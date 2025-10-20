Сегодня 11:49 На конференции «Дело спецтехники» в Москве обсудили тренды отрасли 0 0 0 Фото: пресс-служба «Авито Спецтехника» Общество

В Москве прошла отраслевая конференция «Дело спецтехники». На мероприятии подняли тему развития беспилотного транспорта в сельском хозяйстве, повышения прозрачности рынка спецтехники и современных инструментов кибербезопасности.

Эксперты пришли к выводу, что рынок спецтехники переживает непростые времена. Ключевых причин для этого оказалось несколько: рост цен, высокая ключевая ставка и дефицит кадров. Специалисты посчитали, что преодолеть вызовы можно, но для этого бизнесу необходимо быстро адаптироваться к изменившимся условиям. Макроэкономист, автор Telegram-каналов «М2» и «Рынки грузовиков» Сергей Блинов обратил внимание, что всплеск спроса в последние годы закрывался китайским импортом.

Обратное происходит, когда рынок падает или возвращается к своим средним значениям. Доля российских производителей, она автоматически растет. Сергей Блинов Макроэкономист, автор Telegram-каналов «М2» и «Рынки грузовиков»

Специалист привел в качестве примера рост популярности техники КамАз, спрос на которую за год увеличился с 18 до 33%. За последнее время выросла доля отечественных производителей, однако покупательская способность бизнеса снизилась. В таких условиях клиенты особенно внимательно изучают не только рынок продажи, но и аренды техники: они ищут лучшие предложения, стремясь при этом заплатить меньше.

Председатель совета директоров KOBLiK GROUP Егор Коблик заметил, что сейчас в бизнес пришло новое поколение сельхозпроизводителей или переработчиков. «Это молодые ребята, успешные руководители, которые не тратят время на встречи, на бумажные носители. Они в компьютере набирают то, что они хотят, и через „Авито“ им намного быстрее и проще получить абсолютно всю информацию, сравнив по 10 показателям, что они хотят, и после этого уже выбирать конкретный продукт», — подчеркнул он.

Платформа «Авито Спецтехника» организовала конференцию и собрала на площадке лучших специалистов отрасли, чтобы объединить участников сферы для решения сложных задач и поиска инструментов для развития компаний. Директор бизнес-направления «Авито Спецтехника» Тимур Осипов назвал мероприятие площадкой, где эксперты могут поделиться своим опытом.

Поскольку мы — ключевой игрок с точки зрения понимания рынка, мы в первую очередь хотим поделиться теми данными, которые накопились. Мне хочется отметить те сервисы, которые у нас появились в последнее время — возможности для верификации техники, для подтверждения ее наличия. Тимур Осипов Директор бизнес-направления «Авито Спецтехника»

Он добавил, что «Авито Спецтехника» разработала систему проверки техники совместно с компанией-партнером «Рососмотр». На конференции также уделили особое внимание технологическим решениям и безопасным сделкам, причем как в сегменте купли-продажи спецтехники, так и ее аренды. Несмотря на ряд изменений в отрасли, спрос на технику продолжает расти с 2024 года.