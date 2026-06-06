На ПМЭФ подписали соглашения о «зеленом» строительстве: как это скажется на облике городов?

На Петербургском международном экономическом форуме подписали несколько соглашений, которые коснулись тем стратегического планирования территорий и оценки качества жилья. Все они соответствуют современному подходу к развитию городов, ставшему основой: нужно не просто строить дома, а создавать комфортную среду для жизни.

«Это бережная реставрация памятников, объектов культурного наследия. Обязательно — развитие зеленого каркаса, потому что Черкесск — исторически город зеленый, и мы не только должны создавать новые парки, но и бережно реставрировать территории водотоков, территории вокруг, в том числе многоэтажной жилой застройки, которые зачастую еще требуют дополнительного бережного озеленения», — объяснил директор по развитию городской среды ДОМ.РФ Антон Финогенов.

Одно из соглашений заключили с правительством Карачаево-Черкесии. Стороны договорились о разработке мастер-плана Черкесска — документа, который определит развитие столицы республики на годы вперед.

Еще одно соглашение — о системе добровольной сертификации так называемого зеленого жилья — подписали с Роскачеством. Организация будет подтверждать соответствие домов национальному стандарту, разработанному Единым институтом развития в жилищной сфере. Для покупателей такой сертификат станет дополнительной гарантией качества, для застройщиков — возможностью повысить конкурентоспособность своих проектов.

«Сотрудничество с коллегами позволяет нам сделать сертификацию в максимально короткий срок и при этом обеспечить должный уровень доверия и оформления, а также дать определенный сервис тем застройщикам, которые за этой сертификацией придут», — сказала директор по устойчивому развитию и международному сотрудничеству ДОМ.РФ Марина Слуцкая.

В компании пояснили, что устойчивое развитие начинается еще на этапе планирования. Поэтому принципы «зеленого» строительства включают в технические задания при разработке мастер-планов.

Подписанные на форуме соглашения показали, что сегодня развитие территорий все чаще рассматривают комплексно. Когда вместе планируются экономика, городская среда, инфраструктура и качество жилья, результатом становятся не отдельные объекты, а города, удобные для жизни.