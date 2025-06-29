Сегодня 13:53 Мистическая вселенная самой дикой русской секты. Как жили и во что верили хлысты 0 0 0 Фото: Russian Look, Global Look Press/ www.globallookpress.com, публичное достояние Общество

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Из века в век люди не переставали искать сообщества, в которых будут чувствовать себя не такими, как все, избранными, отделенными от всего остального «греховного» мира. Именно на этом получалось играть и успешно паразитировать самым разным сектам. В истории Российской империи таковые тоже имелись. Одной из них была знаменитая секта хлыстов с их безумными плясками-радениями и свальным грехом.

Как появились хлысты и почему их так называли Считается, что секта хлыстов возникла в конце XVII — начале XVIII века. По крайней мере, к этому периоду относятся первые упоминания о них. У последователей секты были свои общины, которые они называли кораблями по аналогии с Ноевым ковчегом, в христианской традиции означающим символ спасения.

Лидеров своих общин сектанты считали кормщиками и христами. На них крестились, перед ними ставили свечи, всячески почитали и благоговели. Причем это были не обязательно мужчины, порой во главе так называемых кораблей становились женщины — кормщицы и богородицы.

Фото: bilwissedition/imageBROKER.com / www.globallookpress.com

С верой в то, что в этих «учителях» воплощается Христос, связана одна из версий происхождения названия секты. «То есть они руководителей секты так и называли: Христос такой-то, Христос сякой-то тот. В народе это тоже закрепилось, потом просто „р“ поменялось на „л“, а „и“ на „ы“, и вместо слова „Христы“ стали произносить „хлысты“», — пояснил в беседе с 360.ru религиовед Александр Невеев. Другой, наиболее вероятной, стала версия о связи названия с одной из ритуальных практик сектантов с самобичеваниями плетьми и хлыстами. «Само по себе появление этой секты не имеет под собой никаких загадок или двойного дна. Дело в том, что действительно не все люди были удовлетворены официальной Церковью. Так было веками, собственно говоря», — добавил эксперт.

И если мы говорим о том, как с этой проблемой работали темные народные массы, то, конечно, они на это отвечали в том числе и созданием каких-то причудливых и примитивных представлений о том, как устроены небеса и весь мир. Александр Невеев

Так вышло, что хлысты стали наиболее заметной и наиболее представленной сектой в разных регионах Российской империи, но были и другие отклонения. «Речь о различных формах деревенского колдовства, знахарства и так далее. Так что это просто такое восприятие каких-то христианских идей людьми темными, которые не посвящены в тонкости богословия, но при этом не хотят подчиняться официальной Церкви», — подчеркнул религиовед.

Фото: РИА «Новости»

Главные заповеди и ритуалы секты хлыстов Хлыстовство было дуалистическим культом, то есть их главное представление о мире было связано с тем, что он по сути своей дуалистичен, вся материя целиком пронизана дьявольской силой и энергией, а Бога на Земле как такового нет.

«Хлысты верили — чтобы до Бога добраться, нужны особые, очень сильные средства. Таковыми, в частности, были их радения со свальным грехом. Причем вне рамок вот этих радений они старались вести максимально праведный, по своим представлениям, образ жизни», — указал Невеев.

В их систему этических ценностей, конечно же, входило отделение от всех ненастоящих христиан. То есть, они очень не любили священников, они очень не любили верующих людей, они не любили людей, которые употребляют спиртное, сами они от этого воздерживались.

Помимо этого, последователи хлыстовства были убеждены, что и брак не нужен. Они отрицали его и были убеждены, что все семейные люди служат бесам. Таким образом, продолжил эксперт, надо понимать, что это не было какое-то безобидное сообщество единомышленников, которые ищут духовность с помощью экстатических методов, каких-то плясок и очень интенсивных религиозных переживаний.

Фото: Russian Look / www.globallookpress.com

«Это были люди, которые себя в значительной степени от окружающих отделяли. И в этом смысле, конечно, попадание в эту секту было сопряжено с отрывом и от культуры, и от истории русского народа», — подчеркнул собеседник 360.ru.

Радения хлыстов: как проводили ритуальные пляски Одной из основных практик хлыстов были те самые знаменитые радения. Проводили эти ритуальные пляски по ночам в избах.

«Собирались эти малообразованные крестьяне, люди, живущие очень тяжело, трудно, находящиеся в постоянном стрессе, кушающие черный хлеб с лебедой и так далее. И там до исступления напевали свои собственные песнопения, а также, по некоторым сведениям, Иисусову молитву», — пояснил Невеев.

Фото: Публичное достояние

В результате многочасовых повторений этих речитативов участники впадали в измененные состояния сознания и чтобы справиться с этими очень интенсивными переживаниями, пускались в пляс, начинали друг друга стягать хлыстами.

Завершались радения свальным грехом. То есть, по сути, это были деревенские темные оргии людей, делавших вид, что они праведные. Это было неизбежно, потому что хлысты не создавали семьи, интенсивно воздерживались. При том, что нормальные христиане семьи создают и никакой проблемы в этом не видят.

Распутин был хлыстом?

В XIX веке интерес к хлыстовству возник и среди высших слове общества. Способствовало этому волна увлечением мистицизмом. Бытует мнение, что с хлыстами был связан и Григорий Распутин. Правда, достоверного подтверждения этой теории нет. Вполне возможно, что это лишь один из мифов вокруг фигуры «старца».

Фото: РИА «Новости»

А их было превеликое множество. Современники в сердцах называли его и воплощением дьявола, и любовником императрицы, и даже немецким шпионом. Возможно, идея о том, что Распутин был хлыстом родилась из слухов об оргиях, которые «старец» устраивал при дворе и был их главным участником.

Департамент полиции даже специально занимался сбором материалов о развратном поведении и кутежах Распутина, установив за ним негласное наблюдение.

Фото: РИА «Новости»

Позднее следователь Чрезвычайной следственной комиссии Временного правительства Владимир Руднев заявлял о том, что Распутин сам пытался создать «иллюзию интимной близости к высшим кругам, в особенности перед теми, с которыми он был в приятельских отношениях и которым он был обязан своим возвышением»

Когда и почему исчезли хлысты Закату секты способствовало исчезновение социальной базы хлыстовства. Начало этому положила еще столыпинская аграрная реформа, направленная в том числе на преобразование крестьян-общинников в крестьян-собственников и передачу прав собственности на земельные участки от общины к отдельным крестьянам.

Фото: РИА «Новости»

«Ядром хлыстовских общин, повторюсь, были малообразованные и очень тяжело живущие бедные слои крестьянства. Начало это исчезать еще по мере реформы Столыпина, но, конечно, главный удар по хлыстам, как и по другим сектам, по молоканам, допустим, нанес приход советской власти», — говорит Александр Невеев.

С изменением строя жизнь на селе радикально изменилась. Сначала возник военный коммунизм, потом продналог, коллективизация и так далее и так далее. Все это вычистило носителей хлыстовской традиции. Плюс за поползновения в эту сторону можно было очень надолго сесть в тюрьму.

Но после ухода хлыстовства на смену ему все же пришел другой экстатический культ, подчеркивает Невеев. Причем началось это еще до революции, а после нее продолжилось. «Из Америки к нам пришли идеи пятидесятничества*, где тоже используются очень интенсивные эмоциональные переживания, к нам также пришел баптизм, поэтому вот эти наши старинные сектанты планомерно распределились на эти два потока», — пояснил эксперт.

Фото: Mary Evans Picture Library / www.globallookpress.com

Приверженцы одного из них стали пятидесятниками*, делавших упор в большей степени на экстатичность переживаний. Вторые, продолжил эксперт, искали просто праведной жизни по христианским заповедям, но при этом хотели быть независимыми от государства, от официальной Церкви. Они стали баптистами**.

* В 2014 году Верховный суд РФ подтвердил решение о ликвидации церкви пятидесятников (полное название религиозной организации — «Церковь христиан веры евангельской пятидесятников „Жатва“). В 2021 году Генеральная прокуратура объявила нежелательными четыре организации из Латвии и Украины, связанные с религиозным движением „Новое поколение“ (эта церковь пятидесятников была основана в Латвии) ** В мае 2025 года Четвертый кассационный суд запретил деятельность Дома молитвы христиан-баптистов в Курганинске. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края. Таким образом, было подтверждено решение предыдущих инстанций о запрете «Международного союза евангелистских христиан-баптистов». Объединение включало полторы тысячи человек, в том числе и несовершеннолетних.