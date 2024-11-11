На ремонт сдай, в фонд сдай, сколько можно? Как бороться со школьными поборами
Родители учеников одной из уфимских школ пожаловались на постоянные поборы. От детей то требуют деньги на пробники по ОГЭ, то в фонд класса, то в некий «школьный фонд „Наследие“». Помимо этого, тратиться приходится и на некоторые учебники, которые по непонятной причине в библиотеке не выдают. Как поступать в подобной ситуации? Можно ли не сдавать деньги и куда стоит обращаться, если это заставляют делать, разбирался 360.ru.
В Уфе несколько раз собрали на пробники ОГЭ
О жалобах родителей на постоянные сборы денег в минувшие выходные сообщила в своем Telegram-канале телеведущая Ксения Собчак. По данным «Кровавой барыни», некрасивая ситуация сложилась в школе № 157 в Уфе.
Мать одного из учеников рассказала, как классный руководитель ее ребенка объявила сбор денег на пробники по ОГЭ, которые пройдут в ноябре — принести повелели по 250 рублей за математику и русский язык.
И странным это показалось с учетом того, что на эти пробники деньги школьники уже сдавали, только сумма была больше — за четыре предмета собирали две тысячи рублей.
Но это еще не все — по словам женщины, их постоянно просят сдавать деньги в фонд класса и некий «школьный фонд „Наследие“». Также родителей вынуждают покупать часть учебников, потому что в школьной библиотеке их почему-то нет.
Все эти поборы, по словам собеседницы канала, организует руководство школы, а классным руководителям ничего не остается, кроме как выполнять его указы — постоянно просить сдавать деньги, отбиваясь от совершенно справедливо возмущающихся родителей детей.
Интересно
Отдельно она отметила, что доходы у семей учеников разные и возможности, соответственно, тоже. Траты для некоторых становятся откровенно неподъемными. Да и если уж начистоту — этих сборов в принципе и быть не должно. А уж если они и есть, участие в них должно быть только добровольным.
На поборы в Башкирии жаловались и ранее
Вместе с тем это уже не первый раз, когда в Уфе родителей возмущают школьные поборы. В 2022 году на требования сдать деньги жаловались семьи учеников из 52-го лицея. Тогда они решили обращаться напрямую к главе Башкирии Радию Хабирову.
Мать одной из учениц рассказывала, что им говорили сдавать на ремонт здания и за пропущенные детьми отработки. Директор лицея при этом уверяла, что таких сборов у них не было.
«Я пригласила маму на беседу, как и классного руководителя. Она не приходит и на телефонные звонки не отвечает. С этой мамы никто деньги не брал, она увидела переписку другой мамы. Возможно, они оговаривали сбор денег на покупку учебников, если на собрании приняли такое решение. Пояснений я не получила», — подчеркнула директриса.
В 2017-м в центре внимания из-за поборов оказалась школа № 71. Там, по словам родителей, от них требовали деньги на ремонт и оплату охраны. Также на них возложили обязанность обеспечить учеников тетрадями, которые учебное заведение должно было обеспечить бесплатно.
Сборы денег в школе законны?
В свете этой проблемы, которая продолжает существовать и, кажется, никуда исчезать не собирается, встают три вопроса: эти сборы вообще законны? Кто виноват, что ситуация не меняется и, наконец, что с этим всем делать?
Подзаконные акты Минобрнауки говорят о том, что безопасные условия обучения, воспитания и оснащения школы должны гарантировать самостоятельно. Тогда откуда берется это «сдаем на ремонт», «сдаем на шторы» и так далее? Решительно непонятно.
По мнению юриста филиала ПККА — конторы адвокатов «Берест» Максима Сикача, причина связана с тем, что для получения результата «здесь и сейчас» школам проще запросить деньги у родителей, нежели ждать получения ассигнований из бюджета для реализации потребности школы.
«Иногда сборы проводятся в тех сферах, выделение денег на которые не предусмотрено: дни рождения, коллективные походы или поездки и так далее», — пояснил он в беседе с 360.ru.
Также классные руководители порой могут собирать деньги на какие-то дополнительные вещи, которые могут сделать учебный процесс более качественным и интересным, продолжил Сикач.
Но при всем при этом важно понимать, что обязанность школ обеспечить качественный процесс обучения и предоставить все необходимое детям никуда не исчезает.
Почему школьные фонды собирают деньги с детей
Говоря о так называемых школьных фондах, Сикач пояснил, что речь идет об обычных НКО. Создаются они по правилам Гражданского кодекса и федерального закона «О некоммерческих организациях» с целью легально собирать деньги и направлять их в целевое русло, в частности — на развитие школы.
«Фактически это такая прокладка между школой и родителями. Напрямую брать нельзя, но, а вот через фонд — добровольное пожертвование в фонд, который уже передает деньги школе. Последняя становится подотчетна НКО и должна рассказать, куда были потрачены деньги», — добавил юрист.
Участие в сборах для таких фондов может быть исключительно добровольным, подчеркнул специалист. Если на родителей вдруг из-за этого давят или доходит до того, что даже угрожают, это можно расценить и как угрозу убийством, а это уголовная статья.
«Если шантажируют или вымогают деньги — это статья 163 УК РФ. При подозрениях в нецелевой растрате средств можно написать заявление в Минюст с целью внеплановой проверки фонда», — добавил собеседник 360.ru.
Деньги могут собирать только добровольно
В случае, если родители столкнулись с тем, что на них давят, говорят, что сдавать деньги обязательно, Сикач рекомендовал сразу обращаться в правоохранительные органы, минуя школьное руководство.
«Несколько приходов участкового и вызовы в прокуратуру остудят пыл фанатичных блюстителей детского счастья. Также есть общественные движения, например, „Родительский отпор“ и другие. У них свои команды юристов, которые помогают составлять жалобы», — отметил специалист.
Но лучшим способом противостоять таким вещам, по его мнению, станет объединение родителей, которые не согласны с происходящим и хотят отстаивать свои права, так как в одиночку это сделать всегда сложнее.
От кого требовать отчеты за сданные деньги
Неприятные впечатления могут вызывать и случаи, когда родительский комитет почему-то не хочет отчитываться о том, куда пошли собранные деньги. Звучит, может быть, странно, однако такие ситуации, действительно, бывают.
Подобным негативным опытом поделилась одна из подписчиц 360.ru. Женщина воспитывает двоих детей. Оба ходят в одну из московских школ. И если у старшей дочери в классе никаких проблем со сбором денег в классе не было — их сдавали на разные нужны раз в год, то у младшего сына ситуация была другая.
«У него все начальные классы была история с тем, что мы сдавали деньги несколько раз в год. И это очень бесило, потому что глава родительского комитета сказала, что ей удобно так, а кто не согласен — это только его проблемы, — пояснила мать школьников — И вот мы в начале года сдаем какую-то сумму, допустим, надо разные рабочие тетрадки купить. Потом сдаем что-то еще, на День учителя и так далее».
Такая система, по ее мнению, очень путала. К тому же складывалось ощущение, что ты сдаешь деньги постоянно, а в родительском комитете при этом отчетность не представляли. Глава родкома, вероятно, вела ее только для себя. Таблиц в открытом доступе для других при этом не держали.
Только один раз в комитете в итоге показали все чеки, когда дело уже дошло до скандала. Самым удивительным при этом стало то, что родителей, которые попросили об отчетности начали стыдить в чате и говорить, мол, как вам не стыдно, что вообще за недоверие такое, добавила собеседница 360.ru. Но в конце концов все успокоились.
Если говорить об отчетах на уровне школы (относительно средств, сданных в тот же самый «школьный фонд»), есть вариант обращаться в попечительский совет образовательного учреждения, чтобы развеять сомнения о том, на что именно сдавали деньги.
При этом важно помнить, что принуждения, требования и навязывания тех или иных услуг — незаконны. Родителям школьников, столкнувшимся с этим, можно пожаловаться в том числе в комитет образования городского уровня, районную администрацию, занимающуюся образованием, департамент образования, полицию и Минобразования.