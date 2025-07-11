«Надеюсь остаться здесь навсегда». Как зарубежные блогеры разоблачают ложь западных СМИ о России
Россия привлекает все больше внимания, иностранцы приезжают в страну не только как туристы, но и на постоянное место жительства. В своих блогах о России они рассказывают о своей любви к новой Родине, на это обратила внимание телекомпания НТВ.
Каналы о России глазами иностранцев появляются в Сети и собирают тысячи подписчиков. Иностранцам интересно, как живут люди в стране, которая находится под огромным санкционным гнетом.
Маркетолог из Голландии Махил Снейп в России живет уже восемь лет, у него есть русская жена и двое детей. По стране он намотал более 10 тысяч километров, а этим летом отправился на край света к оленеводам. В блоге «Голландец в России» он рассказывает о ночевке в чуме и покатушках в оленьей упряжке.
«Россия — полностью безопасная страна. К иностранцам здесь относятся с уважением. Людям интересно узнать, что иностранцам нравится в России», — заявил Снейп.
Родственники отговаривали Махила от переезда в Россию, пугали медведями на улицах и угрюмыми русскими. Снейп переживал только о том, что не сможет есть привычную пищу. Сейчас Махил признается, что любит гречку и восторге от кефира.
Кефир хорош с окрошкой. Это мое любимое блюдо — окрошка. Так что я привык и даже влюбился в эти продукты.
Махил Снейп
Китаец Юй Чжоу побывал на «АРМПОЛИГОНе» под Санкт-Петербургом. Там можно покататься на танке и пострелять из оружия времен Великой Отечественной войны.
«Танк работает так громко, я не ожидал. Ведь на танке я катался в первый раз, так же как впервые здесь стрелял из автомата Калашникова. Это было захватывающе. Мне было интересно и очень понравилось», — признался иностранец.
Француз из Бургундии Томас Родригез уже четыре года живет в России, он бывший студент РАНХиГС. Родригез решил показать другую Россию, не ту, что демонстрируют французские СМИ.
Когда мы слушаем французские СМИ, нам говорят, что в России ничего не работает, люди очень злые. Но это не так. И я решил показать Россию.
Томас Родригез
В своем видеоблоге Родригез предлагает «выбраться из своей матрицы» и приехать посмотреть Россию своими глазами. В роликах Томас говорит по-русски с французскими субтитрами. За четыре года проживания в России француз считает главным достижением, что ему удалось увидеть президента Владимира Путина. Он назвал российского лидера нормальным человеком, обычным.
«Я не могу на 100% быть русским, конечно. Но здесь дом. Я здесь живу и надеюсь остаться жить здесь навсегда», — заявил Родригез.