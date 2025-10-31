Авторский подход к развитию городских территорий представили на ММФ БРИКС-2025
Владимир Щекин, совладелец и сооснователь Группы Родина, рассказал об авторской концепции развития городских пространств на сессии Агентства стратегических инициатив «Формирование здоровой среды в населенных пунктах». Она прошла в рамках Международного муниципального форума БРИКС в Петербурге.
Был представлен уникальный метод создания инновационных жилых кластеров, сочетающий заботу о здоровье и семейном благополучии с бережным отношением к архитектурному и культурному коду территорий. Как отметил Щекин, такая методология обладает потенциалом для масштабирования в других государствах БРИКС, на которые в совокупности приходится 45% мирового населения.
«Девелопмент сегодня — инструмент реализации стратегических задач и достижения национальных целей, стоящих перед страной. Речь идет о национальном проекте „Продолжительная и активная жизнь“, ключевая цель которого — увеличить продолжительность жизни до 78 лет. Принципиально важно сохранять здоровье людей, повышать их благополучие и поддерживать семью как фундаментальную ценность общества. Ориентируясь на эти цели, Группа Родина создает среду, где человек может вести здоровый образ жизни, чувствовать себя в безопасности, растить детей и проводить больше времени с близкими. В центре нашего авторского подхода к девелопменту — семья, ведь именно крепкие, многодетные семьи определяют будущее России», — подчеркнул Щекин.
Методология Группы Родина базируется на трех фундаментальных принципах: первый — это семейноцентричность, означающая поддержку семей путем формирования всей необходимой инфраструктуры в шаговой доступности, второй — бережное отношение к архитектуре и уважение к историческому наследию территорий присутствия компании, что позволяет вносить вклад в формирование культурного кода России.
Третий — технологичность. Она выражается в использовании искусственного интеллекта и анализа больших данных при проектировании городской среды.
Яркой иллюстрацией такого подхода Щекин назвал восстановленный по поручению правительства Москвы объект культурного наследия, Дом русского бильярда. Архитектурное наследие клуба фабрики «Свобода», созданное Константином Мельниковым, тщательно отреставрировали и превратили в современное пространство национальной игры, где традиционный спорт сочетается с инновациями благодаря первому в мире фиджитал-комплексу русского бильярда.
Среди реализуемых проектов, демонстрирующих авторский подход, были представлены: спортивно-образовательный кластер «Район российских дизайнеров», включающий центр художественной гимнастики и Академию единоборств Камилы Гаджиева, жилой комплекс «Союз» — пионерский в России квартал здоровой жизни с 20 видами спорта и биохакинг-центром, а также строящийся семейный кластер «Родина Парк» с медиакомплексом и академией творческого развития.
По мнению Щекина, девелопмент обязан в первую очередь служить интересам людей, государства и общества. В этом заключается миссия Группы Родина — создавать ценность, способствующую развитию России и укреплению ее будущего.
Международный муниципальный форум БРИКС проходил в Санкт-Петербурге с 29 по 31 октября. Это важнейшее событие для мэров, губернаторов, предпринимателей и международных экспертов, в рамках которого презентовали эффективные модели управления и запущены крупные межмуниципальные проекты. На площадках форума обсуждали решения в области городского управления и межмуниципального сотрудничества. В частности, была представлена интегрированная площадка для прямого диалога между разработчиками городских программ, промышленными компаниями и инвесторами.
За время существования ММФ БРИКС смог стать действительно эффективной коммуникационно-деловой платформой для обмена передовым опытом, технологиями и эффективными решениями в целях обеспечения жизнедеятельности населения городов и регионов.
Мероприятие поддержали Совет Федерации, МИД России, правительство Петербурга, Московская городская дума, Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления, Московская торгово-промышленная палата, Российский союз промышленников и предпринимателей, а также фонд «Росконгресс».