Сегодня 15:46 Москва просто шокировала. Иностранцы озвучили семь чудес, к которым привыкли русские 0 0 0 Фото: Vyacheslav Nemyshev/URA.RU / www.globallookpress.com Общество

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Привыкшая путешествовать по миру пара рассказала, какие семь вещей шокируют иностранцев в России. То, что местным кажется обыденностью, для представителей других культур считается невероятным.

Супруги из Прибалтики Ивари и Флора посетили Индию, Францию, Черногорию и другие страны, после чего решили отправиться в Россию. По информации kp.ru, увиденное оказало на них огромное впечатление. Ивари — эстонец, работает журналистом. Его супруга является логопедом и художником. Она русская, но с эстонским гражданством. В начале 2018 года супружеская чета вознамерилась узнать, какая на самом деле жизнь в России. Несмотря на заверения знакомых о том, что в стране на полках заканчиваются последние макароны, а жители якобы живут в нищете, пара все-таки прилетела в Москву. Уже в самом начале путешествия не обошлось без приключений: в парижском аэропорту полиция досконально обыскала супругов. Когда правоохранители услышали о поездке в Россию, они бесцеремонно проверили каждый шов одежды, вытряхнули вещи и даже не извинились за жесткую проверку.

Фото: РИА «Новости»

Россия смогла удивить Первым чудом, которое поразило иностранцев, оказался аэропорт Домодедово. Сотрудники воздушной гавани вели себя очень вежливо и во всем помогали туристам. «Все обходятся по-человечески. Все помогают. Впервые за много лет ощущение, что мы дома», — поделились гости Москвы. Второй вещью, которая привела пару в восторг, оказались электрички. «Нам говорили, что там по лавкам сидит рвань и пьянь, и что в пригородных поездах ездить опасно. И что на самом деле? Электричка пришла вовремя, чистенькая», — объяснили они. В отличие от Франции, в поездах нет наркоманов и пьяниц. Пассажиры в основном разговаривают о планах на будущее и учебе. «Это были разговоры людей, которые хотят строить свою жизнь! Это был первый шок», — заявили иностранцы.

Фото: РИА «Новости»

Мрачные, но искренние люди Третьим пунктом в списке семи чудес стали монастыри и церкви. По словам путешественников, россияне искренне верует и поддерживают святые места в порядке. Следующим шокирующим фактом оказалась гостеприимность русских людей. Гости с сожалением объяснили, что во Франции многие сидят на антидепрессантах или очень жестких медикаментах, поэтому у них пустые глаза. Совершенно другая ситуация наблюдается в России. «На первый взгляд россияне кажутся мрачными — сразу целовать и обнимать тебя не будут. Но стоит что-то попросить — за руку доведут, последнее дадут, все сделают. Это очень приятно, когда люди искренне хотят тебе помочь», — подчеркнули туристы. Пятым удивительным фактом оказался здоровый патриотизм, который стал заметен в последние годы. По словам пары, никто из жителей не ругал свою страну и не ставил ее ниже других. Чистота и свежесть Предпоследним чудом супруги назвали Москву. Им в глаза бросились запах свежести и чистота города. «Нет, Москва даже шокировала. Мы ожидали, что там будут давка, душегубка и грязь. Ничего подобного! Никаких бомжей и алкоголиков. Тротуары, где можно танцевать вальс», — добродушно отметили иностранцы. Седьмой удивительной вещью стала физическая и энергетическая чистота в стране. По мнению супругов из Прибалтики, в России живут нравственно чистые люди, который остаются далекими от распространенных в Европе извращений.