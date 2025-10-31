Авторский подход к развитию городских территорий представили на ММФ БРИКС-2025

Владимир Щекин, совладелец и сооснователь Группы Родина, рассказал об авторской концепции развития городских пространств на сессии Агентства стратегических инициатив «Формирование здоровой среды в населенных пунктах». Она прошла в рамках Международного муниципального форума БРИКС в Петербурге.

Был представлен уникальный метод создания инновационных жилых кластеров, сочетающий заботу о здоровье и семейном благополучии с бережным отношением к архитектурному и культурному коду территорий. Как отметил Щекин, такая методология обладает потенциалом для масштабирования в других государствах БРИКС, на которые в совокупности приходится 45% мирового населения.

«Девелопмент сегодня — инструмент реализации стратегических задач и достижения национальных целей, стоящих перед страной. Речь идет о национальном проекте „Продолжительная и активная жизнь“, ключевая цель которого — увеличить продолжительность жизни до 78 лет. Принципиально важно сохранять здоровье людей, повышать их благополучие и поддерживать семью как фундаментальную ценность общества. Ориентируясь на эти цели, Группа Родина создает среду, где человек может вести здоровый образ жизни, чувствовать себя в безопасности, растить детей и проводить больше времени с близкими. В центре нашего авторского подхода к девелопменту — семья, ведь именно крепкие, многодетные семьи определяют будущее России», — подчеркнул Щекин.

Методология Группы Родина базируется на трех фундаментальных принципах: первый — это семейноцентричность, означающая поддержку семей путем формирования всей необходимой инфраструктуры в шаговой доступности, второй — бережное отношение к архитектуре и уважение к историческому наследию территорий присутствия компании, что позволяет вносить вклад в формирование культурного кода России.

Третий — технологичность. Она выражается в использовании искусственного интеллекта и анализа больших данных при проектировании городской среды.