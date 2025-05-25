Семья из Хабаровска отказала дочери в праве на жизнь. Младенца спасали через суд
Шокирующая история произошла в хабаровском перинатальном центре семь лет назад. Врачам пришлось через суд добиваться возможности спасти ребенка, родители которого не дали разрешения на операцию, а после и вовсе отказались от дочери. Подробности — в материале 360.ru.
Не объяснили свое решение
В октябре 2018 года в медицинское учреждение доставили местную жительницу, находившуюся на 25-й неделе беременности. У женщины, ожидавшей тройню, начались преждевременные самопроизвольные роды.
Два ребенка не выжили. Однако на свет появился третий младенец — девочка весом всего 980 граммов. По десятибалльной шкале Апгар, которой оценивают состояние здоровья новорожденных, специалисты дали ей только от одного до трех баллов. У нее выявили тяжелую форму асфиксии.
«Девочку реанимировали, вернули к жизни прямо в родильном зале, а затем перевели в отделение анестезиологии-реанимации для новорожденных», — рассказывал KP.RU главный врач Юрий Бердаков.
Уже тогда медиков удивляло, что мать и отец не проявляли интереса к маленькой дочери, находившейся в реанимации. Но главное потрясение для персонала клиники было еще впереди.
После тщательного обследования оказалось, что у ребенка серьезные нарушения в сердечно-сосудистой системе. Помочь могла только срочная операция открытого артериального протока. Чтобы провести хирургическое вмешательство, без которого девочка могла умереть, врачам требовалось только разрешение родителей. Однако они его не дали.
«Свое решение они никак не объяснили, муж сказал только: „Мы свое уже отплакали“», — отметил Бердаков.
По словам медика, такой реакции никто не ожидал. Семья производила впечатление благополучной и вполне способной вырастить дочь. И все же супруги отказали ребенку в шансе на жизнь и здоровье.
Отказались от дочери, а потом передумали
Сотрудники перинатального центра решили до конца бороться за маленькую пациентку и подключили к вопросу юристов. Получив от родителей письменный отказ на операцию, представители медицинского учреждения обратились в суд, который оперативно рассмотрел дело и встал на сторону врачей, сообщила «Российская газета».
Уже через несколько дней младенца успешно прооперировали, но состояние девочки оставалось непростым. На фоне недоношенности у нее развилась пневмония. В эти же дни мать и отец подписали отказ от ребенка.
Прошла еще неделя, девочка по-прежнему находилась под пристальным контролем специалистов. Но появился повод осторожно говорить об улучшениях: вес ребенка вырос до 1253 граммов. И тут родители снова привели всех свидетелей истории в недоумение: они обратились в органы опеки, чтобы отозвать отказ.
По закону это было осуществимо, на возможность изменить решение давался месяц, этим правом и воспользовались супруги. Через некоторое время в перинатальный центр поступил документ о том, что ребенка передают матери и отцу.
Представители хабаровских органов опеки, которые были в курсе предыдущих поступков родителей девочки, взяли семью под надзор. Информации о дальнейшей судьбе ребенка в открытом доступе нет.