Попытка номер пять. Москву накрыло снегом, но надолго ли?
Синоптик Леус: выпавший в Москве 13 декабря снег скоро растает
Жителей Московского региона предупредили, что из-за ночного снегопада на улицах наконец-то появились сугробы. По мнению синоптиков, наслаждаться снежными видами удастся недолго — совсем скоро в Москву и Подмосковье снова нагрянет потепление.
Сколько выпало снега
Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы написала, что за ночь в городе выпало до двух сантиметров снега. Коммунальщики успешно справились с осадками: подмели проезжие части с тротуарами, сделали противоледную обработку.
В пресс-службе обратили внимание на возможность возникновения сильных порывов ветра. По этой причине коммунальщики рекомендовали не укрываться под деревьями и не парковать под ними машины.
«В течение дня может выпасть еще до сантиметра снега», — добавили в пресс-службе.
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с 360.ru рассказал, что снега в Московском регионе выпало мало — только 15-25% от климатической нормы.
«В пятый раз зима пытается сформировать снежный покров на территории столичного региона. Сегодня утром его высота была от одного до трех сантиметров. Лишь на юге Подмосковья, в Кашире, снежный покров достиг отметки в шесть сантиметров», — уточнил он.
Когда придет потепление
Специалист предупредил, что москвичей и жителей Подмосковья в ближайшие пару дней ждут морозы. Они продлятся до вторника.
«По ночам по области температура будет опускаться до -13 градусов, да и дневные показания термометров ожидаются в пределах -3...-8 градусов, что на 2-3 градуса ниже климатической нормы, но какого-то заметного снега в эти дни природа нам не принесет, так что роста снежного покрова не ожидается», — объяснил эксперт.
По его словам, очередной североатлантический циклон принесет к берегам Москвы-реки массы хорошо согретого Гольфстримом и влажного атлантического воздуха, поэтому 16 декабря температура воздуха будет уже ниже нуля.
«Более похожая на европейскую зиму погода с обилием облаков, с небольшими осадками в смешанной фазе, со слабыми морозами по ночам (не более 0...-2 градусов) и с оттепельными температурами в дневные часы в пределах +1...+3 градусов задержится в столичном регионе на ближайшие как минимум 5-7 дней», — подчеркнул Леус.
Синоптик отметил, что от выпавшего в ночь на 13 декабря снега не останется и следа. Он также выразил надежду, что последние дни декабря станут более холодными, и не исключил, что Новый год жители Московского региона все-таки встретят со снегом за окном.