Атака с неба. Поможет ли молниезащита уберечь дом от пожара?

Спасатель Дударев развеял мифы о том, куда молния чаще всего ударяет

Konstantin Kokoshkin
Фото: Konstantin Kokoshkin/www.globallookpress.com

На днях в Московской области из-за удара молнии сгорели четыре деревянных дома. Еще один объект, в деревне Вялки, был кирпичным, но это его не уберегло. Пока синоптики обещают продолжение дождей с грозами, эксперты напомнили про молниеотводы — защиту от ударов электричеством. Какими они бывают, как действуют, что лучше выбрать и можно ли уберечь жилище от несчастья на этапе строительства — в материале 360.ru.

Что такое молниезащита и как она работает

Громоотвод представляет собой монтажную систему, которая отводит электрический разряд в землю, тем самым защищая дом от пожара и технику — от поломки.

Устройство состоит из трех частей: молниеприемника, токоотвода и заземлителя.

Молниеприемник

Это внешний элемент системы защиты, который улавливает вспышку и переводит ее в токоотвод. Он бывает:

Lermer/SDMG/ Енот держится за тросовый молниеприемник
Фото: Lermer/SDMG/ Енот держится за тросовый молниеприемник/www.globallookpress.com

Также молниеприемники бывают активными и пассивными. У первых упреждающая стриммерная эмиссия. Они отличаются от пассивных тем, что в грозу генерируют поток ионов, которые притягивают молнию. Это нужно, чтобы молния ударила в устройство, а конструкция смогла ее безопасно утилизировать.

В противном случае разряд может ударить рядом с домом, что затронет все его металлические коммуникации и конструкции, а образовавшееся электромагнитное поле выведет из строя электроприборы.

Токоотвод

Далее гроза поступает в токоотвод, который передает ее заземлению.

Интересно

Его делают из стали, алюминия или меди в виде проволоки с сечением от шести квадратных миллиметров.

Токоотвод устанавливают на стену или водосточную трубу в максимальном отдалении от дверей и окон. Для стрежневого молниеприемника достаточно одного токоотвода, для сетки — не менее двух.

Edgar Breshchanov
Фото: Edgar Breshchanov/www.globallookpress.com

Заземлитель

Финальное звено системы состоит из проводника, который подключают к токоотводу, и непосредственно заземлителя. За счет этого устройства электричество уходит в почву.

Заземлитель погружают на глубину до одного метра. Он бывает:

Внутренний громоотвод

Однако опасность не устранится полностью. При ударе молнии в землю ток распространяется по путям с наименьшим сопротивлением. По этой причине он может задеть водопровод, канализацию, электрические сети. Если человек коснется заряженных коммуникаций, то может получить травму.

IMAGO/Michael Gstettenbauer
Фото: IMAGO/Michael Gstettenbauer/www.globallookpress.com

Во избежание подобных случаев придумали внутренние громоотводы — устройства, которые защищают электрические сети от импульсного перенапряжения. Их подключают к распределительным щиткам. В некоторых — встроенная защита.

Дополнительно монтируют систему уравнивания потенциалов. Она предотвращает появление разряда, объединяя все металлические конструкции дома.

Сколько стоит система молниезащиты и как ее выбрать

На маркетплейсах можно найти систему целиком или отдельные элементы, в зависимости от этого будет варьироваться цена: от четырех до 20-30 тысяч рублей.

Представитель Россоюзспаса и Братства спасателей Алексей Дударев рассказал 360.ru, на что следует обратить внимание при выборе защиты.

«Нужно посмотреть на толщину металла, его качество, саму конструкцию. Но универсальных советов нет: все индивидуально, зависит от конкретного дома и финансовых возможностей», — отметил эксперт.

Скриншот с сайта Ozon.ru
Фото: Скриншот с сайта Ozon.ru
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Скриншот с сайта Ozon.ru
Фото: Скриншот с сайта Ozon.ru
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Установить такую систему можно самостоятельно. Это нетрудно, и в комплект громоотвода кладут инструкцию. Также есть куча лайфхаков в интернете. Главное — не монтировать во время грозы, посоветовал эксперт.

В каких случаях молния ударяет в дом

Обычно грозу притягивают следующие вещи:

«Это очень хороший проводник электрического разряда, поэтому может ударить в дымоход», — объяснил Дударев.

Komsomolskaya Pravda
Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com

Теории про молниезащиту

Молниеотвод собирает все молнии — миф

«Нет, он не будет собирать абсолютно все. Но система отведет ту, которая ударит рядом с домом», — объяснил Дударев.

Флигель на крыше привлекает молнию — правда

«Да, конечно. Металлическая конструкция, которая находится на крыше дома, в самой высокой его точке, может стать элементом, куда ударит. Тем более что в последнее время флигели делают металлическими. Хотя начали производить из пластика, а он ток не проводит», — пояснил спасатель.

Дом можно защитить от удара на этапе строительства — миф

Дударев подчеркнул, что нельзя предсказать, куда попадет электрический разряд.

«Понятно, что молнию привлечет металлическая высокая конструкция, их лучше не устанавливать. А еще следует заранее предусмотреть систему защиты, чтобы не было таких несчастных случаев, какие произошли в Московской области», — отметил эксперт.

При этом неважно, из каких материалов построено жилище, в каком месте и сколько в нем этажей.

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