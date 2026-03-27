Одежда для сильных духом. Модельер из Истры без опыта построила бренд для моржей

В Истре модельер Мария Хвостенко запустила уникальную линейку одежды с оберегами и вышитыми рунами. На ее создание предпринимателя вдохновили любители ледяной воды и закаливания из местного клуба «Йотунхейм». В будущих планах — одежда не только для взрослых, но и детей.

Первыми изделиями в коллекции стали халаты и шапочки, а потом появились шорты, футболки, спортивные костюмы и лонгсливы. При этом одежду детям и взрослым из клуба предпринимательница раздавала бесплатно — всего более 60 изделий. Для сильных духом Мария призналась, что прониклась людьми, которые очень активны, многие из них есть в Книге рекордов Гиннесса.

Они — сильные духом люди. Определенный смысл мы перенесли на одежду, как правило, на принт. Там есть руны, которые символизируют силу — как физическую, так и духовную. Если человек надевает спортивную майку, он словно надевает броню. Мария Хвостенко

Мария создала бренд с нуля без художественного и дизайнерского образования в 2022 году. Сложностей предпринимательница почти не чувствует, так как прониклась идеей и ей нравится то, что она делает.

За качество отвечают Создание одной вещи занимает до трех месяцев. Процесс непростой: сначала возникает идея, затем модельер подключает к работе конструктора, вместе они согласовывают полученный эскиз, выбирают качественную ткань и оставляют на производство. Сначала модель считается пробной, которую носят, тестируют в носке и при стирке, как в любых условиях себя чувствует костюм, отметила Мария. Если нареканий нет, компания закупает ткань рулонами и отправляет на изготовление большую партию.

Расширение производства

Сейчас в магазине у девушки представлена женская и мужская одежда. Совсем скоро на витрине появятся и детские костюмы, первый экземпляр уже готов.

Мы только запускаем линейку, художница вручную отрисовывала маленького Йотуна, который любит зимнее купание и закаливание. Мы отрисуем его в разных ситуациях и будем применять.

Мария лично помогает клиентам подобрать одежду и составить лук как для повседневной жизни, так и для спорта. Идей у предпринимательницы еще много, в планах — расширить размерный ряд и ассортимент, а также запустить производство верхней одежды.