Сегодня 20:22 Семья из Хабаровска отказала дочери в праве на жизнь. Младенца спасали через суд 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Общество

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Шокирующая история произошла в хабаровском перинатальном центре семь лет назад. Врачам пришлось через суд добиваться возможности спасти ребенка, родители которого не дали разрешения на операцию, а после и вовсе отказались от дочери. Подробности — в материале 360.ru.

Не объяснили свое решение В октябре 2018 года в медицинское учреждение доставили местную жительницу, находившуюся на 25-й неделе беременности. У женщины, ожидавшей тройню, начались преждевременные самопроизвольные роды. Два ребенка не выжили. Однако на свет появился третий младенец — девочка весом всего 980 граммов. По десятибалльной шкале Апгар, которой оценивают состояние здоровья новорожденных, специалисты дали ей только от одного до трех баллов. У нее выявили тяжелую форму асфиксии.

Фото: РИА «Новости»

«Девочку реанимировали, вернули к жизни прямо в родильном зале, а затем перевели в отделение анестезиологии-реанимации для новорожденных», — рассказывал KP.RU главный врач Юрий Бердаков. Уже тогда медиков удивляло, что мать и отец не проявляли интереса к маленькой дочери, находившейся в реанимации. Но главное потрясение для персонала клиники было еще впереди. После тщательного обследования оказалось, что у ребенка серьезные нарушения в сердечно-сосудистой системе. Помочь могла только срочная операция открытого артериального протока. Чтобы провести хирургическое вмешательство, без которого девочка могла умереть, врачам требовалось только разрешение родителей. Однако они его не дали.

Фото: РИА «Новости»

«Свое решение они никак не объяснили, муж сказал только: „Мы свое уже отплакали“», — отметил Бердаков. По словам медика, такой реакции никто не ожидал. Семья производила впечатление благополучной и вполне способной вырастить дочь. И все же супруги отказали ребенку в шансе на жизнь и здоровье. Отказались от дочери, а потом передумали Сотрудники перинатального центра решили до конца бороться за маленькую пациентку и подключили к вопросу юристов. Получив от родителей письменный отказ на операцию, представители медицинского учреждения обратились в суд, который оперативно рассмотрел дело и встал на сторону врачей, сообщила «Российская газета». Уже через несколько дней младенца успешно прооперировали, но состояние девочки оставалось непростым. На фоне недоношенности у нее развилась пневмония. В эти же дни мать и отец подписали отказ от ребенка.

Фото: РИА «Новости»

Прошла еще неделя, девочка по-прежнему находилась под пристальным контролем специалистов. Но появился повод осторожно говорить об улучшениях: вес ребенка вырос до 1253 граммов. И тут родители снова привели всех свидетелей истории в недоумение: они обратились в органы опеки, чтобы отозвать отказ. По закону это было осуществимо, на возможность изменить решение давался месяц, этим правом и воспользовались супруги. Через некоторое время в перинатальный центр поступил документ о том, что ребенка передают матери и отцу. Представители хабаровских органов опеки, которые были в курсе предыдущих поступков родителей девочки, взяли семью под надзор. Информации о дальнейшей судьбе ребенка в открытом доступе нет.