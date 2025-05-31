Москвичам разрешили купаться в семи прудах. Почему нельзя плавать в остальных?

Роспотребнадзор изучил московские водоемы и признал пригодными для купания семь из них. Чем опасен отдых у других прудов и как определяют чистоту водоемов, выяснил 360.ru.

Что можно подцепить из-за купания

О ситуации с зонами для купания рассказал эксперт ОНФ, член Научного Совета РЭО, член Совета МГО Российского экологического движения Илья Рыбальченко. Он отметил, что в городе сотни водоемов, но почти все они не соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям. По его словам, исключением стали всего семь прудов, и это о многом говорит.

В непригодных для купания водоемах специалисты обнаружили высокий уровень загрязнения. В такой воде могут быть кишечная палочка, тяжелые металлы, нефтепродукты, фосфаты и нитраты, а также токсичные сине-зеленые водоросли. Важным фактором также являются заболоченность и наличие мусора, стекла, фекалий, химикатов из несанкционированных сбросов.

Из-за купания в неодобренных Роспотребнадзором местах можно очень серьезно испортить себе здоровье. В списке заболеваний — все, от банального до откровенно пугающего:

Кишечные инфекции (дизентерия, энтеровирусы, ротавирусы)

Гепатит А

Лептоспироз — передаётся от грызунов

Описторхоз, клонорхоз — паразиты, особенно в стоячей воде

Кожные инфекции (грибковые, гнойничковые, аллергические дерматиты)

Конъюнктивит

Цистит и уретрит (особенно это касается женщин и детей)

Как определяют чистоту водоема

За состоянием водоемов регулярно следит Роспотребнадзор. Специалисты берут пробы воды в зонах официального купания и дают оценку микробиологическим и химическим показателям.

Они изучают и химические свойства: цвет воды, ее запах, мутность и температуру. Отдельное внимание уделяется гидробиологическим исследованиям — присутствию в водоеме водорослей и простейших.