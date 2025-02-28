28 февраля 2025 17:49 Мистическое новолуние и начало ретроградной Венеры: как правильно мечтать и «не отлететь» 0 0 0 Фото: Przemyslaw Iciak/http://imagebroker.com/#/search/ / www.globallookpress.com Общество

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В эту пятницу мы наконец-то попрощаемся с календарной зимой. День этот необычный и мистический сразу по нескольким причинам: во-первых, сегодня пройдет малый парад планет, а во-вторых, в ночь на 28 февраля наступило новолуние в Рыбах. Энергия у него особенная и сложная. О том, как пережить этот период, и что нас ждет впереди, разбирался 360.ru. Спойлер: будет непросто.

Новолуние 28 февраля: время планировать и мечтать Новолуние в знаке Рыб наступило минувшей ночью в 03:47. Этот водный знак может усиливать интуицию и эмоциональность, склонность помечтать. Сны в новолуние считают вещими. «Мы можем быть более чувствительными, ранимыми, возможно, и пессимистичными. Сегодня несложно улететь в свои фантазии и потерять связь с реальным миром. Поэтому рекомендуется оставаться в трезвом уме, чтобы не усугублять ситуацию», — отметила в беседе с 360.ru астролог Дарья Алимова. Вместе с тем при желании можно подробно написать о своих мечтах, рассказать, чего вам не хватает для полного счастья и душевного равновесия. Это поможет немного структурировать тот самый полет фантазии, наметить цели.

Интересно Первый лунный день продлился до 07:42 по московскому времени, после чего начались новые лунные сутки. После новолуния мистический спутник Земли перейдет в фазу растущей Луны. Она продлится с 1 по 13 марта. Первый лунный день продлился до 07:42 по московскому времени, после чего начались новые лунные сутки. После новолуния мистический спутник Земли перейдет в фазу растущей Луны. Она продлится с 1 по 13 марта.

Алимова обратила внимание, что сейчас в Рыбах находится не только Луна, поэтому энергетика этого знака действительно очень сильна.

Фото: Michael Matthey / www.globallookpress.com

«Рыбы символизируют завершение цикла. Поэтому может произойти своего рода обновление — в мыслях, чувствах, желаниях. Хорошо сегодня уделить несколько минут своим планам и задачам на ближайший месяц, подумать, что требует обновления», — указала эксперт.

Так как Луна новая, еще слабенькая, и у нас сил и энергии немного. Напряжение от Юпитера может заставить переоценить свои силы и сделать что-то во вред себе. Не старайтесь перегрузиться обязательствами, тем более что впереди выходные. Дарья Алимова

В субботу и воскресенье астролог рекомендовала выспаться и постараться найти время для прогулки на свежем воздухе. Хорошим вариантом будет заняться любимым творчеством или устроить себе расслабляющий спа-день. Ретроградная Венера — 2025 Со 2 марта по 12 апреля нам предстоит пережить период ретроградной Венеры, предупредила Алимова. В это время, по словам специалиста, нежелательно искать новые знакомства для длительных отношений, заключать брак, покупать предметы роскоши, делать крупные вложения.

Также стоит перенести крупные бьюти-процедуры и пластические операции. Не рекомендуется делать татуаж и кардинально менять имидж.

Фото: Michael Matthey / www.globallookpress.com

«Также в эти полтора месяца могут подвергаться пересмотру сферы, за которые Венера отвечает в вашей личной карте: переосмысление, возврат к старым ситуациям и возвращение определенных людей», — добавила Алимова. Что можно делать в ретроградную Венеру: разбираться в своих существующих отношениях или с бывшими;

пересматривать свое финансовое положение;

поработать со своей самооценкой;

творческим людям хорошо бы вернуться к незаконченным проектам и окунуться в свои внутренние чертоги; Большую часть месяца Венера будет «ретроградить» в Овне, так что это будет история об импульсивности и резкости, добавила астролог.

Календарь ретроградного Меркурия — 2025 Следом за Венерой станет ретроградным и Меркурий. Таковым он будет оставаться 23 дня — с 15 марта по 7 апреля. Следующий период продлится на один день дольше — с 18 июля по 11 августа. И наконец, в третий раз в этом году планета будет «пятиться» с 9 по 29 ноября. Нет никаких доказательств, что ретроградный Меркурий, Венера, Марс, да, в общем-то, любая планета может каким-то образом влиять на землян. Однако верить в это продолжает множество людей. Отчего? Психологи объясняют все феноменом магического мышления, суть которого заключается в стремлении познавать разные эзотерические учения, которые могут подарить иллюзию контроля над своей жизнью.