Морские курорты ушли в прошлое? Как изменились тренды детского летнего отдыха

РСТ: в 2026 году упал спрос на детские лагеря у моря

Рынок детского отдыха в последнее время существенно изменился. Теперь родители предпочитают отправлять школьников в лагеря, которые находятся не слишком далеко от дома, но при этом помогают детям развиваться и находить новых друзей.

Новые тренды

Директор компании «Диал-тур», руководитель комитета РСТ по детскому отдыху Татьяна Иванова, выступая на пресс-конференции в Москве, рассказала, что семьи теперь хотят не просто занять ребенка на каникулах, но и помочь ему восстановиться.

По ее словам, 2026 год продемонстрировал, что тренды в этой сфере сильно изменились. Родители выбирают учреждения более осторожно и учитывают различные факторы, в том числе транспортную доступность и геополитическую ситуацию.

В 2025 году в России работало порядка 40 тысяч детских лагерей, в которых отдохнуло около 5,5 миллиона школьников. В этом году в число организаций может увеличиться до 40,5 тысячи.

Из них стационарных около 2,2 тысячи, из которых круглогодично работают 665, пришкольных — порядка 31,3 тысячи, лагерей труда и отдыха — 4,4 тысячи, палаточных — 660.