Москвичей напугали первым снегом: когда тепло уйдет насовсем?

На днях метеоролог, главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что первый снег в Москве выпадет в конце октября. По ее словам, на это указывают все прогнозные модели. Насколько такой сценарий вероятен и какую погоду ждать жителям Москвы и области в ближайшие два месяца — в материале 360.ru.

Будет ли первый снег в Москве в конце октября Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов согласился с Поздняковой. По его словам, согласно климатическим данным, первый снег накроет столицу во вторую половину октября из-за теплого развития процессов и погоды нынешней осени. Задержится ли снежный покров в Москве и Подмосковье От выпадения первого снега до установления снежного покрова проходит месяц, уточнил Шувалов. По этой причине, даже если такие осадки достигнут столицы в конце месяца, они вряд ли сформируют сугробы. «Однако все зависит от конкретного характера развития погодных процессов, потому что если придет очень мощный циклон и надолго, то снег может лечь. Точный прогноз делают не ранее, чем за пять-семь дней», — отметил синоптик.

Фото: Первый снег / Медиасток.рф

Вернется ли в Москву тепло в октябре Повышение температуры в Москве и Московской области обязательно будет, заверил Шувалов. «Все прогнозисты сходятся в одном: сейчас погода достаточно часто и с течением времени все больше и больше подвержена резким изменениям в течение сезона: от скачков вниз и резкого похолодания до ощутимого потепления», — объяснил эксперт. Подобного рода колебания будут преследовать москвичей практически всю зиму, отметил синоптик. Он надеется, что зима 2025–2026 годов все же будет снежной, однако прогнозы на этот счет никто из специалистов делать не спешит. Погода в Москве в ближайшую неделю До конца недели жителям столицы придется довольствоваться сырой и относительно теплой погодой, рассказал в своем Telegram-канале ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец. «В выходные станет дождливо и похолодает: ночами до +5… +8, после полудня +7… +10, что соответствует норме климата октября. Осень вступила в свои права», — подытожил синоптик.

Фото: Раменский городской парк культуры и отдыха. Осень / Медиасток.рф

Прогноз погоды на ноябрь в Москве и Подмосковье Ноябрь в Москве и области должен быть теплым, рассказала 360.ru Татьяна Позднякова. «Мы ожидаем первый снег в последнюю пятидневку октября и надеемся, что это будет временный снежный покров. Как правило, он не уходит в зиму и тает в ноябре. Поэтому предполагаем, что в ноябре количество осадков приблизится к климатической норме. А это где-то 70-75 миллиметров», — пояснила синоптик. Модели показывают, что ноябрь грядет с аномалией в +1 градус. Однако как именно температура распределится в течение месяца, сейчас сложно сказать. Октябрь в столице и регионе будет теплым, заверила метеоролог, хотя волны холода тоже будут присутствовать. Тенденция сохранится и в ноябре.