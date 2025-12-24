Москвичей манят регионы: почему столицу меняют на провинцию и как это изменит цены на жилье

До 2018 года в Москву ежегодно приезжали от 100 до 200 тысяч человек. Ее считали городом возможностей, сюда стремились за более высокими зарплатами и уровнем жизни, ехали работать, учиться или строить бизнес. Казалось, что так будет всегда, это же так логично, однако в наши дни мы наблюдаем уже совсем другую картину: многие жители столицы, наоборот, думают о переезде. И этот тренд наметился не только в Москве. Отчего россияне устремились в провинцию, разбирался 360.ru.

Куда хотят переезжать москвичи Результаты нового опроса Baza Development о переезде из столицы в начале декабря опубликовал «Москвич Mag». И результаты исследования назвать позитивными очень сложно: оказалось, что больше половины респондентов полностью отказались от мечты о покупке квартиры из-за цен на недвижимость. В Москве эта проблема, естественно, ощущается особенно остро. По данным Baza Development, 50,8% жителей столицы думают о том, чтобы оставить Москву и перебраться в более доступные регионы, где квартиры стоят дешевле. Среди тех, кто задумывается о переезде, популярны три направления: Санкт-Петербург (18,6%)

Краснодар (15,3%)

Сочи (11,9%), хотя цены в этом городе уже почти догнали московские. Также аналитики отмечают, что в некоторых регионах уровень комфорта уже сопоставим с уровнем столицы, что, по мнению издания, все-таки, скорее, спорное утверждение.

В целом улучшить свои жилищные условия хотелось бы 57,8% опрошенных, однако из-за дороговизны они ставят крест на этих планах. Меньше четверти респондентов (20,3%) рассказали, что накопили на первый взнос, но с покупкой квартиры они все равно не спешат, опасаясь, что их доходы хоть завтра могут неожиданно просесть.

Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press / www.globallookpress.com

Еще 17% участников исследования заявили, что при нынешних ставках на рыночную ипотеку покупка своего жилья стала практически невозможной. Льготную семейную ипотеку для себя тоже рассматривают далеко не все: 64,4% опрошенных признались, что не готовы заводить детей ради льготного кредита на жилье. Наконец, 44% респондентов говорят, что рассматривают для себя только квартиры на вторичном рынке, потому что новостройки точно не по карману. Таким образом, более 40% (42,4%) продолжают жить в тесноте, 22% — снимать жилье, а 16,9% — остаются с родителями.

Большое возращение в родные города Несмотря на наметившийся тренд к переезду из столицы в другие города, назвать его исключительно новым явлением было бы неверно. Да, в нулевые стремление было обратным: жители маленьких городов массово стремились в Московский регион, но уже к концу десятых сознание тех, кто приехал в столицу строить карьеру, начало меняться, и они начали уезжать домой.

Фото: Медиасток.рф

«Когда мы говорим о деурбанизации России, то представляем, что кто-то уезжает из центра Москвы в какую-нибудь деревню в Воронежской области. Это не так. Ситуация связана с перераспределением людей, с их оттоком в большие города», — пояснял в беседе с Lenta.Ru урбанист, председатель российского офиса Urban Land Institute Денис Соколов.

Люди из Москвы уезжают, например, на юг — в Краснодар или Сочи. Но это не деурбанизация, так как они обосновываются не в деревне. Они переезжают из крупного индустриального города в место, которое более-менее соответствует их стилю жизни и образу занятий. Денис Соколов

Чем не нравится Москва

В 2018 году «возвращенцев» из Москвы в родные города оказалось около 50 тысяч. Со временем эта тенденция только усиливалась. Осенью 2020 года HeadHunter опубликовал свой опрос, в котором жители Москвы, Санкт-Петербурга и Архангельской области признались, что покидают города из-за плохой экологии и некомфортного климата.

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press / www.globallookpress.com

Весной 2021 года аналогичное исследование проводил сервис «Работа.ру». И, согласно его результатам, рейтинг городов, куда не хотят переезжать россияне, возглавила именно Москва. Специалисты сервиса опросили тогда девять тысяч человек, 68% из которых рассказали, что столица отталкивает своей суетой и высоким уровнем стресса, 44% заявили, что не хотят переезжать из-за дорого жилья, а 41% участников опроса назвали плохой экологию мегаполиса.

Экологический фактор действительно играет большую роль, чем можно предположить, отмечает урбанист, эксперт по градостроительству Сергей Самошин. Если у человека есть достойно оплачиваемая работа, образование — на передний план уже выходит желание уйти от городской суеты, быть ближе к природе, жить в более теплом климате.

«Сейчас действительно есть стремление к проживание в уютных, малых городах. Желательно в теплом климате. Но это не отменяет и тренда на переезд в крупные города — ту же Москву, Екатеринбург, Петербург, Владивосток, потому что именно в мегаполисах есть возможность получать образование и более высокую зарплату», — подчеркнул он в беседе с 360.ru.

Так что тот, кто стремится за образованием, за высоким уровнем жизни и зарплатой, то он так и едет в крупные города. Другое дело, что сейчас стало много удаленной работы, стало появляться много новых профессий, и в связи с этим у людей нет такой сильной потребности привязываться к месту, поэтому пошел и обратный отток из крупных городов. Сергей Самошин

Комментируя результаты нового опроса о желании переезжать в регионы из-за дорогого жилья, специалист усомнился, что это действительно может стать массовой историей.

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press / www.globallookpress.com

Тренд на переезды — не то, чем кажется? Доктор экономических наук, профессор Александр Сафонов также выразил уверенность, что коренного перелома в миграционных устремлениях россиян не произойдет, и суперпопулярными переезды в провинциальные города станут очень сильно навряд ли.

«Этого не произойдет, потому что вся история человечества показывает то, что люди выбирают все-таки место жительства, исходя из двух условий. Первое — это развитый рынок труда и возможность работать в тех отраслях, которые интересны конкретному человеку, строить карьеру, которую хочется, и получать за это зарплату. В этом контексте крупные города предоставляют больше таких возможностей, например, Москва или Петербург», — подчеркнул собеседник 360.ru. Единственным исключением для этого правила, по словам Сафонова, является близкое расположение мегаполиса, то есть возможность работать в нем, но при этом проживать в близлежащих областях, регионах. Это явление известно под названием маятниковой миграции.

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press / www.globallookpress.com

«Второй момент, на который надо тоже обращать внимание, это качество жизни. Потому что, как правило, крупные города дают возможность получить медицинские услуги, образовательные услуги, в них более высокое качество жилья, транспортная инфраструктура и, конечно, культура и отдых», — добавил профессор.

Поэтому если мы и наблюдаем с вами переезд в небольшие города, то только в одном случае, если в городе достаточно уютно жить, есть какая-то определенная перспектива, это раз. Во-вторых, естественно, должна быть возможность удаленной занятости, которая сохраняет доход человека. Так что говорить о том, что каким-то образом массово люди переезжают в регионы для того, чтобы сократить расходы на жилье, — нет, такого нет. Александр Сафонов

По мнению эксперта, жители мегаполисов с большей вероятностью будут продолжать арендовать жилье там, где они живут и работают, зарабатывать деньги, а уже на пенсии начнут переезжать в регионы и возвращаться в родные города. Такой вариант более вероятен, убежден Сафонов.

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press / www.globallookpress.com

Регионы будут дорожать, но не все Риелтор и эксперт по недвижимости Наталья Перескокова отмечает, что запрос на переезд из Москвы и Петербурга действительно есть, однако, чтобы не создавать ложную картину, все-таки важно разделять намерения и фактические действия.

«Москва, Санкт-Петербург, Казань, Краснодар по-прежнему продолжают оставаться центрами притяжения. И по работе, по доходам, по образованию, медицине, инфраструктуре. И при переездах речь идет не об отказе от мегаполиса, а от переформатирования проживания. У кого-то удаленная работа, кто-то покупает второе жилье, кто-то переезжает в ближайшую агломерацию, а не в глубокую провинцию», — пояснила специалист.

Это нельзя назвать разворотом тренда.Это просто его эволюция. Скажется ли это на ценах на рынке — нет, падения стоимости не ожидается, потому что и в Москве, и в Петербурге, упомянутых также Казани и Краснодаре, сохраняется дефицит качественного жилья. Особенно в комфорт-классе и бизнес-классе. И не будет никакой переломной точки. Мы скорее в фазе перестройки, но столица и Петербург не теряют статуса якорных рынков. Наталья Перескокова

По мнению Перескоковой, стремление некоторой доли россиян в тихие малые города никогда не станет основным трендом, и снижения цен на жилье на фоне популярности переезда точно ждать не стоит. «При этом в регионах, где спрос на жилье повысится, конечно, ожидается повышение цен. Но тут важно понимать, что этот спрос очень избирательный. Так что регионы будут дорожать, но не одинаково. И качество, локация и инфраструктура по-прежнему остаются ключевыми факторами», — убеждена риелтор.