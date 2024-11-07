Сегодня 13:16 На Roblox начали твориться очень страшные дела. Как играть в хоррор-игру «Они» от 360.ru Телеканал 360.ru запустил новую хоррор-игру «Они» на Roblox 0 0 0 Фото: Телеканал «360» Общество

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Любишь страшные истории о монстрах, скрывающихся на загадочных заброшенных локациях? А что, если бы такие места можно было посетить в качестве репортера с уникальной способностью к перевоплощению? Теперь это возможно в хоррор-игре «Они» от телеканала 360.ru на платформе Roblox.

«Работа с разной аудиторией, быть интересными и актуальными для всех — это основа нашего подхода. Поэтому мы запускаем такие проекты, как „Они“. Мы постарались сделать действительно качественную бесплатную игру в Roblox, которая погружает игроков в уникальный мир приключений. В дальнейшем мы планируем расширять нашу вселенную, создавать альтернативные жанры и новые локации», — рассказал заместитель гендиректора телеканала Алексей Коваль.

Что происходит в игре «Они» «Они» — сессионная игра. В ней есть монстр (его выбирают из группы игроков по случайному принципу) и выживающие. Задача монстра — искать и атаковать выживающих, не давая им активировать особые генераторы, либо сбрасывая весь достигнутый ими прогресс.

Фото: Телеканал «360»

А у выживающих, напротив, приоритетная цель как раз состоит в поиске и активации генераторов, сохранении своей жизни и побеге через специальные проходы, открывающиеся после активизации трех генераторов. Для победы всей команды достаточно хотя бы одного сбежавшего выживающего. В случае гибели игрок может выбрать, кому помогать в дальнейшем. Если выбор падет в пользу выживающих — он превратится в доброго призрака-невидимку, способного увеличивать скорость бега выживающих. Если же он решит помогать монстру, то превратится в его ослабленную версию — так называемого гуля. И потом, как и монстр, сможет охотиться на выживающих.

Лобби и основные локации игры В игре есть три основных локации и лобби. В лобби участники могут в спокойной обстановке собрать игроков и выбрать, куда им отправиться дальше. Там же можно воспользоваться рулеткой для получения уникальных UGC и баксов. Но перейдем к локациям. Одна из них — окруженный высокими горами парк с лесными зонами, прудом, детской площадкой, съемочной площадкой телеканала 360.ru и площадью с фонтаном. Вторая локация — Пилигрим Порт. Тут игроки оказываются в заброшенной деревне начала XX века. Стоит она на берегу ядовитой реки, а вокруг — жуткие поля. Тут же можно найти съемочную площадку с брендом канала 360.

Третья локация — типичный провинциальный вокзал. Здесь есть несколько путей с вагонами, подземный и наземный переход и два помещения с коридорами.

Фото: Телеканал «360»

Что должны делать репортеры Задача игроков-репортеров — в том, чтобы отыскать и активировать три генератора. На локации их всегда будет пять. Для активации генератора нужно просто достаточно близко к нему подойти. Участвовать в процессе может до трех человек, что ускорит процесс. Главная способность репортеров — в перевоплощении. На каждой локации игрок-репортер может найти множество вещей, в которые легко сможет перевоплотиться и спрятаться от монстра. Есть в игре и так называемая шкала страха — она накапливается, когда игроки сталкиваются с монстрами в темноте. Чем выше эта шкала, тем сильнее будут эффекты страха, галлюцинации, шумы, помехи и так далее. При получении трех или четырех ударов игрок не может оправиться и умирает.

Фото: Телеканал «360»

Как играть за монстра Игроку, ставшему монстром, на выбор доступны несколько образов: Когтебара — ужасающий и прожорливый аналог популярного капибары. У когтебары есть огромная пасть, которой она раскусывает жертв. Помимо этого, она может ускоряться настолько, что сбежать от нее не сможет никто. Фурри — волк-оборотень с полосатый черно-белым окрасом. Способен выть, пугая и замедляя от ужаса всех игроков.

Фото: Телеканал «360»

Пони с сюрпризом — механическая кукла милой пони сбежавшей из парка аттракционов. За милым обликом таится страшный монстр, стоит пони найти жертву — она перевоплощается в огромную «машину смерти».

Что такое UGC

За победы и полезные действия на уровне игроки получают баксы. Эти баксы можно потратить в рулетке — там с шансом можно выиграть уникальную UGC — это может быть рюкзак с Когтебарой или рюкзак с лого 360.ru и мини версией Когтебары, кофточка с Пони и несколько других вариантов.

Фото: Телеканал «360»

В будущем в игре может появиться VIP-подписка, которая сможет увеличивать доход игроков и повышать их шансы на получение призов, также планируется увеличить количество монстров, локаций и событий на них.