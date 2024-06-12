Музыкант из Москвы отправится в Сербию на Kustendorf CLASSIC

В период с 31 августа по 3 сентября в Сербии пройдет международный фестиваль классической музыки Kustendorf CLASSIC. Москву на нем представит вокалистка София Федорова.

Программа Kustendorf CLASSIC будет состоять из различных мастер-классов и концертов звезд мировой классической музыки. В рамках мероприятия также пройдет конкурс молодых исполнителей из России, Сербии и Белоруссии. Ребята должны будут исполнить несколько вокальных композиций, а также сыграть на фортепиано, духовых и струнных инструментах. Победителей ждет главный приз – золотая матрешка.

Из России на мероприятие отправятся 14 молодых музыкантов возрастом от 18 до 25 лет. Комиссию по отбору конкурсантов возглавлял профессор Российской академии музыки им. Гнесиных, народный артист РФ Юрий Розум.

Инициатором фестиваля еще в 2013 году стал всемирно известный режиссер Эмир Кустурица. С самого основания до сегодняшних дней мероприятие поддерживает программа «Родные города» компании «Газпром нефть». В этом году мероприятие пройдет в сербской деревне Дрвенград. Ее Кустурица построил для съемок фильма «Жизнь как чудо».

За эти годы фестиваль стал чем-то большим, чем просто мероприятием классической музыки. У талантливой молодежи с его помощью появился шанс выступить на одной сцене с мэтрами музыкального искусства и сделать шаг в развитии карьеры.

«Kustendorf CLASSIC стирает границы — представить на суд экспертного жюри свое мастерство могут ребята из самых разных регионов», — отметила директор программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть» Ярина Сугакова.

Музыка всегда была и будет созидающей и объединяющей силой, отметил Розум.

«Сцена Kustendorf CLASSIC помогает нашим воспитанникам показать свои лучшие качества, обменяться опытом и сформировать по-настоящему высокие профессиональные ориентиры», — подчеркнул он.

В прошлом году «Музыкальная мастерская Юрия Розума» впервые прошла в Капотне, где работает Московский нефтеперерабатывающий завод.

«Нам удалось объединить более 100 учеников и преподавателей местных музыкальных школ на комфортной площадке Дворца Культуры „Капотня“, театральный зал которого ранее модернизировали в рамках программы „Родные города“», — отметил пресс-секретарь МНПЗ Федор Казанцев.