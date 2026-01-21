21 января 2026 18:20 Москву и область накроют аномальные холода -30? К чему готовиться до конца января Синоптик Ильин рассказал, ждать ли в Москве обещанных -30 градусов 0 0 0 Фото: Мороз в Черноголовке / Медиасток.рф Эксклюзив

Общество

Прогноз погоды

Погода

Снегопад

Солнце

Погода в Москве

Москва

На прошлой неделе синоптики пугали москвичей и жителей Подмосковья морозами до -30 градусов. Однако все прогнозы говорят об обратном: морозы будут, но не крепкие, да и то ночью. Каких еще сюрпризов ждать от погоды в столице и регионе до конца января и будет ли оттепель — в материале 360.ru.

Прогноз погоды в Москве и Подмосковье до 25 января Морозы в столице и области неизбежно усилятся, рассказал 360.ru синоптик и метеоролог Александр Ильин. «Предстоящей ночью, 22 января, будет не так холодно. По всей Московской области температура воздуха составит -11… -13 градусов, а в Москве — в пределах -10… -12 градусов», — сообщил эксперт. В четверг днем немного потеплеет: до -11 по области и -9… -10 градусов в столице. Однако все изменится уже вечером — столбики термометров поползут вниз. «В ночь на пятницу, 23 января, воздух остынет до -15… -20 градусов в Московской области, местами похолодает чуть ниже -20. В мегаполисе будет не так: ночью -14… -16 градусов, днем тоже не потеплеет — около -13… -15», — отметил Ильин.

Фото: Мороз в Черноголовке / Медиасток.рф

В ночь на субботу, 24 января, возможно усиление морозов. Под утро минимальное значение достигнет -20… -25 градусов по Московской области, а в Москве — около -20… -22. Ниже не опустится. «Днем тоже будет холодно: -16… -19 градусов по Подмосковью, местами на юге, юго-востоке и востоке температура не поднимется выше -20 градусов», — указал Ильин. В воскресенье ночью в Московской области сохранится холодная погода с температурой -20… -25 градусов, местами даже до -21… -26. Днем в регионе столбики термометров покажут -16… -21, местами — до -18… -20 градусов. До 25 января в Москве и Подмосковье осадков не будет. «Без снегопадов, но с переменной облачностью. Часто будет выглядывать солнце, а воскресенье порадует москвичей ясной погодой», — подчеркнул метеоролог.

Фото: Зима наступила в Подмосковье. Грибы в сугробе / Медиасток.рф

Ветер с четверга по пятницу будет северо-восточным, в городе разгонится до трех-шести метров в секунду, на открытых пространствах — до 5-10. В субботу и воскресенье при усилении морозов ветер ослабнет. Атмосферное давление до субботы будет расти, а 24 января приблизится к отметке 758-760 миллиметров ртутного столба. Ждать ли оттепель в Москве и Подмосковье до конца января? Причиной крепких морозов в столице и регионе стал сибирский антициклон. Однако в конце месяца его сменит южный циклон, который теплыми воздушными потоками на время собьет холод в Москве и Московской области. «В период с 28-29 января, возможно, в Подмосковье придет потепление», — отметил Ильин. Температура днем составит -1… -6 градусов, а в ночные часы — около нуля. Вместе с оттепелью в регион и столицу придут снегопады — их нужно ждать примерно 28-29 января. «В начале февраля в Москву и Подмосковье начнут возвращаться крепкие морозы», — подытожил синоптик.