Сегодня 13:01 Михалков напомнил о вековой болезни России: как искоренить презрение к собственному народу 0 0 0 Фото: русский язык учебник / www.globallookpress.com Общество

Режиссер Никита Михалков на выступлении в Государственной думе раскрыл диагноз России, от которого она страдает уже несколько столетий. Артист процитировал писателя Федора Достоевского и проанализировал душевные страдания Родины.

Вековая болезнь России Михалков вспомнил слова одного старца: «Если хочешь быть неприступным, стань неудобным». И тут же подкрепил фразу выражением Достоевского из «Дневника писателя», выпущенного почти полтора века назад. «Стать русским — значит перестать презирать свой народ. И как только европеец увидит, что мы начали уважать народ наш и национальность нашу, так тотчас же начнет и он нас самих уважать. Мы получим вид свободного существа, а не раба, не лакея. Нас сочтут тогда за людей, а не за международную обшмыгу», — привел режиссер слова Достоевского. Михалков подчеркнул, что этому высказыванию почти 150 лет, но проблема осталась. Россия веками страдает от одного недуга — стремления получить одобрение Запада и доказать свою цивилизованность.

Фото: Dmitry Chasovitin/Global Look Press / www.globallookpress.com

Величайшая провинциальность Режиссер перешел к конкретике и привел в пример язык.

Если привезете иностранца, завяжете ему глаза, посадите в машину и прокатите по центру любого города в нашей стране, развязав ему глаза в машине. Он, глядя в окно, не поймет, что он находится в России. Потому что 90% вывесок написано латинским шрифтом, английскими словами. Никита Михалков

Михалков назвал «величайшей провинциальностью» убежденность в том, что где-то лучше. Это не просто эстетическая проблема, а проявление ментальной зависимости от Запада. «Язык — это достояние народа, это его гордость, это его сила. Тем более русский язык, на котором написаны величайшие произведения. Практически можно знать одного Пушкина и понимать все вопросы бытия человека», — привело слова Михалкова РИА «Новости». Госдума принимает закон о русском языке — это важный шаг, считает Михалков. И речь не идет о том, чтобы запретить перевод для туристов или исторические названия типа Mercedes. Речь о том, чтобы на русском было все, что касается повседневного быта россиян.

Фото: РИА «Новости»

Два человека в мире, с которыми можно серьезно общаться На выступлении Михалков назвал имена двух людей, с которыми можно вести серьезный диалог — это президент России Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпин. Режиссер вспомнил о беседе с Путиным в 2002 году. «Он мне сказал: представь себе, кто я был и кем я стал. Неужели Господь это сделал для того, чтобы я доел то, что не успели доесть другие?» — сказал Михалков. Он считает, что эти слова говорят о серьезности миссии, с которой Путин пришел руководить страной.

Фото: РИА «Новости»

Время выбора От внутренних вопросов Михалков перешел к глобальной миссии России. «Мы сегодня единственные во всем мире, кто реально встал во весь рост против действительно мирового зла. Это не громкие слова, не пропаганда. Это так», — заявил он. Режиссер привел в пример нежелание киевского режима забирать тела погибших солдат ВСУ.

Когда тянут, не принимая шесть тысяч замороженных своих солдат, потому что за них надо платить деньги. Это дьявольщина. Это уже на дне. Никита Михалков

По словам Михалкова, Россия оказалась в уникальной исторической ситуации — она противостоит не просто геополитическому врагу, а силе, которая утратила последние моральные ориентиры. Именно поэтому важна не показная, а реальная консолидация. Мир изменился, и настало время выбора. Сейчас дело за тем, чтобы выбор укоренился в умах и сердцах народа от Москвы до самых отдаленных регионов. Важно, чтобы каждый понимал: идет защита не просто своей территории, а права быть собой.