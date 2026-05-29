Морские курорты ушли в прошлое? Как изменились тренды детского летнего отдыха
РСТ: в 2026 году упал спрос на детские лагеря у моря
Рынок детского отдыха в последнее время существенно изменился. Теперь родители предпочитают отправлять школьников в лагеря, которые находятся не слишком далеко от дома, но при этом помогают детям развиваться и находить новых друзей.
Новые тренды
Директор компании «Диал-тур», руководитель комитета РСТ по детскому отдыху Татьяна Иванова, выступая на пресс-конференции в Москве, рассказала, что семьи теперь хотят не просто занять ребенка на каникулах, но и помочь ему восстановиться.
По ее словам, 2026 год продемонстрировал, что тренды в этой сфере сильно изменились. Родители выбирают учреждения более осторожно и учитывают различные факторы, в том числе транспортную доступность и геополитическую ситуацию.
В 2025 году в России работало порядка 40 тысяч детских лагерей, в которых отдохнуло около 5,5 миллиона школьников. В этом году в число организаций может увеличиться до 40,5 тысячи.
Из них стационарных около 2,2 тысячи, из которых круглогодично работают 665, пришкольных — порядка 31,3 тысячи, лагерей труда и отдыха — 4,4 тысячи, палаточных — 660.
Государство помогает организовывать детских отдых и ежегодно поддерживает сферу финансово. В этом году на постройку новых корпусов выделили три миллиарда рублей.
Участниками программы стали 44 региона. Всего открылось 82 новых корпуса, еще 38 запустят после капремонта. Регулярной проверкой лагерей занимаются различные ведомства, в том числе МЧС, пожарные службы, Роспотребнадзор.
«Такие моменты очень важны для родителей, так как именно безопасность детских программ интересует их прежде всего», — уточнила Иванова.
На что падает спрос
Она объяснила, что раньше семьи предпочитали отправлять детей на морские курорты, но сейчас на решения стали сильно влиять удаленность региона, транспортная доступность, наличие прямого сообщения и возможность быстро связаться с ребенком.
Также родители учитывают субсидии и сертификаты, стоимость дороги. Цены на железнодорожную перевозку для детских групп выросли на 15%, а авиаперевозка — на 15-20%.
«Поэтому родители в нынешнем сезоне предпочитают, чтобы ребенок отдыхал где-то рядом с домом или, в крайнем случае, в соседнем регионе», — сообщила эксперт.
Москвичи чаще всего едут в Подмосковье, Санкт-Петербург, Ленинградскую и Свердловскую области, Екатеринбург. Также родители стали выбирать лагеря с более короткими сменами.
В Татарстане пребывание сократили до 18 дней, а в Московской области — до 10-14 дней. Популярностью стали также пользоваться лагеря дневного пребывания.
Загрузку лагерей по стране назвали в РСТ неравномерной. Опрос показал, что на 100% заполнили свои места около 30% российских объектов. В число регионов с полным размещением вошли Тюменская и Ленинградская области, Пермский и Алтайский края.
Лагеря на морском побережье зафиксировали спад продаж. Особенно это коснулось Краснодарского края, где показатель снизился на 30-40%. В Анапе спрос снизился на 40-50%. Иванова отметила, что курорт постепенно восстанавливается после распоряжения Роспотребнадзора о разрешении пользоваться пляжем и морем.