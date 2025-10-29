Сегодня 05:00 «Может заставить ЦБ петь»: главные факты об Эльвире Набиуллиной, разрушителях и ставке 0 0 0 Фото: Andreev, Vladimir/Business Online / www.globallookpress.com Общество

Эльвира Набиуллина без преувеличения сыграла ключевую роль в стабилизации экономики России, оказавшейся под беспрецедентном количеством западных санкций. Накануне она пообещала, что регулятор будет снижать ключевую ставку в течение всего следующего года, а инфляция вернется к целевым 4% во второй половине 2026-го. Вместе с тем в прогнозы Центробанка верят не все и подвергают политику Набиуллиной критике. В день рождения председателя ЦБ вспоминаем ее карьерный путь, главные цитаты и, конечно, таинственные брошки.

Биография и карьера Набиуллиной Набиуллина родилась в Уфе 29 октября 1963 года в семье водителя и работницы завода. В школе была отличницей, в 1986-м она окончила экономический факультет МГУ, а в 1990-м выпустилась из аспирантуры. «Золотая медалистка, стипендиатка Карла Маркса, любившая марксистско-ленинскую политэкономию, свято верившая в идеалы коммунизма, один из первых студентов, принятых в партию у нас на курсе — в общем, образцово-показательный советский человек», — говорил глава Центра развития Высшей школы экономики Сергей Алексашенко.

Интересно В 1994 году Набиуллина заняла должность советника в Экспертном институте РСПП, а через несколько месяцев перешла на работу в Минэкономики России. Сначала она была замначальника департамента экономической реформы, потом стала его главой. В 1997-м ее назначили замминистра экономразвития. В 1994 году Набиуллина заняла должность советника в Экспертном институте РСПП, а через несколько месяцев перешла на работу в Минэкономики России. Сначала она была замначальника департамента экономической реформы, потом стала его главой. В 1997-м ее назначили замминистра экономразвития.

В 2007 году Набиуллина была уже министром экономического развития и торговли, сменив на этом посту нынешнего руководителя Сбербанка Германа Грефа. И тогда же окончила Йельский университет в США. Спустя шесть лет, в 2013-м, она стала председателем Центрального банка, где работает по сей день. Президент Сербии Александр Вучич называл главу ЦБ гением, потому что та предотвратила обрушение цен на российском рынке.

Фото: Vyacheslav Nemyshev/URA.RU / www.globallookpress.com

Банк России: эпоха Набиуллиной В сентябре 2013 года ЦБ ввел ключевую ставку как основной инструмент монетарной политики. Этот показатель менялся в зависимости от экономической конъюнктуры и достиг максимума в 2022-м на уровне 20% годовых. По состоянию на 28 октября 2025 года ставка составляет 16,5%. В 2014 году Банк России перешел к политике свободно плавающего курса рубля и сконцентрировал усилия на таргетировании инфляции.

Фото: Maksim Konstantinov / www.globallookpress.com

В 2023 году Politico опубликовало ежегодный рейтинг самых влиятельных людей Европы, включив в него Набиуллину. Ей отдали первое место в категории «Разрушители». «За десятилетие, проведенное Набиуллиной у руля Центрального банка России, жесткая денежно-кредитная политика неоднократно спасала рубль и удерживала экономику страны на плаву», — отметили авторы материала. И надо сказать, что заслуги главы ЦБ признавали на Западе и ранее. Так, в 2015 году британский журнал Euromoney вручил Набиуллиной премию как лучшему руководителю среди глав центральных банков. В 2017 году другой The Banker назвал ее лучшим председателем Центробанка года в Европе. В 2018 году Кристин Лагард, занимавшая тогда должность главы Международного валютного фонда заявила, что политика Набиуллиной на посту председателя ЦБ позволила России смягчить внешние шоки и перейти к гибкому курсу рубля.

Набиуллина — особенный человек, она может заставить Центральный банк «петь», оставаясь при этом очень благоразумной. Кристин Лагард

Эльвира Набиуллина за пределами ключевой ставки Набиуллина активно участвует в общественных акциях. Например, стала «крестной матерью» ледокола «Урал», торжественно разбив бутылку шампанского о его борт. В честь судна ЦБ выпустил серию памятных монет. «Она не утратила свою женскую сущность. Обладает замечательным вкусом, и ей интересно то, что интересно женщинам, например одежда, она смотрит, правда крайне редко, модные журналы», — делилась экс-советник Грефа Алла Борисенкова. Действительно, Набиуллина очень ценит стильные деловые костюмы, изящные блузы, а еще хорошие машины, путешествия и шейные платки-фуляры. И, конечно, нельзя не сказать об украшениях. Глава ЦБ известна своей любовью к брошкам, которые с 2020 года превратились в символические послания. «Она человек самых глубоких эмоций. Очень хорошо разбирается в искусстве, тонко чувствует музыку», — добавляла Борисенкова.

Фото: Photoagency Interpress / www.globallookpress.com

Личная жизнь Набиуллиной Во время учебы в аспирантуре Набиуллина вышла замуж за преподавателя кафедры истории народного хозяйства и экономических учений Ярослава Кузьминова. У них есть сын Василий, мальчик появился на свет в 1988 году. В 2010-м он окончил магистратуру Манчестерского университета и МВШСЭН. А в дальнейшем стал научным сотрудником НИУ ВШЭ.

Фото: Photoagency Interpress / www.globallookpress.com

Главные цитаты Набиуллиной об экономике «Психологической границы курса рубля у нас нет. Курс у нас плавающий»;

«Перестройка идет быстрее, чем мы ожидали».

«Недостатка финансов у нас нет»;

«Что касается разных ипотечных схем от застройщика, траншевые ипотеки с возвратом, кешбэк — нас не устраивают эти схемы. Черт знает какие, как вы сказали».

«Боролись мы с инфляцией»;

«То, что может навредить экономике больше всего, — это если из-за преждевременного смягчения нашей политики совокупный спрос рванет вперед снова, до того, как производственные возможности успеют его догнать, и ставку снова придется повышать»;

Соблазн управлять структурной перестройкой экономики может привести к тому, что мы подавим частную инициативу. Я уже не говорю о риске реставрации плановой экономики. На мой взгляд, это большой риск. Эльвира Набиуллина

«В следующем году мы ожидаем инфляцию на уровне 4−5%, то есть несколько выше цели, из-за значительного вклада разовых факторов в самом начале года»;

«Наш прогноз предполагает, что во второй половине 2026 года текущие темпы роста цен, наконец, опустятся к целевому уровню»;

«Инфляционные ожидания в ближайшие месяцы, к сожалению, могут сохраниться высокими под влиянием и роста НДС, и утильсбора, и роста цен на бензин. Это такие товары, маркеры, и эти факторы, они наслаиваются друг на друга и, конечно, усиливают ожидания граждан».

Набиуллина и мемы Может показаться неожиданным, но Набиуллина говорит, что нормально относится к шуткам и мемам о своей работе. Об этом она рассказывала весной на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора. В последние годы регулятор действительно становится предметом разных шуток из-за жестких решений и постоянных заседаний, на которых Набиуллина объявляет о решении по ключевой ставке. «Я нормально к этому отношусь. Особенно, когда шутки смешные», — заверила председатель Банка России.