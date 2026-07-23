Холода пока кликать рано. Москвичей предупредили о погодных сюрпризах в выходные

Погода в Московском регионе ближайшие дни останется достаточно теплой, но прогнозируются непродолжительные дожди. Это произойдет из-за влияния южного циклона, который принесет с собой влажный воздух.

Когда прольется дождь

Метеоролог, главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала 360.ru, что похолодания на этой неделе ждать не стоит.

«Пока что накликивать холода нам рано», — подчеркнула она.

По ее словам, воздух прогреется в столице до +24…+25 градусов, а в области — до +20…+25. Минимальная температура составит +15…+17 градусов в городе, по региону — +12… 17, сообщила синоптик.

«Я считаю, что завтрашний день будет самым некомфортным, потому что будет больше дождя. Мы будем под влиянием циклона, который уйдет на периферию. Один уйдет на Архангельскую область, а другой циклон будет подниматься к нам с юга территории России. С юго-западными потоками к нам придет более влажный и относительно теплый воздух», — объяснила специалист.