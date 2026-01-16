На доме висят опасные для жизни сосульки? Куда обращаться и что писать

Ежегодно падающие сосульки, свисающие с жилых домов, становятся причиной травм горожан и порчи имущества. Куда следует обращаться для устранения опасности, можно ли повлиять на ее системное возникновение и как не пострадать, выяснил 360.ru.

Куда звонить, если на жилом доме висят опасные сосульки

Следует обратиться в управляющую компанию ЖК, на доме которой они и висят, рассказал 360.ru эксперт по ЖКХ, общественный деятель Дмитрий Бондарь. Заявку можно подать через мобильное приложение или по телефону, указанному в платежках.

«Еще вариант позвонить в аварийно-диспетчерскую службу, а можно и туда и туда. Другой способ — обратиться к коммунальщикам через мобильное приложение „Дом“», — уточнил специалист.

Когда обратившийся — собственник жилплощади по адресу, где висят сосульки, управляющая компания отреагирует на заявку в течение 10 дней, если нет или обращение будет анонимным, то решение проблемы может затянуться.

Если человек, который не живет в этом доме, обратил внимание на огромную сосульку, которая угрожает прохожим, он может сообщить о ней через приложение региональных служб. Например, в столице это мобильный сервис «Наш город Москва».