Холода пока кликать рано. Москвичей предупредили о погодных сюрпризах в выходные
Синоптик Позднякова: 25 июля температура в Московском регионе поднимется до +25
Погода в Московском регионе ближайшие дни останется достаточно теплой, но прогнозируются непродолжительные дожди. Это произойдет из-за влияния южного циклона, который принесет с собой влажный воздух.
Когда прольется дождь
Метеоролог, главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала 360.ru, что похолодания на этой неделе ждать не стоит.
«Пока что накликивать холода нам рано», — подчеркнула она.
По ее словам, воздух прогреется в столице до +24…+25 градусов, а в области — до +20…+25. Минимальная температура составит +15…+17 градусов в городе, по региону — +12… 17, сообщила синоптик.
«Я считаю, что завтрашний день будет самым некомфортным, потому что будет больше дождя. Мы будем под влиянием циклона, который уйдет на периферию. Один уйдет на Архангельскую область, а другой циклон будет подниматься к нам с юга территории России. С юго-западными потоками к нам придет более влажный и относительно теплый воздух», — объяснила специалист.
Какими будут выходные
В субботу и воскресенье атмосферное давление немного подрастет.
Мы будем находиться в барической седловине, то есть центр циклона и антициклона будет от нас далеко, и атмосфера станет неустойчивая, но большинство моделей показывают, что все-таки существенных осадков в выходные дни не ожидается. При переменной области ночи станут чуть прохладнее — на 2-3 градуса, не более того.
По словам синоптика, ночью столбики термометров покажут 25 июля 12…+17 по региону, и где-то около +13…+15 — по Москву. Дневная температура в мегаполисе составит Москве +23…+25, в области — +20…+25, добавила она.
«В воскресенье, может быть, будет на пару градусов теплее. Максимальная температура — +25…+27 градусов, что для Москвы является уже категорией „жаркая погода“. Температура воздуха будет близка к климатической норме», — уточнила Позднякова.
Она рассказала, что в месте с циклоном в регион придет и порция теплого влажного воздуха, поэтому возможны ливневые процессы. Специалист не исключила, что над столицей и областью будет гроза.
На следующей неделе тоже могут пролиться дожди. Прогностические модели показали, что температура 30 и 31 июля может повышаться до +27…+29 градусов, отметила синоптик.