Попытка номер пять. Москву накрыло снегом, но надолго ли?

Жителей Московского региона предупредили, что из-за ночного снегопада на улицах наконец-то появились сугробы. По мнению синоптиков, наслаждаться снежными видами удастся недолго — совсем скоро в Москву и Подмосковье снова нагрянет потепление.

Сколько выпало снега

Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы написала, что за ночь в городе выпало до двух сантиметров снега. Коммунальщики успешно справились с осадками: подмели проезжие части с тротуарами, сделали противоледную обработку.

В пресс-службе обратили внимание на возможность возникновения сильных порывов ветра. По этой причине коммунальщики рекомендовали не укрываться под деревьями и не парковать под ними машины.

«В течение дня может выпасть еще до сантиметра снега», — добавили в пресс-службе.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с 360.ru рассказал, что снега в Московском регионе выпало мало — только 15-25% от климатической нормы.

«В пятый раз зима пытается сформировать снежный покров на территории столичного региона. Сегодня утром его высота была от одного до трех сантиметров. Лишь на юге Подмосковья, в Кашире, снежный покров достиг отметки в шесть сантиметров», — уточнил он.