает право взыскивать долги без суда, размещая в реестре решений о взыскании поручение на списание суммы задолженности. Если физическое лицо не оплатило налоги, сборы, страховые взносы, пени или штрафы в установленный срок, орган принимает решение о взыскании в течение шести месяцев после истечения срока оплаты. Затем оно направляется через личный кабинет, портал «Госуслуги» или заказным письмом. Через семь дней налоговая размещает в реестре поручение на списание долга. Банк или оператор платформы цифровых рублей исполняет его по правилам исполнительного производства. Если финансовая организация не выполнила поручение, ФНС направляет судебному приставу постановление о взыскании.

Фото: РИА «Новости»

Что могут взыскать: Деньги на банковских счетах, включая вклады, накопительные счета, электронные деньги, цифровые рубли и драгоценные металлы;

Наличные;

Имущество, переданное другим лицам по договору (если он расторгнут или признан недействительным);

Другое имущество, кроме предназначенного для личного пользования (например, бытовые предметы). Что запрещено списывать: Доходы, защищенные законом (например, пенсии, пособия);

Деньги со специальных избирательных счетов, счетов фондов референдума или счетов, где средства не принадлежат владельцу.

Фото: Photoagency Interpress/Russian Look / www.globallookpress.com

Можно ли будет оспорить списание налогов без суда Закон предусматривает несколько способов оспаривания взыскания без необходимости обращения в суд. Физическое лицо подает заявление о перерасчете суммы налога, указанного в уведомлении. Тогда процесс приостанавливается с даты получения заявления до истечения 30 дней после отказа в перерасчете. При подаче жалобы на расчет налога взыскание приостанавливается с даты получения жалобы до истечения 30 дней после ее отклонения (если не подано уведомление о несогласии). При подаче жалобы на требование об уплате долга или решение о взыскании взыскание приостанавливается до принятия решения по жалобе в размере неоплаченного долга.

Фото: DanitaDelimont.com / www.globallookpress.com

Уведомление о несогласии с решением вышестоящего налогового органа подается через личный кабинет налогоплательщика, МФЦ или заказным письмом. Возможны ли сбои и что делать, если деньги списали ошибочно Чтобы случайно не лишиться финансов из-за технической ошибки, нужно периодически отслеживать свой личный кабинет, куда приходят уведомления. «Сроки уплаты налогов достаточно фиксированные. К примеру, основная масса выплачивается 1 декабря. Тогда, грубо говоря, 10 декабря следует открыть и посмотреть, какие образовались задолженности и начисления. Но последнее нужно отследить до 1 декабря», — указал Саськов. Если человек не согласен с увиденным, это он как раз и может оспорить.