Сегодня 16:06 Атака с неба. Поможет ли молниезащита уберечь дом от пожара? Спасатель Дударев развеял мифы о том, куда молния чаще всего ударяет 0 0 0 Фото: Konstantin Kokoshkin / www.globallookpress.com Общество

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На днях в Московской области из-за удара молнии сгорели четыре деревянных дома. Еще один объект, в деревне Вялки, был кирпичным, но это его не уберегло. Пока синоптики обещают продолжение дождей с грозами, эксперты напомнили про молниеотводы — защиту от ударов электричеством. Какими они бывают, как действуют, что лучше выбрать и можно ли уберечь жилище от несчастья на этапе строительства — в материале 360.ru.

Что такое молниезащита и как она работает Громоотвод представляет собой монтажную систему, которая отводит электрический разряд в землю, тем самым защищая дом от пожара и технику — от поломки. Устройство состоит из трех частей: молниеприемника, токоотвода и заземлителя. Молниеприемник Это внешний элемент системы защиты, который улавливает вспышку и переводит ее в токоотвод. Он бывает: стержневым. Представляет из себя стержень из алюминия, стали или меди с сечением 10-20 миллиметров и длиной от одного до трех метров. Его устанавливают на кровле или высоких деревьях. Если крыша двускатная, то приобретают два стержня-уловителя;

Фото: Lermer/SDMG/ Енот держится за тросовый молниеприемник / www.globallookpress.com

сетчатым. Это сетка из горизонтально уложенной стали диаметром шесть-восемь миллиметров. Ее устанавливают на кровле или небольшой высоте над ней;

тросовым. Гибкий металлический прут из оцинкованной стали, алюминия или меди. Его крепят между двумя опорами по всей длине конька дома. Считается более эффективным, чем стержень. Также молниеприемники бывают активными и пассивными. У первых упреждающая стриммерная эмиссия. Они отличаются от пассивных тем, что в грозу генерируют поток ионов, которые притягивают молнию. Это нужно, чтобы молния ударила в устройство, а конструкция смогла ее безопасно утилизировать. В противном случае разряд может ударить рядом с домом, что затронет все его металлические коммуникации и конструкции, а образовавшееся электромагнитное поле выведет из строя электроприборы. Токоотвод Далее гроза поступает в токоотвод, который передает ее заземлению.

Интересно Его делают из стали, алюминия или меди в виде проволоки с сечением от шести квадратных миллиметров. Его делают из стали, алюминия или меди в виде проволоки с сечением от шести квадратных миллиметров.

Токоотвод устанавливают на стену или водосточную трубу в максимальном отдалении от дверей и окон. Для стрежневого молниеприемника достаточно одного токоотвода, для сетки — не менее двух.

Фото: Edgar Breshchanov / www.globallookpress.com

Заземлитель Финальное звено системы состоит из проводника, который подключают к токоотводу, и непосредственно заземлителя. За счет этого устройства электричество уходит в почву. Заземлитель погружают на глубину до одного метра. Он бывает: кольцевым. Это стальная лента, которую закапывают вокруг дома. Такой заземлитель удобно сделать на этапе строительства объекта;

очаговым. Несколько металлических стержней погружают в землю в разных местах. Затем их соединяют проводником. Подходит тем, кто не хочет перекапывать весь участок;

смешанным. Заземлитель совмещает в себе стальную ленту, которая соединяет систему стержней. Внутренний громоотвод Однако опасность не устранится полностью. При ударе молнии в землю ток распространяется по путям с наименьшим сопротивлением. По этой причине он может задеть водопровод, канализацию, электрические сети. Если человек коснется заряженных коммуникаций, то может получить травму.

Фото: IMAGO/Michael Gstettenbauer / www.globallookpress.com

Во избежание подобных случаев придумали внутренние громоотводы — устройства, которые защищают электрические сети от импульсного перенапряжения. Их подключают к распределительным щиткам. В некоторых — встроенная защита. Дополнительно монтируют систему уравнивания потенциалов. Она предотвращает появление разряда, объединяя все металлические конструкции дома. Сколько стоит система молниезащиты и как ее выбрать На маркетплейсах можно найти систему целиком или отдельные элементы, в зависимости от этого будет варьироваться цена: от четырех до 20-30 тысяч рублей. Представитель Россоюзспаса и Братства спасателей Алексей Дударев рассказал 360.ru, на что следует обратить внимание при выборе защиты. «Нужно посмотреть на толщину металла, его качество, саму конструкцию. Но универсальных советов нет: все индивидуально, зависит от конкретного дома и финансовых возможностей», — отметил эксперт.

Фото: Скриншот с сайта Ozon.ru 1/2 Фото: Скриншот с сайта Ozon.ru 2/2

Установить такую систему можно самостоятельно. Это нетрудно, и в комплект громоотвода кладут инструкцию. Также есть куча лайфхаков в интернете. Главное — не монтировать во время грозы, посоветовал эксперт. В каких случаях молния ударяет в дом Обычно грозу притягивают следующие вещи: самые высокие точки на местности: антенны, деревья, многоэтажные дома;

железные кровли, так как сталь проводит ток;

дым от печи. «Это очень хороший проводник электрического разряда, поэтому может ударить в дымоход», — объяснил Дударев.

Фото: Komsomolskaya Pravda / www.globallookpress.com

Теории про молниезащиту Молниеотвод собирает все молнии — миф «Нет, он не будет собирать абсолютно все. Но система отведет ту, которая ударит рядом с домом», — объяснил Дударев. Флигель на крыше привлекает молнию — правда «Да, конечно. Металлическая конструкция, которая находится на крыше дома, в самой высокой его точке, может стать элементом, куда ударит. Тем более что в последнее время флигели делают металлическими. Хотя начали производить из пластика, а он ток не проводит», — пояснил спасатель. Дом можно защитить от удара на этапе строительства — миф Дударев подчеркнул, что нельзя предсказать, куда попадет электрический разряд. «Понятно, что молнию привлечет металлическая высокая конструкция, их лучше не устанавливать. А еще следует заранее предусмотреть систему защиты, чтобы не было таких несчастных случаев, какие произошли в Московской области», — отметил эксперт. При этом неважно, из каких материалов построено жилище, в каком месте и сколько в нем этажей.