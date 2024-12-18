МВД отметило работу телеканала 360.ru премией за освещение работы ведомства

Редакция телеканала 360.ru получила премию МВД в области информации и массовых коммуникаций. Награду вручили за объективное освещение работы органов внутренних дел, укрепление доверия граждан и повышение престижа полицейской службы.

Материалы с освещением деятельности силовых ведомств занимают особую роль в новостных выпусках 360.ru, который преследует цель сформировать положительный образ ведомства, отметил генеральный директор телеканала Алексей Каклюгин.

Он напомнил, что до недавнего времени ведущие деструктивную деятельность на территории России западные НКО тратили огромные средства, чтобы дискредитировать силовые службы в глазах простых россиян.

Сегодня журналисты исправляют ситуацию. Редакция 360.ru находит новые подходы в освещении деятельности силовых служб. Для этого используются не только новостные программы, но и социальные сети и другие площадки, востребованные у молодой аудитории.

«Журналисты 360.ru создают профильные программы, отрабатывают информационные поводы, снимают сюжеты и интервью. Все эти материалы дублируются в социальных сетях, где у зрителей есть возможность оставить комментарий, задать вопрос автору материала. Такие методы привлекают аудиторию», — подчеркнул Каклюгин.

Редакция отказалась от сухого языка сводок, которые раньше появлялись в прессе. Сейчас журналисты в любом инфоповоде видят человеческую историю и раскрывают личность героя, будь то руководитель одной из структур ведомства или рядовой сотрудник. Лучше всего это получается сделать в формате интервью.

Кроме того, тесное взаимодействие с пресс-службой МВД позволило распространять короткие ролики оперативных съемок на всех digital-площадках телеканала. Регулярно проводится адаптация материалов в соответствии с предпочтениями зрителя.

В 2024 году Институт общественного мнения провел опрос среди интернет-пользователей. Выяснилось, что большой популярностью пользуются вертикальные ролики. Ориентируясь на предпочтения аудитории, 360.ru регулярно выкладывает короткие видео о деятельности полиции в вертикальном формате. Таким образом, предоставленные пресс-службами кадры гораздо чаще находят своего зрителя.

Аудитория видит работу сотрудников структур МВД изнутри и чувствует себя участником событий.

На оперативной съемке отражены моменты подготовки к поимке преступника, процесс задержания. Очевидно, что сами сотрудники в любой момент могут стать мишенью злоумышленника и только отличная подготовка сводит к минимуму риски.

Специальные корреспонденты телеканала отражают все аспекты работы сотрудников силовых ведомств. В своих репортажах они рассказывают, как работники полиции помогают людям и в рядовых ситуациях, и в критических — буквально спасают жизни. Так, даже у юных зрителей формируется правильное представление о профессии — и у многих возникает желание связать свою жизнь с полицией.

Инфоповоды самые разные — от профилактических бесед о противодействии мошенникам до героических историй. Ежемесячно в разных форматах на площадках 360.ru выходит от 15 до 30 материалов, связанных с работой полиции.