Москвичам разрешили купаться в семи прудах. Почему нельзя плавать в остальных?
Член Научного Совета РЭО Рыбальченко перечислил риски купания в прудах Москвы
Роспотребнадзор изучил московские водоемы и признал пригодными для купания семь из них. Чем опасен отдых у других прудов и как определяют чистоту водоемов, выяснил 360.ru.
Что можно подцепить из-за купания
О ситуации с зонами для купания рассказал эксперт ОНФ, член Научного Совета РЭО, член Совета МГО Российского экологического движения Илья Рыбальченко. Он отметил, что в городе сотни водоемов, но почти все они не соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям. По его словам, исключением стали всего семь прудов, и это о многом говорит.
В непригодных для купания водоемах специалисты обнаружили высокий уровень загрязнения. В такой воде могут быть кишечная палочка, тяжелые металлы, нефтепродукты, фосфаты и нитраты, а также токсичные сине-зеленые водоросли. Важным фактором также являются заболоченность и наличие мусора, стекла, фекалий, химикатов из несанкционированных сбросов.
Из-за купания в неодобренных Роспотребнадзором местах можно очень серьезно испортить себе здоровье. В списке заболеваний — все, от банального до откровенно пугающего:
- Кишечные инфекции (дизентерия, энтеровирусы, ротавирусы)
- Гепатит А
- Лептоспироз — передаётся от грызунов
- Описторхоз, клонорхоз — паразиты, особенно в стоячей воде
- Кожные инфекции (грибковые, гнойничковые, аллергические дерматиты)
- Конъюнктивит
- Цистит и уретрит (особенно это касается женщин и детей)
Как определяют чистоту водоема
За состоянием водоемов регулярно следит Роспотребнадзор. Специалисты берут пробы воды в зонах официального купания и дают оценку микробиологическим и химическим показателям.
Они изучают и химические свойства: цвет воды, ее запах, мутность и температуру. Отдельное внимание уделяется гидробиологическим исследованиям — присутствию в водоеме водорослей и простейших.
Станет ли в Москве больше зон для купания
По состоянию на 30 мая Роспотребнадзор разрешил купаться в семи зонах:
- озеро «Белое» (ВАО)
- озеро «Черное» (ЗелАО)
- Школьное озеро (ЗелАО)
- Тропарево (ЮЗАО)
- Мещерское (ЗАО)
- Серебряный бор-2 (СЗАО)
- Серебряный бор-3 (СЗАО)
Рыбалченко объяснил, что число пригодных для купания водоемов можно увеличить, но для этого необходимо не просто «почистить берег», а провести ряд сложных процедур. По мнению эксперта, список зон для купания если и будет расти, то очень медленно.
«Необходима установка и модернизация ливневой канализации, чтобы стоки не попадали в пруды напрямую, очистка дна и удаление ила, мусора, фекальных отложений», — отметил Рыбальченко.
Также для очистки требуется произвести аэрацию воды и создать проточные участки, установить биофильтры или природные очистных системы, например, камыш и осоку. После этого специалисты должны проводить мониторинг состояния водоема, причем делать это регулярно, а не «раз в год перед сезоном».
Из сотен водоемов Москвы только семь прошли санитарный фильтр. Остальные — это не просто «грязные лужи», а реальные источники риска
Илья Рыбальченко
Эксперт ОНФ, член Научного Совета РЭО, член Совета МГО Российского экологического движения
Он призвал москвичей купаться с умом и выбирать только места, которые подходят для этого.