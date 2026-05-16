Москвичам посоветовали, как сэкономить на такси после «Ночи музеев»
Аналитики сервиса Яндекс Go с помощью искусственного интеллекта изучили общественный трафик в будние и выходные дни и ночи, и дали москвичам и гостям столицы советы, как уехать домой после «Ночи музеев» и сэкономить на такси.
Самый загруженный период — ночь с субботы на воскресенье: количество пользователей, изучающих маршруты и расписание общественного транспорта, на треть выше, чем в то же время в будни.
Альтернативой общественному транспорту в последние годы стал кикшеринг: горожане активно пользуются самокатами в ночное время с 22:00 до 5:00.
«По данным Яндекс Go, каждая седьмая аренда самоката совершается ночью, а средняя длина поездок в этот период на 15–20% больше, чем днем», — отметили аналитики сервиса.
Особенно спрос на самокаты растет во время крупных событий в городе, акция «Ночь музеев» — не исключение. В прошлом году количество поездок по столице превысило обычный уровень более чем в два раза.
Такси остается приоритетным способом передвижения по городу в ночное время. Ночью спрос особенно высокий с пятницы на субботу и с субботы на воскресенье — с 23:00 до полуночи, когда многие возвращаются домой после встреч с друзьями, свиданий, ресторанов, баров и прогулок.
«В Москве по выходным в ночные часы совершается в полтора-два раза больше заказов такси, чем в аналогичное время в будни. Активнее всего такси вызывают в центре и в районах пересадочных узлов на другие виды транспорта», — рассказали в Яндекс Go.
Акция «Ночь музеев» пройдет в один из самых загруженных ночных периодов недели, поэтому пики заказов могут быть с 23:00 до 01:30, когда гости будут разъезжаться после завершения основной программы, и с 01:30 до 03:00 — после закрытия остальных площадок и заведений.
В сервисе пояснили систему ценообразования в ночное время. Когда заказов становится больше, чем свободных машин, автоматически включается повышающий коэффициент, который и влияет на цену поездки. Чтобы снизить стоимость поездки, можно пройти до менее загруженной точки или немного подождать снижения спроса.