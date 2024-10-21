Сегодня 19:43 Многодетных одарили землей в деревне под Питером. Но есть нюанс — там нет ничего Жители деревни под Петербургом рассказали о жизни без дороги, школы и магазинов 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Общество

Дети

Школы

СК РФ

Жители деревни Сабры в Ленобласти пожаловались на крайне сложные условия жизни в своем населенном пункте. Посудите сами — расположен он всего в 60 километрах от Северной столицы, но там нет ни детского сада, ни школы, ни аптеки, даже магазина с продуктами. Звучит дико. Но это еще не все. Нормальная дорога в Сабрах тоже отсутствует. При этом участки там активно раздают многодетным семьям.

До цивилизации пешком по лесной дороге Инфраструктуры в деревне фактически нет, рассказала 360.ru одна из местных жительниц, представившаяся Екатериной. Ближайшие школа, магазин, аптека и амбулатория расположены в поселке Новый Свет, куда местным приходится ездить по дороге, которая, по ее словам, не выдерживает никакой критики. «Общественного транспорта нет. Некоторые жители, не имеющие личного автомобиля, вынуждены добираться до цивилизации пешком по лесной дороге», — возмутилась она.

Еще одна жительница деревни, по имени Надежда, также с возмущением отметила, что в Сабрах нет даже обычного магазина, поэтому про сад и школу говорить в принципе не приходится. Отдельно она отметила крайне неудобную транспортную доступность населенного пункта. От дороги туда сильно устает и взрослый человек, а дети тем более.

Фото: РИА «Новости»

«Там нет ничего. Я уже молчу про школы и так далее Сами мы живем в Гатчине. И, чтобы добраться до деревни, мы тратим кучу времени и сил. Ну, представьте себе, сначала я с тремя детьми еду на автобусе до соседней деревни Лукаши (это минут 25 в переполненном автобусе № 529), а потом мы идем около 3,5 километра пешком по полю, переходим через железнодорожный переезд, рискуя своей жизнью. И вот через два часа мы там», — поделилась собеседница 360.ru. «Порой даже скорая отказывается ехать к нам» При этом Сабры — не какая-то глухая деревня. Там много детей, молодежи — часть ребят учится в Петербурге. А добираться туда при этом нормальной возможности нет. «У нас тупиковая деревня, то есть сквозного проезда нет, всего одна дорога. И общественного транспорта нет. Много детей, которых нужно возить в детские сады, школы, кто-то учится в городе в колледжах, вот и приходится таким семьям залезать в кредиты и брать второй автомобиль, и это не по желанию, а просто необходимость», — пояснил еще один житель Рустам.

Фото: РИА «Новости»

Поражает в этой ситуации еще и то, что порой в деревню даже отказывается приезжать скорая помощь, продолжил он. Такие случаи, по его словам, бывали и зимой — это не то чтобы что-то удивительное.

Нет школ, садов, больниц, до всего этого примерно 9-10 километров, но дороги к этому всему тоже нет. Она, конечно, есть, но в ужасном состоянии, порой даже скорая отказывается ехать к нам. Особенно в зимний период. Рустам местный житель

В крайне уязвимом положении из-за этого находятся пенсионеры. Если пожилые люди по состоянию здоровья не могут сами выбраться из деревни, им приходится просить соседей купить продукты. Просто сахар, хлеб и молоко — и те в Сабрах не купить. «И тем не менее земли в нашей деревне активно раздаются многодетным. Это, конечно, хорошо, что деревня разрастается, но когда они узнают, что в итоге нет банального общественного транспорта и из деревни не выехать без личного авто, то участки начинают пустовать», — посетовал он. Деревню проверит СК Жалоб на сложившуюся в деревне и близ нее ситуацию было предостаточно. Люди писали и в Росавтодор, и в местную администрацию, и в администрацию Гатчины, и в ГИБДД, и в приемную губернатора Ленобласти Александра Дрозденко. «Даже как-то приезжало телевидение, но результата ноль, его нет от слова совсем. В этом году с дорогой стало совсем туго. За год два раза приходится менять подвеску у автомобиля», — отметил Рустам.

Фото: РИА «Новости»

Сейчас состояние подъездной дороги, а также причины отсутствия в деревне образовательных и медицинских учреждений выясняют сотрудники Следственного комитета. Проверку начали после изучения жалоб людей в одной из социальных сетей. «Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Ленинградской области Сергею Сазину доложить о результатах проверки, поставив ее на контроль в центральном аппарате ведомства», — подчеркнули в ведомстве. Информацию об этом опубликовали в Telegram-канале Информационного центра СК в минувшее воскресенье, 20 октября. Как скоро появятся первые результаты проверочных мероприятий следователей, пока неизвестно.