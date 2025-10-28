Мигранты уходят под землю: как в подвалах российских ЖК появляются ночлежки для нелегалов
Кабанов: лежбища в подвалах для мигрантов появляются с позволения УК
Жильцов столичного ЖК «Михалковский» шокировали мигранты, поселившиеся прямо у них на парковке. Когда люди попытались прояснить ситуацию с охранниками, в ответ получили: «Они вам что, мешают?». Почему подобные стихийные убежища на самом деле несут в себе серьезные риски и как правильно действовать в подобных ситуациях, разбирался 360.ru.
«Ситуация как в обычных ЖК, критичного ничего нет»
В ЖК «Михалковский», по словам жильцов, все давно не слава богу: и лифты постоянно ломаются, и в МОПах беспорядок. Но вишенкой на торте, конечно, стали мигранты в вентиляционной камере на подземном паркинге.
В одном из иностранцев жители узнали мужчину, который раньше работал дворником на территории комплекса. На какое-то время он уезжал, но потом вернулся в октябре.
«Мы ходим мимо этого помещения, так как там находятся кладовки, и это является помещением парковки. Начали замечать оставленный велосипед „Яндекс Еды“. Мы обращались в управляющую компанию, она нам говорила: мол, что вас смущает? Разговаривали с охраной, нам отвечали: „Они вам что, мешают?“» — возмутилась в беседе с 360.ru одна из собственниц квартир в «Михалковском».
Фактически никто из сотрудников УК даже не отрицал факт незаконного проживания лиц в помещениях общего пользования, а также в технических помещениях.
Другая женщина, также узнавшая о происходящем, вызвала полицию и миграционную службу. Иностранцев увезли в отдел, судя по всему, для выяснения обстоятельств.
Позже сотрудники управляющей компании сняли на камеру якобы пустую венткамеру. Показали, что, мол, проблема решена. Однако оказалось, что сфотографировали они другое помещение. Ирина не исключила, что «с управой о чем-то договорились, либо там просто работают некомпетентные люди».
360.ru связался с УК «Гефест», чтобы прояснить ситуацию. Один из сотрудников, представившийся Андреем Маркеевым, заверил, что никаких нарушений на территории «Михалковского» нет: мигранты в вентиляционной камере никогда не проживали, просто там оборудовали помещение, где работники могут переодеться и выпить чаю.
«Ситуация как в обычных ЖК, критичного ничего нет», — заверил он, подчеркнув, что в ЖК можно провести съемку, потому что никто ничего не скрывает.
Жильцам, впрочем, от этого совсем не легче. Люди переживают, что гости из венткамеры бесплатно пользуются водой, электричеством и отоплением, а расходы перекладываются на собственников.
Вдобавок ко всему в одном из подъездов уже шесть месяцев не работает вентиляция. Жильцы убеждены, что виновата в этом ночлежка мигрантов.
Мигранты на чердаках и подвалах: куда жаловаться
Как бы ни пытались сейчас представить ситуацию представители управляющей компании, совершенно очевидно, что вентиляционные камеры не предназначены ни для жизни, ни просто для отдыха и чаепитий.
То же самое касается подвалов и чердаков, напомнила в беседе с 360.ru юрист по резонансным делам Валерия Рытвина.
«Очевидно, что в подобных помещениях никто не имеет права проживать — ни мигранты, ни граждане России. Чердаки и подвалы не предназначены для заселения. В случае обнаружения подобных „жилищ“ нужно вызвать сотрудников полиции для составления соответствующего протокола, по которому для мигрантов, принимающей стороны и УК могут наступить правовые последствия», — пояснила эксперт.
По возможности необходимо сфотографировать и снять на видео «стихийное убежище», но не применять физические насильственные действия в отношении нарушителей.
Помимо вызова полиции, продолжила Рытвина, необходимо составить обращение в свободной форме в управляющей компании, а также в Госжилинспекцию.
Обычно такие происшествия происходят с подачи управляющих компаний, которые вот так незаконно распоряжаются общим долевым имуществом жильцов.
Если проживание в таком помещении оборудовано электроприборами и кухонной зоной, Рытвина рекомендовала вызвать МЧС для фиксации угрозы пожарной безопасности.
После того, как компетентные органы установят виновных в нарушениях, к ним могут применить меры административной и даже уголовной ответственности.
«В частности речь идет о статье 322.1 УК РФ „Организация незаконной миграции“, ст. 322.2 УК РФ „Фиктивная регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении в РФ“ и ст. 322.3 УК РФ „Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в РФ“», — перечислила юрист.
Отреагировал на новости о ночлежке в венткамере и председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов. Подобные ситуации, по его мнению, подсвечивают очень серьезную проблему, которая сводит на него усилия в рамках совершенствования миграционной политики.
И на самом деле случай в ЖК «Михалковский» — далеко не единичный, и УК безнаказанно организовывают в подвалах подобные лежбища или мини-хостелы. Делается это, подчеркнул Кабанов, вопреки требованиям антитеррористической и противопожарной безопасности и санитарно-эпидемиологическим нормам.
«Можно сколь угодно много принимать нужных, правильных и хороших концепций государственной миграционной политики и законов, регулирующих эту сферу, но если всякая управляющая компания будет иметь возможность безнаказанно устраивать хостелы для мигрантов в подвалах наших домов, на подземных паркингах и прочих помещениях, невозможно будет установить долгожданный порядок в нашей стране», — выразил уверенность общественник.
Миграционная сфера напрямую относится к вопросам национальной безопасности и контролировать ее необходимо именно с этой позиции, особенно местонахождение и места проживания мигрантов. А в подвалах и вентиляционных шахтах, как все понимают, контролировать мигрантов крайне сложно.
Отдельно общественник отметил, что за платят за подобный беспредел в подвалах жильцы. Именно из их кармана взимаются средства за незаконное подключение к общедомовым сетям и системам. И с учетом постоянного повышения тарифов, речь идет о все большем и большем количестве денег.
«Но в сфере ЖКХ у нас без „больших покровителей“ не работают, поэтому и чувствуют себя их дельцы неприкасаемыми. Закон — не для них. Так вот, ответственность за все происходящее с мигрантами в наших подвалах лежит не только на УК, но, в первую очередь, на тех, кто покрывает их и весь этот беспредел», — отрезал Кабанов.