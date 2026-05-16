Москвичам посоветовали, как сэкономить на такси после «Ночи музеев»

Аналитики сервиса Яндекс Go с помощью искусственного интеллекта изучили общественный трафик в будние и выходные дни и ночи, и дали москвичам и гостям столицы советы, как уехать домой после «Ночи музеев» и сэкономить на такси.

Самый загруженный период — ночь с субботы на воскресенье: количество пользователей, изучающих маршруты и расписание общественного транспорта, на треть выше, чем в то же время в будни.

Альтернативой общественному транспорту в последние годы стал кикшеринг: горожане активно пользуются самокатами в ночное время с 22:00 до 5:00.

«По данным Яндекс Go, каждая седьмая аренда самоката совершается ночью, а средняя длина поездок в этот период на 15–20% больше, чем днем», — отметили аналитики сервиса.

Особенно спрос на самокаты растет во время крупных событий в городе, акция «Ночь музеев» — не исключение. В прошлом году количество поездок по столице превысило обычный уровень более чем в два раза.

Такси остается приоритетным способом передвижения по городу в ночное время. Ночью спрос особенно высокий с пятницы на субботу и с субботы на воскресенье — с 23:00 до полуночи, когда многие возвращаются домой после встреч с друзьями, свиданий, ресторанов, баров и прогулок.