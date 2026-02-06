На «ССТБ.ПРО.МЕДИА» 2026 обсудят будущее ТВ и стратегии развития экосистем

17 февраля на форуме «ССТБ.ПРО.МЕДИА» 2026 эксперты и лидеры отрасли расскажут о тенденциях платного ТВ, международной дистрибуции российского контента, а также о развлекательном контенте на ТВ и в диджитал. А 18 февраля поговорят о потенциале и точках роста экосистем в России, обсудят ключевые контентные нововведения онлайн-кинотеатров и затронут тему вертикального контента.

Сессия «Развлекательный контент на ТВ и в диджитал» состоится 17 февраля. Обсудят трендовые форматы и жанры развлекательного контента на ТВ и на стриминговых платформах 2025–2026 гг., разницу форматов развлекательного контента на ТВ и в Интернете, интернет-шоу на большом экране, хиты прошлого — ремейки, продвижение развлекательного контента на ТВ и в Интернете.

Модератором выступит Алексей Корляков, руководитель отдела форматных закупок и исследований «ТНТ».

18 февраля пройдут сессии на разнообразные актуальные темы:

— Сессия «Вертикальный контент»;

— Сессия «Платное ТВ. Как справиться с ростом цен на контент и оправдать ожидания зрителя»;

— Сессия «Международная дистрибуция российского контента»;

— Сессия «Экосистема. Вселенная сервисов»;

— Панельная дискуссия «Онлайн-кинотеатры. Как меняется контентная политика при насыщенном рынке и росте затрат на производство ориджиналс».

Каждая сессия будет состоять из двух блоков: аналитический блок и панельная дискуссия. Модераторами выступят: Константин Владимиров, коммерческий директор «Медиа-Телеком», Юлия Сычева, управляющий партнер компании «Люмьерс Легал», Мария Истомина, редактор отдела «Медиа и Культура» газеты «Ведомости», Дмитрий Колесов, директор департамента новых технологий «Джейсон и энд Партнерс Консалтинг», Трифон Бебутов, медиаменеджер, основатель и генеральный продюсер медиа «Дримкаст» и многие другие.

Участниками сессий приглашены представители из таких компаний, как ВК, СБЕР, Т-Банк, крупнейших онлайн кинотеатров, киностудий, дистрибьютеров телеканалов и телепрограмм, цифровых индустриальных платформ и многих других.

Регистрация на Форум «ССТБ.ПРО.МЕДИА» 2026 открыта! Ждем Вас!