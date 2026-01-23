Сегодня 09:30 Конфликт поколений: почему миллениалы больше не гонятся за роскошью Архитектор Сердюкова: роскошь — больше не способ показать уровень дохода 0 0 0 Фото: IMAGO/Zoonar.com/Elena Kozlova 1 / www.globallookpress.com Эксклюзив

Миллениалы родились в кризисное время. Это поколение почувствовало на себе, как легко можно лишиться благосостояния и привычного достатка. Именно поэтому они пересмотрели отношение к материальному благополучию, для них намного важнее стал опыт, который в будущем можно использовать как вечный ресурс, а не просто обладание дорогими вещами, способными «улизнуть из рук» как в 90-е.

Миллениалы склонны инвестировать деньги в путешествия, ведь они остаются в памяти на долгие годы, образование, которое становится активом в долгосрочной перспективе, здоровье и персональное развитие. Они уверены, что такие вложения приносят больше удовлетворения и способствуют активному личностному росту, так актуальному в постоянно меняющемся современном мире. Для более старших поколений (бумеров и Х) приобретение классических предметов роскоши было способом продемонстрировать свой успех. Золотые украшения с драгоценными камнями, дорогие сервизы, мраморные статуэтки, изысканные предметы декора и другие были для них возможностью доказать состоятельность в обществе.

Миллениалы же зачастую не стремятся к выставлению богатства напоказ. Они смотрят на вещи с точки зрения функциональности, качества и философии бренда. Для них намного важнее смыслы, вложенные в ту или иную вещь, возможность использовать ее на протяжении долгого времени и ее универсальность.

Фото: IMAGO/Zoonar.com/Evgeniia Gordee / www.globallookpress.com

Интернет и социальные сети радикально изменили подход к потреблению. Миллениалы, будучи цифровыми аборигенами, которым требовалась помощь младших поколений для того, чтобы разобраться в алгоритмах работы социальных сетей и сайтов, влились в активную глобализацию. Они также легко нашли альтернативы традиционным брендам, как научились пользоваться интернетом на продвинутом уровне. Сейчас миллениалы узнают об инновационных предложениях и выбирают те продукты, концепция которых лучше отражает их мировоззрение с помощью смартфонов, уже реже посещая торговые центры и монобрендовые магазины. Прозрачность же информации, множество ее источников и большое количество отзывов в интернете позволяют им принимать обоснованные решения и не совершать дорогие импульсивные покупки. Миллениалы ценят уникальность и индивидуальность.

Вместо того чтобы массово покупать известные роскошные бренды, они обращаются к нишевым или ремесленным производителям, способным предложить эксклюзивный продукт, отвечающий личным потребностям и вкусам.

Таким образом, когда-то небольшие концептуальные бренды обретают популярность среди этого поколения, а знаком качества становятся не предметы роскоши, а многофункциональные вещи с историей и смыслом. Можно сказать, что такая смена потребительских трендов, как отказ миллениалов от «классической роскоши» — это глубокая трансформация системы ценностей. Теперь для людей девяностых прагматизм, сформированный в ходе крупных финансовых потрясений, — важнейший принцип совершения покупок.

Фото: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa / www.globallookpress.com

Со временем приоритеты сместились: от желания продемонстрировать уровень достатка через предметы роскоши к пониманию важности инвестиций в собственное развитие и функциональность. Меняется не только отношение поколений к роскоши, но и сама философия такого вида приобретений. Теперь роскошь — ресурс, позволяющий повысить качество жизни и сделать ее осмысленной, а не способ показать обществу свой уровень дохода. Автор публикации: архитектор, идеолог и основатель архитектурного бренда Serdyuk, постоянный организатор сессий на Art Russia Татьяна Сердюкова