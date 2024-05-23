23 мая 2024 14:17 Москва стала лидером по уровню развития ГЧП в 2023 году 0 0 0 Фото: Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Общество

Инвестиции

Бизнес

Москва

По итогам 2023 года Москва заняла первое место в рейтинге регионов по уровню развития государственно-частного партнерства (ГЧП). Об этом сообщила пресс-служба мэра Москвы Сергея Собянина.

Позиция в рейтинге складывалась из трех факторов — оценки результатов реализации проектов в 2023-м и в предыдущие годы, работы органов власти, их готовности оказывать поддержку проектам ГЧП и открытости для инвесторов. Москва стала лидером с оценкой в 98,9 балла. Второе место — у Нижегородской области (53,2), тройку замкнул Санкт-Петербург (42,6), далее следуют Ленинградская область (42) и Пермский край (39,5).

Фото: Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Первый заместитель экономического развития Илья Торосов отметил, что ГЧП является эффективным инструментом, к которому растет интерес со стороны бизнеса.

«В 2023 году объем инвестиций по ГЧП и концессионным соглашениям составил 955 миллиардов рублей. Это новый рекорд, который превысил аналогичный показатель 2022 года на 31 миллиард рублей. Как регулятор Минэкономразвития постоянно совершенствует сферу ГЧП, в 2023 году приняли законопроект, направленный на повышение прозрачности этого механизма», — сказал он. Торосов добавил, что в 2024 году министерство ожидает принятия поправок, которые позволят применять механизм промышленности и космической сфере. Он отметил важность работы органов власти в муниципалитетах и регионах по привлечению инвестиций в проекты ГЧП.

Фото: Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Лидирующие позиции Москвы, Нижегородской и Ленинградской областей обусловлены запуском и реализацией в 2023 году крупных инфраструктурных проектов.

В российской столице завершили инвестиционную стадию и ввели в эксплуатацию созданную в рамках концессии автомобильную дорогу «Северный дублер Кутузовского проспекта», общий объем инвестиций превысил 68 миллиардов рублей. «Столица привлекает предпринимателей к развитию городской инфраструктуры. При реализации проектов государственно-частного партнерства мы используем механизм концессии», — подчеркнул министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский. Он добавил, что в 2023 году инвестиции в указанные проекты составили около 25 миллиардов рублей. А общий объем капиталовложений по концессионным соглашениям оценили в 124,5 миллиарда.

Фото: Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов отметил, что столица поддерживает инвесторов и по задаче Собянина для привлечения предпринимателей подписывает соглашения к развитию города.

«Частный бизнес и Москва с 2014 года заключили семь концессий. Проекты по двум из них уже реализовали. В 2020 году открыли Московский амбулаторно-онкологический центр, а в 2023-м запустили движение транспорта по проспекту Багратиона. Осенью 2023 года в рамках соглашения о государственно-частном партнерстве в сфере экологии открыли Центр сбора электронного оборудования для последующей переработки», — рассказал он. В 2023 году крупнейшими по объему инвестиций отраслями в рамках ГЧП и концессий стали социальная сфера (39%), транспортная (39%) и ЖКХ (29%).