Мороз под -20 ударит в Москве на Новый год: что будет с погодой на длинных выходных

Жители Московского региона встретят Новый 2026-й год с морозами. В Подмосковье в праздничную ночь ожидается аж до 19 градусов ниже ноля. Аномально холодно будет и в столице. Какую погоду ждать на длинных январских выходных, узнал 360.ru.

Сильные морозы ударят 31 декабря Нерадостным прогнозом на Новый год поделился синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин. По словам специалиста, в Московской области в ночь с 31 декабря на 1 января ожидается от -15 до -19 градусов. В Москве к утру столбики термометра покажут около -16. «Во время боя курантов температура в столице будет в районе -12… -14 градусов. Достаточно холодно. Небольшой снежок будет идти. Атмосферное давление будет ниже нормы: в среду — 731 миллиметр ртутного столба, 1 января — 738», — добавил Ильин.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ранее назвал грядущую новогоднюю ночь в Москве аномально холодной. По его словам, погода, которая будет в столице в ночь на 1 января, на 7-8 градусов ниже климатической нормы. Также аномально холодно будет и в Петербурге. В Северной столице на Новый год ночью прогнозируют -8… -13 градусов, по Ленинградской области — до -16…-17 градусов,

В первый день нового года мороз будет держаться от -10 до -15 градусов, 2 января после очередной холодной ночи будет чуть теплее — от -5 до -10 градусов.

Далее температура будет сохраняться в отрицательных значениях: от -2 до -7 градусов днем и от -4 до -9 — в ночные часы. Александр Ильин

Когда потеплеет в Москве Повышение температуры до нуля градусов возможно лишь к концу длинных январских выходных. Но пока, как подчеркнул Ильин, это только гипотетическое предположение. Возвращаясь к прогнозу на начало праздничных дней, эксперт отметил, что в ночь на 1 января в столичном регионе не ожидается сильного ветра, что при таких температурных значениях, безусловно, будет большим плюсом. «Но затем, начиная со 2 января, скорее всего, ветер будет усиливаться до 3-8 метров в секунду. Дуть будет с юга. В новогоднюю ночь также ожидается небольшой снег, 1 января без существенных осадков. И далее в дни каникул без снега обходиться не будет», — заключил собеседник 360.ru.

Как одеваться в сильный мороз В морозы спасатели рекомендуют по возможности не проводить слишком много времени на улице, особенно это касается детей. Если вы все-таки запланировали прогулку, очень важно одеваться по погоде. Перед выходом из дома стоит съесть что-то горячее, выпить чашку чая или кофе, чтобы организм тратил на обогрев энергию пищи, а не свою собственную. Вот еще несколько советов от МЧС: Лицо и руки желательно смазать защитным жирным кремом, но ни в коем случае не увлажняющим.

Одежда должна быть легкой, плотной, из натуральной ткани и шерсти, а лучше всего приобрести специальное термобелье.

Обувь всегда должна быть сухой и свободной, чтобы не нарушалось кровообращение ступней ног. Желательно надевать шерстяные носки, а если таких нет, то можно использовать две пары хлопчатобумажных носков.

На морозе старайтесь не стоять, а постоянно двигаться, особенно когда ждете на остановке общественный транспорт.

Дышать на морозе надо медленно, неглубоко и желательно носом. Носовая полость устроена таким образом, что когда воздух доходит до бронхов и легких, то он, как правило, успевает согреться. Если вы перестали чувствовать нос, кончики ушей, пальцы рук и ног, ни в коем случае не отогревайте их горячей водой и не растирайте снегом, подчеркивают в МЧС. Это может привести к необратимым изменениям (некрозу) в тканях организма. «Лучше всего обернуть обмороженную часть тела в сухую теплую материю (полотенце, шерстяной платок) и дать ей согреться. Если чувствительность конечностей не возвращается, то необходимо сразу обратиться к врачу», — уточняют эксперты. Когда вы возвращаетесь с мороза домой, лучше не пить сразу горячий чай и не лезть в горячий душ или ванну. Дело в том, что при резкой смене температуры может возникнуть значительная нагрузка на сердечно-сосудистую систему с непредсказуемыми последствиями. Организму нужно дать 20-30 минут, чтобы плавно адаптироваться к комнатной температуре.