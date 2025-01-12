Сегодня 20:35 Мужчин с «папиным телом» назвали новыми секс-символами. Почему дэдбоды нравятся женщинам 0 0 0 Фото: Bluegrass Films/Keystone Press Agency/Global Look Press Общество

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Под занавес 2024-го термин «скуф» едва не стал словом года по версии «Грамоты.ру». Это определение прочно вошло в оборот. Очень емкое, оттого такое удобное и популярное. В 2025-м в соцсетях вспомнили о другом словечке для мужчин, которые не слишком озабочены своим внешним видом. Разбираемся, кто такие дэдбоды, как не путать их со скуфами и почему некоторые убеждены, что именно дэдбоды на самом деле новые секс-символы.

Что значит дэдбод Слово «дэдбод» пришло к нам из английского языка. Термин представляет производное от двух слов: «dad» (папа) и «body» (тело) и в дословном переводе означает папино или папочкино тело. Придумала его американская студентка Маккензи Пирсон еще в 2015 году.

В своей статье на Odyssey девушка призналась, что никогда не задумывалась о плюсах такого телосложения у мужчин до того, как о нем не упомянула ее соседка по комнате. «Раньше она была без ума от парней, у которых, по ее словам, было тело как у папы. Понаблюдав за теми, кого она находила привлекательными, я хорошо разобралась в вопросе. Фигура „папы“ — это прекрасный баланс между желанием выпить пива и физическими нагрузками», — пояснила она.

Фото: Freepik

Такие молодые люди, по ее определению, могут ходить в спортзал, но при этом не отказываются от алкоголя и с удовольствием съедают по восемь кусочков пиццы за раз. «[Dadbod] это не парень с избыточным весом, но и не с прессом, как у стиральной доски. Фигура папы — новая тенденция. <…> Хотя всем нам нравятся подтянутые парни, в фигуре папы есть что-то такое, что заставляет мальчиков казаться более человечными, естественными и привлекательными», — подчеркнула Маккензи. Фигура как у дэдбода: в чем плюсы?

В своей статье студентка перечислила и целый набор причин, по которым девушки, по ее словам, прямо-таки сходят с ума от «фигуры папы».

Фото: Freepik

В первую очередь Пирсон указала на то, что никому не хочется быть с парнем, который из-за своей идеальности только добавит комплексов и переживаний по поводу своего тела. «Мало что может быть хуже, чем сфотографироваться в купальнике рядом с парнем, который выглядит потрясающе. Мы и так достаточно не уверены в себе. Нам не нужно, чтобы рядом с нами был парень с идеальной фигурой, который заставлял бы нас чувствовать себя хуже», — отрезала она.

Нам нравится, когда люди говорят: «Они мило смотрятся вместе». Но нам все равно хочется быть в центре внимания. Мы хотим выглядеть стройными, и чем крупнее парень, тем более миниатюрными мы себя ощущаем. И тем лучше выглядим рядом с вами на фото. Маккензи Пирсон

Отдельный момент, по ее словам, связан с объятиями. С парнями-дэдбодами, как считает Маккензи, обниматься гораздо приятнее. И тут она, конечно, погорячилась, ведь кто-то из пользователей с худощавым телосложением вполне мог оскорбиться. Однако Пирсон не побоялась возможного хейта и решила стоять на своем. «Никто не хочет обниматься с камнем. Или Эдвардом Калленом. Точка», — подчеркнула студентка.

Третья причина привлекательности дэдбодов — их любовь к вкусной еде. Такие парни, по определению Маккензи, не боятся джанкфуда, готовы есть где угодно и не озабочены тем, чтобы готовить правильную еду на завтрак, обед и ужин.

Фото: Kika Press/Keystone Press Agency/Global Look Press На снимке — Джейсон Момоа. Пользователи соцсетей убеждены, что этого актера тоже можно занести в список звездных дэдбодов.

Четвертая причина, по мнению студентки, в том, что внешние трансформации дэдбодов с возрастом не смогут удивить или оттолкнуть. «Вы знаете, что получаете, — пояснила она. — Ведь девушки, как правило, рано представляют совместное будущее со своими парнями. Поэтому, если у него уже есть признаки „фигуры папы“, мы можем привыкнуть к этому. Мы знаем, во что ввязываемся, когда в 22 года у него точно такое же телосложение, как и в 45».

Вот и все. Поэтому девушки во всем мире сходят с ума от такого типа телосложения у мужчин. Нам это нравится. Так что продолжайте в том же духе. Маккензи Пирсон

Женщинам просто не нужны мачо? Статья Маккензи ожидаемо наделала много шуму. Вот как описал реакцию пользователей колумнист The Washington Post Питер Холли: «Интернет взбесился, изрыгая безумные рассуждения об этом явлении». А сводилось все в итоге к одному и тому же мучительному вопросу: действительно ли нам нравится фигура папы? И, по мнению Холли, как бы кому ни хотелось думать, а такое телосложение на самом деле очень импонирует женщинам.

Фото: Unsplash

«Правда в том, что женщинам все еще нужны мужчины — им просто не нужны мачо. Вместо них многие женщины ищут парней с хорошей карьерой, которые любят детей и у которых мягкий животик, на который можно лечь после долгого рабочего дня, когда они работают больше, чем мы», — подчеркнул журналист.

Обладатели подтянутых торсов и мощных бицепсов слишком заняты в спортзале, чтобы заниматься собственным бизнесом и поддерживать чистоту на кухне. Иными словами, фигура мужчины привлекательна не из-за того, как она выглядит, а из-за того, что она говорит. Питер Холли

Не обошел вниманием тему дэдбодов и журнал Time. Правда, автор материала Брайан Мойлан ничего положительного в тренде не нашел, а, наоборот, счел его «сексистским злом». «Интернет часто думает, что он нашел что-то новое, хотя на самом деле просто придумал новое название для чего-то, что существовало десятилетиями. Последнее увлечение — это зацикленность на „фигуре как у папы“, телосложении, которое выглядит так, как будто бывший спортсмен немного похудел и нарастил хороший слой защитного жира вокруг своих мышц», — указал Мойлан.

Фото: MediaPunch/face to face/Global Look Press Леонардо Ди Каприо считают одним из ярких представителей дэдбодства

По его мнению, «фетишизация» дэдбодов, возможно, стала ответной реакцией на более утонченный образ метросексуала, за который держались последние несколько десятилетий. Как только стандарты красоты для мужчин начали становиться такими же строгими, какими они всегда были для женщин, на передний план вышла «фигура папы».

Однако тут важно понимать, что с так называемым «отцовским телом» есть одна серьезная проблема. Оно продолжает усиливать неравенство в отношении того, что приемлемо для мужчин и женщин, убежден Мойлан.

«В то время как дамам приходится ходить на пилатес и следить за каждой калорией, парни могут позволить себе лениться, есть сколько захотят и при этом ожидать, что их будущие подруги будут в хорошей форме», — возмутился он.

Фото: FS/AdMedia/Global Look Press На снимке — актер Крис Пратт. В Сети его также считают дэдбодом.

Не понравились ему и аргументы студентки Пирсон в пользу фигуры дэдбодов. Многие доводы он счел прискорбными. Особенно причину с совместными снимками. «Всем нам нужно быть счастливыми в своем теле и делать правильный, здоровый выбор, чтобы радовать себя и жить той жизнью, которую мы хотим, а не той, которую диктуют модные журналы, промышленный комплекс по производству спортивной одежды, наши собственные привычки, нынешние или потенциальные сексуальные партнеры», — добавил Мойлан.

Самый звездный дэдбод — Леонардо Ди Каприо Реакция на статью Пирсон последовала и со стороны журнала Glamour. В качестве примера дэдбодов среди звезд авторы привели Леонардо Ди Каприо, Джейсона Сигела и Пола Радда.

Фото: Rocco Spaziani/Keystone Press Agency

Речь о мужчинах, у которых нет лишнего веса, но вместе с тем они не такие накачанные, как Хью Джекман. Они могут ходить в спортзал, но не проводят там всю жизнь, пояснили журналисты. Неплохо иллюстрируют тренд дэдбодства Адам Сэндлер, Джейсон Момоа, Крис Пратт, Джордж Клуни, Вин Дизель и Рассел Кроу. Список можно продолжать и продолжать. «Однако никто не скажет, что им не нравятся Дэвид Бекхэм, Крис Хемсворт или Джейми Дорнан. Дело закрыто», — подчеркнули авторы статьи, тут же приведя результаты собственного опроса о самых сексуальных мужчинах.

Фото: Alessandro Bremec/Keystone Press Agency/Global Look Press

Зачем нам ярлыки «скуфа» или «дэдбода» Итак, к чему мы приходим по итогу: во-первых, все новое, безусловно, хорошо забытое старое. Почему о явлении дэдбодства неожиданно решили вспомнить спустя почти 10 лет — отдельный открытый вопрос. Вероятно, в TikTok снова захотели попытаться нормализовать обычное, не перекаченное в спортзале тело, напомнить о его привлекательности. И тут очень кстати пришелся термин студентки Пирсон, получив вторую жизнь с легкой руки пользователей.

Надо сказать, что люди в принципе тяготеют к использованию подобных емких определений, отметила в беседе с 360.ru психотерапевт и сексолог Лариса Никитина. И причина проста: это облегчает коммуникацию, позволяет быстро систематизировать те или иные внешние признаки или внутренние качества.

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«Потому что когда мы хотим о ком-то рассказать и описываем, допустим, женщину, говорим, что у нее темные волосы, вот такие глаза, проще сказать, что это, скажем, Анжелина Джоли. Как ни крути, а вы сразу представляете, о чем речь. И чтобы не заниматься постоянным перечислением, придумывают те или названия. Сказал „скуф“ или „дэдбод“ — и сразу все понятно», — пояснила специалист.

Отдельно Никитина указала на то, что с тезисом о привлекательности дэдбодов, сложно не согласиться. Все дело в том, что они располагают, подчеркнула сексолог. Поэтому женщины чувствуют себя с ними гораздо комфортнее.

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«Это мужчина, который уже как родной. Он безопасный. Потому что, если предложить девушке на выбор картинки, где на одной мужчина одет с иголочки, весь холеный, а на другой будет мужчина в джинсах, в каком-нибудь свитере, то большая часть женщин выберет все-таки второго, потому что это не страшно», — добавила Никитина. А в случае с внешне идеальным спутником, по словам эксперта, у женщины могут возникать внутренние сомнения в духе, а соответствую ли я. А вот второму — «в свитерочке» — соответствовать гораздо проще.

Такой человек доступнее, с ним можно быть на одной волне. Рядом с ним можно быть королевой, а ты попробуй соответствовать тому, первому. Тут надо много работать со своей самооценкой. А со вторым проще. Лариса Никитина

И хотя дэдбоды и не слишком за собой следят, не проводят полжития в тренажерном зале, они все равно остаются притягательными в том числе и в силу своей достаточно сильной сексуальной конституции, обратила внимание собеседница 360.ru. Все дело в том, что они уверены в себе, считают, что у них и так все хорошо и им не надо как-то дополнительно себя украшать. Заниматься бесконечным улучшайзингом. «Потому что когда мужчина проводит полжизни в тренажерном зале, то он повышает свою сексуальную привлекательность, но это затягивает его так, что в конечном итоге он забывает, зачем он туда пришел. По итогу он садится на какие-то жесткие диеты, у него сложный режим, тренировки. И когда его спрашивают: "А ты женщину-то нашел?" — Он говорит: „Да теперь уже не до нее“», — заключила эксперт.