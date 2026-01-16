На доме висят опасные для жизни сосульки? Куда обращаться и что писать
Эксперт ЖКХ Бондарь объяснил, как правильно оформить заявку на сбивание сосулек
Ежегодно падающие сосульки, свисающие с жилых домов, становятся причиной травм горожан и порчи имущества. Куда следует обращаться для устранения опасности, можно ли повлиять на ее системное возникновение и как не пострадать, выяснил 360.ru.
Куда звонить, если на жилом доме висят опасные сосульки
Следует обратиться в управляющую компанию ЖК, на доме которой они и висят, рассказал 360.ru эксперт по ЖКХ, общественный деятель Дмитрий Бондарь. Заявку можно подать через мобильное приложение или по телефону, указанному в платежках.
«Еще вариант позвонить в аварийно-диспетчерскую службу, а можно и туда и туда. Другой способ — обратиться к коммунальщикам через мобильное приложение „Дом“», — уточнил специалист.
Когда обратившийся — собственник жилплощади по адресу, где висят сосульки, управляющая компания отреагирует на заявку в течение 10 дней, если нет или обращение будет анонимным, то решение проблемы может затянуться.
Если человек, который не живет в этом доме, обратил внимание на огромную сосульку, которая угрожает прохожим, он может сообщить о ней через приложение региональных служб. Например, в столице это мобильный сервис «Наш город Москва».
«Можно отправить обращение, сфотографировать, поставить точку на карте, описать ситуацию, и ответственные службы устранят нарушение», — отметил Бондарь.
Если по каким-то причинам УК не реагирует или долго выполняет заявку, необходимо обращаться в жилищную инспекцию.
«Например, в электронном виде: через порталы „Добродел“, Мос.ру, ГИС ЖКХ», — дополнил 360.ru председатель Союза жилищных организаций Москвы, член комитета по ЖКХ ТПП, юрист и специалист по проблемам ТСЖ и ЖКХ Константин Крохин.
К такой заявке лучше приложить фотографию. Жилищный надзор выдаст предписание УК — это самый короткий путь.
Как правильно оформить заявку
Удобнее и быстрее всего отправить заявку через мобильное приложение: управляющей компании или регионального сервиса. В нем есть удобная пошаговая анкета, заполняя которую гражданин оформляет обращение.
«Обычная ситуация: прикрепляете фотографию, описываете ситуацию своими словами, можно без юридических тонкостей, достаточно общих фраз и простого языка, в свободной форме. Далее нужно выбрать на карте точку, а адрес дома подтянется автоматически», — указал Бондарь.
Специалист посоветовал: в заявке можно использовать фразу «возможна угроза жизни и здоровью людей» — она зачастую ускоряет решение проблемы, ведь никто не хочет трагедии.
Что должны делать УК, чтобы сосулек не было
У управляющих компаний и местных жилищных инспекций есть регламент — не допускать скопления на крыше определенного количества снега, в том числе убирать сосульки, если они есть.
«Они обязаны соблюдать эти правила, следить за этим. Если жители замечают, что снегопад прошел, а с крыш снег не счищают, можно подать заявку. То же самое касается сосулек», — объяснил эксперт по ЖКХ.
Помимо чистки крыш от снега и наледи, УК обязана:
- убирать придомовую территорию;
- информировать жильцов о работах на крышах;
- обрабатывать участок реагентами в качестве профилактического мероприятия.
Как обезопасить себя от падения сосулек
До момента, пока управляющая компания не убрала сосульки, можно оградить опасный участок самостоятельно и написать от руки предупреждение другим прохожим, посоветовал Бондарь. Делать это следует осторожно, чтобы не подвергать себя опасности.
Что еще можно предпринять:
- Держаться подальше от стен зданий, не задерживаться под козырьками;
- Обходить опасные зоны стороной;
- Если над подъездом нависла сосулька, попытаться обойти ее с другой стороны;
- Если услышали шум, не нужно бежать или смотреть вверх. Самое лучшее решение — быстро прижаться к стене здания.