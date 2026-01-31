Сегодня 20:44 Пошли и потом плевались. Как жители Дагестана оказались на фильме «Горничная»? 0 0 0 Фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com / Lionsgate / / РИА «Новости» Эксклюзив

Общество

Дагестан

Скандалы

Кино

Фильмы

Россия

Кавказ

Жители Дагестана возмутились цензурированием постельных сцен в фильме «Горничная». Однако никто не может объяснить, как в этой республике, где мужчины и женщины полюбили морализаторствовать, толпы вообще оказались на подобном кино, да еще семьями? В скандале с этим фильмом важнее, не зачем замазали эротические кадры, а почему люди на это кино пошли.

Побудоражить что-нибудь еще В Дагестане произошел небольшой le scandale. Хотя, если учитывать фактуру, уместнее написать Ein Skandal. Ибо с элементами порно и костюмом горничной. Да, я про спеццензуру фильма «Горничная», который в республике, как и в любой другой развитой точке мира, вовлеченной в мировую индустрию развлечений, сейчас показывают в кинотеатрах. Но с нюансами! В фильме постельные сцены закрыли черными квадратами, чтобы… А чтобы, собственно, что? Меня в этой деликатной пуританской истории больше всего интересует, зачем добропорядочные семьянины с высокими традициями вообще пошли на такой фильм и зачем им закрыли пикантные подробности? Начала изучать. Оказалось, фильм так себе. Психологический триллер о том, как американка после отсидки устраивается горничной в богатый дом, дабы начать жизнь заново. Видимо, рисковые богачи в США тоже не прочь рискнуть и начать жизнь заново, если уголовница их ограбит или наведет на них бандитов. Ну да ладно.

Фото: Lionsgate

Далее сценарий развивается не по уголовному, а мистическому пути. Говорят, происходит что-то странное. Что именно, я не знаю, потому что не столь целомудренна, как жители Махачкалы, и на этот фильм не ходила, могу только догадываться. Судя по всему, это типичное американское развлекалово, но с уклоном побудоражить нервы и что-нибудь еще.

Фото: На премьере фильма «Горничная». Ron Adar/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

При желании могут увидеть Вопрос номер один: зачем туда пошли именно жители Дагестана? Регион давно и крепко позиционирует себя как ультраконсервативный и традиционалистский. Регулярно радует новостями, прямо свидетельствующими о строгих нравах жителей. Вспомним объявления о запрете появляться на пляжах Каспийского моря в купальниках и даже шортах. Туристов это тоже касалось. Дагестан оказался настолько целомудренным, что соблюдать полный дресс-код в иных местах начали требовать и от туристок. Объявлениями дело не ограничивалось: летом 2024-го дагестанские женщины напали на группу отдыхающих за ношение открытого купальника. С криками «На это смотрят наши мужья!» бросились гонять девушек, которые загорали у бассейна на закрытой частной территории и даже не вышли на пляж. Однако уединенность их не спасла: оказалось, мужья разъяренных дам могли при желании подсмотреть за купальщицами.

Фото: Отдыхающие на берегу Каспийского моря на городском пляже в Махачкале / РИА «Новости»

В августе 2025 года жительницы Дагестана возмутились фотографией бьюти-блогерши, которая сфотографировалась в голом виде на фоне гор. «Это могли увидеть наши мужья!» — сказали они и потребовали объяснений. Выяснилось, что блогерша снималась в Кабардино-Балкарии, чьи горы матери семейств перепутали с дагестанскими. Но фото девушка все же удалила, ибо при желании чужие дагестанские мужья могли ее и в КБР увидеть.

Наконец, новое от бдительных женщин: они возмутились туристками, которые накануне поездки в Дагестан или по прибытии отмечают в соцсетях локацию. Оказывается, местные мужчины могут увидеть эти публикации и предложить туристкам интимные встречи. Рассказывали, чей-то муж так увлекся фотографией незнакомой девушки, что добился знакомства и за несколько дней потратил на ее развлечения миллион рублей — все семейные накопления. Женщины Дагестана требуют принять против легкомысленных туристок меры, ведь при желании и другие мужья могут отнести им деньги.

При желании. Было бы желание, да?

Они плевались! Мы не забыли, как целомудренный парень из республики сделал замечание женщине в спортивных бриджах. Заодно отчитал о занятиях спортом: мол, это увлечение недостойно женщины. Был даже пример, когда ревнитель ценностей силой указал девушке с грудным ребенком на ее «неподобающий» вид, причем рядом была ее мать.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com

Дагестанцы все чаще требуют от женщин скромного поведения и вне своей малой родины. Так я, будучи 39 лет, возвращалась около полуночи с литературного мероприятия, после которого еще посидела с приятелями в кафе. Возле дома зашла в продуктовый магазин за молоком и хлебом. Была одета в брюки и шубу. В таком виде встретила молодого дагестанца, который очень строго указал мне на недопустимость нахождения женщины одной на улице в такой час и безответственность моего мужа, отца или брата, которые догадались отпустить одну на улицу. Дело было в трех станциях от Невского проспекта. Между прочим, после «Горничной» писали, что в одном кинотеатре мужчины из-за эротических сцен в фильме плевались от возмущения. Вот так мужчины в Дагестане! И почему их жены нервничают из-за возможной конкуренции, если мужей возмущает эротика, даже и зацензурированная?

Фото: Edgar Breshchanov/Global Look Press / www.globallookpress.com

Какими судьбами? Добропорядочные мужья, строгие жены. Соблюдают традиции, верны морально-нравственным устоям и желают для себя лучшего. Только непонятно, как все эти люди оказались на фильме «Горничная»? К тем, кто семьями пошел, вопросов, может, меньше. А вот к одиночным посетителям? Между прочим, за показом тянется шлейф семейных драм. С мужчинами, которые одни пошли на сеанс, все понятно: они плевались. С женщинами вопрос сложнее. Сейчас, по слухам, за закрытыми дверями идут допросы жен, которые отправились на такого рода кино одни или с подружками. Зачем? Что там хотели увидеть?

Фото: Lionsgate

Я, например, по меркам матерей Дагестана, не образец нравственности: штаны ношу, голову не покрываю, замужем вообще в третий раз. Но на «Горничную» не ходила, вместо нее мы с дочкой смотрели ретроспективу Миядзаки и еще дома «Хоббита», они в школе проходили книгу. В истории с черным квадратом на причинных местах актрисы Сидни Суини интересен не столько факт цензуры, сколько нотка лицемерия жителей. Они требуют от туристов соблюдать дресс-код и обвиняют немусульманских женщин в развратном поведении, а сами же отправились смотреть такое кино, да еще семьями.

Это проблема Северного Кавказа, где идет стремительная не традиционализация, а исламизация. Люди не возвращаются к своим нормам, а перенимают арабские, вплоть до их одежды. Однако все это со стороны выглядит легким насилием над населением, которое, кажется, чуть дай ему волю, норовит пойти на пикантное кино или закрутить роман.

Свидание на бетономешалке Ни в одной из таких республик нельзя туристке или женщине в командировке спокойно пройти по улице или посидеть в кафе: обязательно знакомятся, приглашают на свидания. Причем в Дагестане делают это напористо и агрессивно. В Ингушетии — полегче. В Чечне мужчины подчеркнуто боятся напугать или обидеть, ибо очевидно, что там за приставания можно получить лично от главы республики. Знакомятся вежливо, неназойливо, зато все.

Фото: Туристы возле мечети «Сердце Чечни» имени Ахмата Кадырова в Грозном. Кирилл Зыков / РИА «Новости»

В 2023 году я, будучи крупной дамой почти 40 лет, в джинсах, почти неделю была в Чечне: знакомиться со мной останавливался даже… водитель бетономешалки. Потому что в одиночку женщины не встречаются: местные дома или с семьями, туристки — группами.

Одинокая женщина на улице или в ресторане вызывает ажитацию, сравнимую с появлением метеорита: любопытно и страшно. Нельзя проехать в такси, чтобы тебя не позвали на свидание. Нельзя сесть на лавке, чтобы с тобой не познакомились. Однако в Чечне, повторяю, в отличие от Анапы, при слове «нет» сразу отходят.

В Ингушетии могут включить режим ухаживания. В Дагестане дела не так оптимистичны: например, штраф в 500 тысяч рублей заплатит местный житель туристке, которую ударил на пляже за отказ знакомиться. А здесь такой же житель отправил неуступчивую туристку в нокаут на глазах у подруги, его судьба неизвестна. И они плевались при виде эротических сцен в фильме «Горничная»?