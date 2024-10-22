Сегодня 17:45 Регламент для ширины штанин. Мужчины в скинни — признак катастрофы? Депутат Милонов рассказал, почему узкие брюки не ведут в ЛГБТ 0 0 0 Фото: Unsplash Эксклюзив

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Ношение узких джинсов провоцирует мужчин на вступление в ряды ЛГБТ*, заявила участница научно-экспертного совета при подкомитете Совфеда Элина Жгутова в эфире федерального телеканала. По ее мнению, распад СССР начинался с джаза и стиляг, предпочитавших скинни. Современная Россия должна учесть ошибки прошлого и регламентировать внешний вид молодежи, призвала Жгутова. Права ли она, разбирался 360.ru.

Нужен ли закон Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец отметила, что ей понятно, когда поступают законодательные предложения о надлежащем внешнем виде артистов, звезд шоу-бизнеса, блогеров. Ведь некоторые из них действительно перегибают палку, а молодежи приходится жить в этом информационном пространстве. «В то же время я не представляю, как мы будем регламентировать ширину брюк мужчин. Ни в каких законах это не прописали. Если кто-то выступает с инициативой применять такой закон, то мне, например, было бы интересно посмотреть, как он будет выглядеть», — сказала Волынец. С ней согласился заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов.

Фото: ZAM-Photography/imageBROKER.com / Global Look Press

«Я считаю, что узкие джинсы носить сейчас не стоит, хотя это не имеет никакого отношения к нравственности общества», — подчеркнул парламентарий в разговоре с 360.ru. К тому же мода на скинни прошла, напомнил Милонов.

Кто развалил СССР? Помимо ЛГБТ*, Элина Жгутова упомянула и распад СССР, заявив, что он начинался с джаза и стиляг. Однако детский омбудсмен Татарстана напомнила, что вопрос о виновниках развала Советского Союза остается открытым. «Советский Союз развалили люди, которые, вместо того чтобы защищать и охранять государство, содействовали его распаду», — пояснила свою точку зрения Волынец. Обвинять молодых людей, которые просто следовали веяниям времени, неправильно, добавила омбудсмен.

Интересно Стиляги — молодежная субкультура, зародившаяся в СССР в конце 1940-х годов. Ее представители стремились выделиться из общей массы и выразить индивидуальность через одежду, музыку и образ жизни. Стиляги предпочитали яркие образы: узкие брюки-дудочки, пиджаки с широкими плечами, цветастые рубашки и галстуки. Они слушали джаз и рок-н-ролл, которые были запрещены в Советском Союзе. Власти считали стиляг «идеологическими врагами» и подвергали преследованиям. Несмотря на все трудности, субкультура стиляг оказала большое влияние на советскую культуру: моду, искусство. Стиляги — молодежная субкультура, зародившаяся в СССР в конце 1940-х годов. Ее представители стремились выделиться из общей массы и выразить индивидуальность через одежду, музыку и образ жизни. Стиляги предпочитали яркие образы: узкие брюки-дудочки, пиджаки с широкими плечами, цветастые рубашки и галстуки. Они слушали джаз и рок-н-ролл, которые были запрещены в Советском Союзе. Власти считали стиляг «идеологическими врагами» и подвергали преследованиям. Несмотря на все трудности, субкультура стиляг оказала большое влияние на советскую культуру: моду, искусство.

По мнению Милонова, развал СССР произошел из-за того, что его создали на неправильных ценностях.

«Для меня тут все ясно, и лидеры США совершенно не верили в то, что говорили на людях. Они сидели в роскоши, в западных шмотках, а людям рассказывали про социализм, коммунизм и так далее», — уточнил депутат.

Фото: РИА «Новости»

Любители узких брюк — Валерий Леонтьев и Шаман Волынец заверила, что прямой связи между узкими брюками и ЛГБТ* нет. «С одной стороны, понятно желание тех, кто хочет добра и обезопасить общество. Но с другой — у всех разные критерии. Если их и вводить, то они должны быть законодательно урегулированы. В противном случае это может превратиться непонятно во что. Валерий Леонтьев надевал такие брюки, помните? По сравнению с ним Шаман может показаться эталоном нравственности. Еще есть понятие „сценический образ“. Было предложение ввести некоторые регламенты в этой сфере, но пока их не закрепили в законе», — пояснила Волынец.

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По ее словам, что не прописали в законе, то разрешено. В пример Волынец привела страны шариата, где внешний облик определяется законом. В этих государствах не возникает вопрос о нравственности — гражданин просто не может выглядеть по-другому. Малейшее отступление от норм строго карается.

Нигде нет прямого указания на то, что мужчина в обтягивающих брюках — пропагандист ЛГБТ*. Нужно законодательно вводить норму, тогда мужчины не будут иметь права носить обтягивающие брюки. Но тогда должно быть прописано, сколько сантиметров от тела должно быть в этих штанинах. Ирина Волынец

Все остальное — субъективное мнение, подчеркнула собеседница 360.ru. Обвинять человека в пропаганде ЛГБТ* за то, что он надел облегающие брюки, преждевременно. «Я не буду адвокатам этим людям и не буду говорить, что во всем виноват или не виноват Шаман в узких брюках. Мне кажется, мы ищем причину проблемы не там», — уточнила спикер.

Фото: Fabian Sommer/dpa / Global Look Press

Узкие джинсы — враги деторождения? Существует мнение, что ношение узких джинсов может негативно сказаться на потенции мужчин. Однако научных исследований, которые подтверждали или опровергали бы эту гипотезу, нет. Поэтому нельзя однозначно утверждать, что скинни могут привести к проблемам с потенцией. Тем не менее некоторые специалисты предупреждают, что слишком тесная одежда может сдавливать сосуды и нервные окончания в области таза. В теории это чревато нарушением кровообращения и эрекции. Если мужчина чувствует дискомфорт при ношении узких брюк, стоит выбрать более свободную одежду. Это поможет избежать возможных проблем со здоровьем.

*Деятельность организации признали в России экстремистской.