«Милый, с тобой все хорошо?» Как в России покупали секс за 45 рублей в минуту

Секс по телефону появился в России более 30 лет назад, став первой формой виртуального интима в стране. Говорят, клиенты «Службы 907» перед звонком пили для храбрости, но увлечь разговором сотрудницам удавалось даже сильно нетрезвых мужчин. Рекордом стартового дня работы стала шестичасовая беседа.

Как работал первый секс по телефону Новая платная услуга — сексуальное обслуживание по телефону — появилась в России в июне 1992 года. Оказывать ее начало АО «Служба 907», став аналогом существующих во всем мире Phone-Sex. Учредителями аошки закрытого типа были частные лица, уставной капитал не разглашался. По договору с АО часть прибыли как пайщик получал оператор МГТС, писал «Коммерсант». Услуги службы предназначались для мужчин старше 18 лет. От них требовалось просто набрать нужный номер. Сделать это можно было ежедневно с пяти вечера до трех утра. В операторы набирали девушек в возрасте от 18 до 30 лет. Их обучали поддерживать разговор и вести его в любом нужном клиенту русле. Прекращать беседу первыми запрещалось.

Фото: Dinendra Haria/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Как правило, девушки работали на дому, с мужчинами их соединяли другие сотрудники компании. За первые пять минут секс по телефону стоил 15 рублей в минуту, после пятиминутного рубежа цена снижалась до 11 рублей в минуту. Также был вариант группового общения, но при таком раскладе тариф возрастал пропорционально числу участниц. Один из менеджеров «Службы 907» Геннадий Белякович, подводя итоги начала работы сервиса, рассказывал, что большинство звонивших девушкам были нетрезвыми, видимо, пили для храбрости. А рекордом первого дня, по его словам, стал шестичасовой разговор.

Отдельно менеджер отметил, что желающих пообщаться было очень много — примерно 90% страждущих не смогли дозвониться. Но тогда же он заверил, что ситуацию постараются быстро исправить и дозвониться сможет каждый желающий, поскольку девушек в службе станет больше.

Фото: David Oxberry/moodboard / www.globallookpress.com

Правда, с рекламой «Службы 907» все было, конечно, далеко не гладко. Описание работы сотрудниц сняли из номера одного популярного и по сей день издания. Сделали это по распоряжению заместителя главного редактора, заявившего на редколлегии, что его «будто в грязи вывозили». По причине эротичного контента отказала в рекламе и радиостанция «Европа плюс».

Возрастной ценз, сочинения о сексе и шаблоны бесед В нулевые число крупных фирм, продававших секс по телефону, выросло до пяти. Звонок стоил уже 45-55 рублей за минуту. Для сотрудниц, как и прежде, был установлен возрастной ценз — 20-35 лет. А главным критерием было умение поддерживать беседу так, чтобы мужчина оставался на линии. Для этого организовывали профподготовку — дамы изучали шаблоны разговоров, обыгрывали стандартные сценарии, проходили психологические тренинги.

Маркетолог Андрей Травин отмечал, что обучение это было весьма любопытным. Например, девушкам нужно было проходить специальные курсы, на которых от них требовалось ежедневно писать сочинения на темы в духе «мой первый сексуальный опыт» или описание орального секса: «два листа убористым почерком».

Фото: Frank Röder / CHROMORANGE / www.globallookpress.com

Помимо тренингов, был и четкий инструктаж — девушкам запрещалось говорить свое местоположение, адрес офиса, настоящие фамилии и имена. Сценарии бесед, как правило, были двух видов: эротические рассказы или что-то вроде моноспектаклей, причем часто их писали профессиональные авторы. Но можно было сваять самостоятельно и даже получить премию — творческий подход к работе очень ценили. Во время звонка важно было вовремя сверяться с тем, что там с мужчиной на том конце провода, уточнять, как он. Такое требование было связано в том числе с опасением, что клиент уснет, забыв положить трубку, а после пробуждения пойдет судиться с фирмой из-за гигантского счета за услугу, которую получал во сне. Так что дежурный вопрос «Милый, тебе хорошо?» должен был звучать хотя бы раз в три-пять минут.

Фото: Jenny Norquist/moodboard / www.globallookpress.com

Сколько платили за секс по телефону Работать в сексе по телефону можно было посменно: смена могла длиться от нескольких часов до суток. Начисляли зарплату по-разному. Первый вариант предполагал, что сотрудница получает от одного до 3,5 рубля с каждой минуты разговора. Второй вариант был с фиксированным окладом и премиальными за количество минут. И, наконец, третий — 4500 рублей за 1000 минут разговора и премия за превышение плана.

В среднем девушкам удавалось получать не меньше 300 долларов в месяц. С учетом гибкого графика и очень низкого порога входа (не нужны были ни паспорт, ни аттестат об окончании средней школы, ни прописка) желающих заниматься сексом по телефону было предостаточно.

Фото: Andrey Nekrasov/imageBROKER.com / www.globallookpress.com

Но надолго задерживались не все. Около трети из зачисленных уходили в первую же неделю из-за нагрузки и психологических сложностей, вызванных личными комплексами. А те, кто оставался, обзаводились постоянными поклонниками, которые были готовы просадить целое состояние, лишь бы услышать любимый голос. Неадекватов, впрочем, тоже хватало. Некоторые угрожали девушками, требовали, чтобы те раскрыли свой адрес, запугивали, что все равно смогут их найти. Другие признавались в любви, предлагали руку и сердце. Миф о бабушках в сексе по телефону

Перед началом смены сотрудницы придумывали себе детальный образ — от фальшивого имени до цвета глаз. Перед глазами была памятка, чтобы ничего не забыть и не разозлить клиента, который в начале беседы думает, что общается с брюнеткой, а потом слышит, что ему по щеке проводят рыжим локоном.

Фото: Albrecht Weißer/imageBROKER.com / www.globallookpress.com

Помимо этого, звонившие ценили правдоподобность, хоть и понимали, что внешность девушки вымышленная. Вместе с тем мужчинам хотелось последовательности и, главное, правдоподобности. Так что попытки представиться томной брюнеткой Элеонорой с пятым размером бюста и бездонными зелеными очами часто резко пресекались фразами «хорош заливать». Действительно востребованными были простые женские образы: девушка из соседнего подъезда, официантка и тому подобное. Популярными в то время были полушутки-полумифы о том, что на самом деле общаются с любителями секса по телефону бабушки, которые вяжут у телефона и стонут в трубку от ревматизма. Но, конечно, все это имело мало общего с реальностью. А вот шутки о том, что мужчины звонили операторам за психологической поддержкой, на самом деле таковыми не были. Примерно 50% клиентов действительно обращались за услугами не ради утех, а чтобы рассказать о своих проблемах в бизнесе, сложностях с женой. И просили кого-то постарше — мол, «малолетки не поймут, я за жизнь поговорить хочу».