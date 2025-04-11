11 апреля 2025 11:52 Не виноватая я! Как в России будут наказывать за клевету Юрист Зайцева объяснила, как новый закон о клевете может нагрузить полицию 0 0 0 Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com Общество

Уголовное дело

Суд

Законы

Госдума РФ

Полиция

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который меняет систему привлечения к ответственности по делам о клевете: пострадавшие смогут писать подобные заявления в полицию. Что поменяется в правовом поле, если инициативу одобрят, и как потерпевшему доказать факт преступления — в материале 360.ru.

Законопроект о клевете Сейчас разбирательства, которые касаются вопросов клеветы, считаются частными. Это означает, что пострадавший должен подавать иск на обидчика в суд. «В порядке частного обвинения заявление подается в суд, минуя стадию следствия», — пояснила в разговоре с 360.ru основатель и старший юрист компании ООО «Принцип» Ксения Зайцева. Инициатива, которую депутаты приняли 2 апреля в первом чтении, позволит перевести уголовные дела о клевете без отягчающих обстоятельств, описанных в части 1 статьи 128.1 УК, в категорию частно-публичного обвинения. Таким образом, в случае внесения изменений в законодательство пострадавший должен будет подать заявление в полицию. Сотрудники правоохранительных органов проведут расследование и только после этого передадут дело в суд. Уголовное дело возбудят, если жалобу на обидчика подаст пострадавший или его законный представитель.

Фото: Ilya Moskovets/URA.RU / www.globallookpress.com

Кроме того, изменится порядок прекращения такого уголовного дела. Раньше его закрывали в обязательном порядке, если стороны приходили к примирению, но после принятия законопроекта дело могут и не закрыть. Отозвать жалобу из полиции тоже уже не получится. До нового закона вся тяжесть доказывания вины обидчика лежала на пострадавшем. Теперь же ответственность закрепят за полицией. «В случае предлагаемого изменения порядка уголовного преследования основное бремя доказывания по уголовным делам о клевете возлагается на правоохранительные органы, что позволит обеспечить более тщательное исследование обстоятельств совершения клеветы в ходе обязательного предварительного расследования», — говорится в пояснительной записке. Сейчас если потерпевший не придет на судебное заседание по делу о клевете без уважительной причины, судья вправе реабилитировать обидчика согласно Уголовно-процессуальному кодексу. С новым законопроектом это станет невозможно, и дело продолжат рассматривать без активного участия пострадавшего.

Фото: Bernd Wüstneck/dpa / www.globallookpress.com

Изменится и порядок оплаты судебных издержек. Сегодня суд при оправдании может возложить все или часть расходов на истца, если произойдет примирение — поделить их между сторонами. После утверждения поправок в законодательство либо оплату берет на себя обвиняемый, либо затраты закрывают из государственной казны. Инициатором выступил Верховный суд России, а изменения в случае одобрения проекта внесут в Уголовно-процессуальный кодекс.

Зачем нужен законопроект о клевете Как указано в пояснительной записке, за последние 12 лет в уголовном и административном законодательстве произошли перемены. Из-за них частный порядок рассмотрения дел о клевете стал неактуальным. По версии парламентариев, изменения в УПК «будут способствовать укреплению гарантий правосудия в сфере уголовного судопроизводства и повышению уровня уголовно-правовой защиты лиц, пострадавших от клеветы».

Депутаты, скорее всего, решили снизить нагрузку на суды, но куда больше работы появится у правоохранительных органов. Сейчас все подают в суд, а потом дело разваливается, возрастает загруженность судей. Ксения Зайцева

По ее мнению, статья о клевете — не та часть УПК, которая требует ужесточения. «Ведь так станет больше людей, на которых будет лежать уголовная ответственность», — заметила юрист.

Фото: Svetlana Vozmilova / www.globallookpress.com

Как доказать невиновность в деле о клевете Клевета — ложная информация. Гражданин, произнося ее, должен знать, что лжет, тем самым выставляя потерпевшего не в лучшем свете. «Защитить себя можно, доказав, что это было ваше субъективное мнение, отсутствовали прямой умысел и факт распространения сведений. Можно убедить судью, что слова не были направлены на то, чтобы порочить честь и достоинство другого человека», — рассказала Зайцева. Если в действиях лица нет одного из необходимых элементов состава преступления, а именно — объективной и субъективной стороны, то он вовсе отсутствует, и суд может реабилитировать обвиняемого.

Фото: Svetlana Vozmilova / www.globallookpress.com

Как доказать клевету со стороны обидчика Пока законопроект не приняли, человеку приходится самостоятельно защищать свою честь и достоинство. И это непростая задача для рядового гражданина. «Надо доказать, что человек лгал сознательно, — это основной, но самый сложный этап. Чтобы было больше шансов в суде, нужно как следует подготовиться», — подчеркнула юрист. Основанием для обвинения может быть что угодно: переписка, запись телефонных звонков, свидетели. Также есть полиграф, о котором можно ходатайствовать в судебном заседании. Правда, данные, полученные с помощью детектора лжи, не считаются доказательством и суд вправе не учитывать такую информацию при рассмотрении дела. Тем не менее его использование не запрещено.