«Надеюсь остаться здесь навсегда». Как зарубежные блогеры разоблачают ложь западных СМИ о России

Россия привлекает все больше внимания, иностранцы приезжают в страну не только как туристы, но и на постоянное место жительства. В своих блогах о России они рассказывают о своей любви к новой Родине, на это обратила внимание телекомпания НТВ .

Каналы о России глазами иностранцев появляются в Сети и собирают тысячи подписчиков. Иностранцам интересно, как живут люди в стране, которая находится под огромным санкционным гнетом.

Маркетолог из Голландии Махил Снейп в России живет уже восемь лет, у него есть русская жена и двое детей. По стране он намотал более 10 тысяч километров, а этим летом отправился на край света к оленеводам. В блоге «Голландец в России» он рассказывает о ночевке в чуме и покатушках в оленьей упряжке.

«Россия — полностью безопасная страна. К иностранцам здесь относятся с уважением. Людям интересно узнать, что иностранцам нравится в России», — заявил Снейп.

Родственники отговаривали Махила от переезда в Россию, пугали медведями на улицах и угрюмыми русскими. Снейп переживал только о том, что не сможет есть привычную пищу. Сейчас Махил признается, что любит гречку и восторге от кефира.