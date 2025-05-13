Могут взлететь цены. Депутаты рассмотрят во втором чтении проект о локализации машин для такси

Депутаты во втором чтении рассмотрят проект о локализации машин для такси. Вокруг инициативы возникает много споров: сторонники мер говорят о необходимости государственного лоббирования отечественного автопрома, а противники предупреждают о возможном взлете цен на поездки. Подробно о законопроекте — в материале 360.ru.

Зачем нужен законопроект о локализации машин для такси

Инициативу разработали председатель комитета по экономической политике Совета Федерации Андрей Кутепов и глава комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев. Они предложили выдавать разрешения на работу в такси только локально произведенным автомобилям.

По мнению авторов проекта, меры следует ввести с 1 октября 2025 года, но ко второму чтению эту дату сдвинули на 1 января 2033 года. Инициаторы проекта также предложили ввести другие критерии для допуска машин в такси с 1 марта. В эту категорию войдут в том числе автомобили, произведенные в рамках специнвестконтрактов.

В пояснительной записке авторы подчеркнули, что без мер стимулирования спроса на отечественные машины возникнет риск роста как прямого, так и косвенного импорта автомобилей из-за рубежа. Это может привести к деградации российских автопредприятий и потере рабочих мест.

«Принятие проекта федерального закона будет иметь положительный социально-экономический и финансовый эффект не только для отечественных автопроизводителей, но и для других субъектов предпринимательской деятельности», — отметили в пояснительной записке.