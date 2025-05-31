Москвичам разрешили купаться в семи прудах. Почему нельзя плавать в остальных?

Член Научного Совета РЭО Рыбальченко перечислил риски купания в прудах Москвы

Bulkin Sergey/news.ru
Фото: Bulkin Sergey/news.ru/www.globallookpress.com

Роспотребнадзор изучил московские водоемы и признал пригодными для купания семь из них. Чем опасен отдых у других прудов и как определяют чистоту водоемов, выяснил 360.ru.

Что можно подцепить из-за купания

О ситуации с зонами для купания рассказал эксперт ОНФ, член Научного Совета РЭО, член Совета МГО Российского экологического движения Илья Рыбальченко. Он отметил, что в городе сотни водоемов, но почти все они не соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям. По его словам, исключением стали всего семь прудов, и это о многом говорит.

В непригодных для купания водоемах специалисты обнаружили высокий уровень загрязнения. В такой воде могут быть кишечная палочка, тяжелые металлы, нефтепродукты, фосфаты и нитраты, а также токсичные сине-зеленые водоросли. Важным фактором также являются заболоченность и наличие мусора, стекла, фекалий, химикатов из несанкционированных сбросов.

Из-за купания в неодобренных Роспотребнадзором местах можно очень серьезно испортить себе здоровье. В списке заболеваний — все, от банального до откровенно пугающего:

Как определяют чистоту водоема

За состоянием водоемов регулярно следит Роспотребнадзор. Специалисты берут пробы воды в зонах официального купания и дают оценку микробиологическим и химическим показателям.

Они изучают и химические свойства: цвет воды, ее запах, мутность и температуру. Отдельное внимание уделяется гидробиологическим исследованиям — присутствию в водоеме водорослей и простейших.

Alexander Legky/Global Look Press
Фото: Alexander Legky/Global Look Press/www.globallookpress.com

Станет ли в Москве больше зон для купания

По состоянию на 30 мая Роспотребнадзор разрешил купаться в семи зонах:

Рыбалченко объяснил, что число пригодных для купания водоемов можно увеличить, но для этого необходимо не просто «почистить берег», а провести ряд сложных процедур. По мнению эксперта, список зон для купания если и будет расти, то очень медленно.

«Необходима установка и модернизация ливневой канализации, чтобы стоки не попадали в пруды напрямую, очистка дна и удаление ила, мусора, фекальных отложений», — отметил Рыбальченко.

Также для очистки требуется произвести аэрацию воды и создать проточные участки, установить биофильтры или природные очистных системы, например, камыш и осоку. После этого специалисты должны проводить мониторинг состояния водоема, причем делать это регулярно, а не «раз в год перед сезоном».

Из сотен водоемов Москвы только семь прошли санитарный фильтр. Остальные — это не просто «грязные лужи», а реальные источники риска

Илья Рыбальченко

Эксперт ОНФ, член Научного Совета РЭО, член Совета МГО Российского экологического движения

Он призвал москвичей купаться с умом и выбирать только места, которые подходят для этого.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте