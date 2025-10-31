Авторский подход к развитию городских территорий представили на ММФ БРИКС-2025

Группа Родина
Фото: Группа Родина

Владимир Щекин, совладелец и сооснователь Группы Родина, рассказал об авторской концепции развития городских пространств на сессии Агентства стратегических инициатив «Формирование здоровой среды в населенных пунктах». Она прошла в рамках Международного муниципального форума БРИКС в Петербурге.

Был представлен уникальный метод создания инновационных жилых кластеров, сочетающий заботу о здоровье и семейном благополучии с бережным отношением к архитектурному и культурному коду территорий. Как отметил Щекин, такая методология обладает потенциалом для масштабирования в других государствах БРИКС, на которые в совокупности приходится 45% мирового населения.

«Девелопмент сегодня — инструмент реализации стратегических задач и достижения национальных целей, стоящих перед страной. Речь идет о национальном проекте „Продолжительная и активная жизнь“, ключевая цель которого — увеличить продолжительность жизни до 78 лет. Принципиально важно сохранять здоровье людей, повышать их благополучие и поддерживать семью как фундаментальную ценность общества. Ориентируясь на эти цели, Группа Родина создает среду, где человек может вести здоровый образ жизни, чувствовать себя в безопасности, растить детей и проводить больше времени с близкими. В центре нашего авторского подхода к девелопменту — семья, ведь именно крепкие, многодетные семьи определяют будущее России», — подчеркнул Щекин.

Методология Группы Родина базируется на трех фундаментальных принципах: первый — это семейноцентричность, означающая поддержку семей путем формирования всей необходимой инфраструктуры в шаговой доступности, второй — бережное отношение к архитектуре и уважение к историческому наследию территорий присутствия компании, что позволяет вносить вклад в формирование культурного кода России.

Третий — технологичность. Она выражается в использовании искусственного интеллекта и анализа больших данных при проектировании городской среды.

Группа Родина
Фото: Группа Родина

Яркой иллюстрацией такого подхода Щекин назвал восстановленный по поручению правительства Москвы объект культурного наследия, Дом русского бильярда. Архитектурное наследие клуба фабрики «Свобода», созданное Константином Мельниковым, тщательно отреставрировали и превратили в современное пространство национальной игры, где традиционный спорт сочетается с инновациями благодаря первому в мире фиджитал-комплексу русского бильярда.

Среди реализуемых проектов, демонстрирующих авторский подход, были представлены: спортивно-образовательный кластер «Район российских дизайнеров», включающий центр художественной гимнастики и Академию единоборств Камилы Гаджиева, жилой комплекс «Союз» — пионерский в России квартал здоровой жизни с 20 видами спорта и биохакинг-центром, а также строящийся семейный кластер «Родина Парк» с медиакомплексом и академией творческого развития.

По мнению Щекина, девелопмент обязан в первую очередь служить интересам людей, государства и общества. В этом заключается миссия Группы Родина — создавать ценность, способствующую развитию России и укреплению ее будущего.

Международный муниципальный форум БРИКС проходил в Санкт-Петербурге с 29 по 31 октября. Это важнейшее событие для мэров, губернаторов, предпринимателей и международных экспертов, в рамках которого презентовали эффективные модели управления и запущены крупные межмуниципальные проекты. На площадках форума обсуждали решения в области городского управления и межмуниципального сотрудничества. В частности, была представлена интегрированная площадка для прямого диалога между разработчиками городских программ, промышленными компаниями и инвесторами.

За время существования ММФ БРИКС смог стать действительно эффективной коммуникационно-деловой платформой для обмена передовым опытом, технологиями и эффективными решениями в целях обеспечения жизнедеятельности населения городов и регионов.

Мероприятие поддержали Совет Федерации, МИД России, правительство Петербурга, Московская городская дума, Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления, Московская торгово-промышленная палата, Российский союз промышленников и предпринимателей, а также фонд «Росконгресс».

