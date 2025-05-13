Могут взлететь цены. Депутаты рассмотрят во втором чтении проект о локализации машин для такси
Депутат Нилов: проект о локализации машин для такси скажется на ценах
Депутаты во втором чтении рассмотрят проект о локализации машин для такси. Вокруг инициативы возникает много споров: сторонники мер говорят о необходимости государственного лоббирования отечественного автопрома, а противники предупреждают о возможном взлете цен на поездки. Подробно о законопроекте — в материале 360.ru.
Зачем нужен законопроект о локализации машин для такси
Инициативу разработали председатель комитета по экономической политике Совета Федерации Андрей Кутепов и глава комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев. Они предложили выдавать разрешения на работу в такси только локально произведенным автомобилям.
По мнению авторов проекта, меры следует ввести с 1 октября 2025 года, но ко второму чтению эту дату сдвинули на 1 января 2033 года. Инициаторы проекта также предложили ввести другие критерии для допуска машин в такси с 1 марта. В эту категорию войдут в том числе автомобили, произведенные в рамках специнвестконтрактов.
В пояснительной записке авторы подчеркнули, что без мер стимулирования спроса на отечественные машины возникнет риск роста как прямого, так и косвенного импорта автомобилей из-за рубежа. Это может привести к деградации российских автопредприятий и потере рабочих мест.
«Принятие проекта федерального закона будет иметь положительный социально-экономический и финансовый эффект не только для отечественных автопроизводителей, но и для других субъектов предпринимательской деятельности», — отметили в пояснительной записке.
Кутепов в беседе с 360.ru выразил уверенность, что поездки на такси не станут дороже, так как отечественные машины дешевле зарубежных и их эксплуатация требует меньших расходов.
Я не вижу, где здесь может стоимость значительно подрасти. Тем более срок работы всех автомобилей, которые сейчас ездят, закончится в соответствии с техническими показателями. А новые машины, которые после этих будут приобретаться, они будут отечественные или высоколокализованные
Андрей Кутепов
Председатель комитета по экономической политике Совета Федерации
По словам депутата, Калининградскую область не стали включать в законопроект из-за отдаленности региона, а также из-за уже имеющихся задач по внедрению электротранспорта. Инициативу необходимо «обкатать» в первую очередь в европейской части страны, и выяснить, будет ли хватать производственной базы под обслуживание авто, поэтому Дальний восток пока не вошел в инициативу.
Парламентарий добавил, что процедуру подсчета баллов по локализации четко описало Министерство промышленности.
Бизнес бьет тревогу
Проект прокомментировал 360.ru глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Он раскритиковал инициативу и напомнил о спорах, возникающих вокруг нее.
Очень много звучало негативных откликов, много поправок поступило, которые в том числе не были поддержаны. Отрасль выражает серьезную обеспокоенность. Граждане, которые задействованы в этой деятельности, также бьют тревогу
Ярослав Нилов
Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов
Он обратил внимание, что после введения мер могут взлететь цены на такси.
«Хорошо, что из-под действия закона исключаются Калининградская область, Дальний восток и Сибирь. Но если поднимутся цены на такси в центральной России, это тоже будет социально чувствительно», — добавил депутат.
Депутат добавил, что внимательно будет следить за обсуждением инициативы во время второго чтения.