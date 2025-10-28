Сегодня 16:36 Мигранты уходят под землю: как в подвалах российских ЖК появляются ночлежки для нелегалов Кабанов: лежбища в подвалах для мигрантов появляются с позволения УК 0 0 0 Фото: David Peinado/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com Общество

ЖКХ

Мигранты

Законы

Россия

Беспорядки

Деньги

Полиция

Квартиры

Жильцов столичного ЖК «Михалковский» шокировали мигранты, поселившиеся прямо у них на парковке. Когда люди попытались прояснить ситуацию с охранниками, в ответ получили: «Они вам что, мешают?». Почему подобные стихийные убежища на самом деле несут в себе серьезные риски и как правильно действовать в подобных ситуациях, разбирался 360.ru.

«Ситуация как в обычных ЖК, критичного ничего нет» В ЖК «Михалковский», по словам жильцов, все давно не слава богу: и лифты постоянно ломаются, и в МОПах беспорядок. Но вишенкой на торте, конечно, стали мигранты в вентиляционной камере на подземном паркинге. В одном из иностранцев жители узнали мужчину, который раньше работал дворником на территории комплекса. На какое-то время он уезжал, но потом вернулся в октябре.

1/2 2/2

«Мы ходим мимо этого помещения, так как там находятся кладовки, и это является помещением парковки. Начали замечать оставленный велосипед „Яндекс Еды“. Мы обращались в управляющую компанию, она нам говорила: мол, что вас смущает? Разговаривали с охраной, нам отвечали: „Они вам что, мешают?“» — возмутилась в беседе с 360.ru одна из собственниц квартир в «Михалковском».

Фактически никто из сотрудников УК даже не отрицал факт незаконного проживания лиц в помещениях общего пользования, а также в технических помещениях. жительница ЖК

Другая женщина, также узнавшая о происходящем, вызвала полицию и миграционную службу. Иностранцев увезли в отдел, судя по всему, для выяснения обстоятельств.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com

Позже сотрудники управляющей компании сняли на камеру якобы пустую венткамеру. Показали, что, мол, проблема решена. Однако оказалось, что сфотографировали они другое помещение. Ирина не исключила, что «с управой о чем-то договорились, либо там просто работают некомпетентные люди».

360.ru связался с УК «Гефест», чтобы прояснить ситуацию. Один из сотрудников, представившийся Андреем Маркеевым, заверил, что никаких нарушений на территории «Михалковского» нет: мигранты в вентиляционной камере никогда не проживали, просто там оборудовали помещение, где работники могут переодеться и выпить чаю.

Фото: David Peinado/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

«Ситуация как в обычных ЖК, критичного ничего нет», — заверил он, подчеркнув, что в ЖК можно провести съемку, потому что никто ничего не скрывает. Жильцам, впрочем, от этого совсем не легче. Люди переживают, что гости из венткамеры бесплатно пользуются водой, электричеством и отоплением, а расходы перекладываются на собственников. Вдобавок ко всему в одном из подъездов уже шесть месяцев не работает вентиляция. Жильцы убеждены, что виновата в этом ночлежка мигрантов.

1/2 2/2

Мигранты на чердаках и подвалах: куда жаловаться Как бы ни пытались сейчас представить ситуацию представители управляющей компании, совершенно очевидно, что вентиляционные камеры не предназначены ни для жизни, ни просто для отдыха и чаепитий. То же самое касается подвалов и чердаков, напомнила в беседе с 360.ru юрист по резонансным делам Валерия Рытвина. «Очевидно, что в подобных помещениях никто не имеет права проживать — ни мигранты, ни граждане России. Чердаки и подвалы не предназначены для заселения. В случае обнаружения подобных „жилищ“ нужно вызвать сотрудников полиции для составления соответствующего протокола, по которому для мигрантов, принимающей стороны и УК могут наступить правовые последствия», — пояснила эксперт.

Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com

По возможности необходимо сфотографировать и снять на видео «стихийное убежище», но не применять физические насильственные действия в отношении нарушителей. Помимо вызова полиции, продолжила Рытвина, необходимо составить обращение в свободной форме в управляющей компании, а также в Госжилинспекцию.

Обычно такие происшествия происходят с подачи управляющих компаний, которые вот так незаконно распоряжаются общим долевым имуществом жильцов. Валерия Рытвина

Если проживание в таком помещении оборудовано электроприборами и кухонной зоной, Рытвина рекомендовала вызвать МЧС для фиксации угрозы пожарной безопасности. После того, как компетентные органы установят виновных в нарушениях, к ним могут применить меры административной и даже уголовной ответственности. «В частности речь идет о статье 322.1 УК РФ „Организация незаконной миграции“, ст. 322.2 УК РФ „Фиктивная регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении в РФ“ и ст. 322.3 УК РФ „Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в РФ“», — перечислила юрист.

Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com

Отреагировал на новости о ночлежке в венткамере и председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов. Подобные ситуации, по его мнению, подсвечивают очень серьезную проблему, которая сводит на него усилия в рамках совершенствования миграционной политики. И на самом деле случай в ЖК «Михалковский» — далеко не единичный, и УК безнаказанно организовывают в подвалах подобные лежбища или мини-хостелы. Делается это, подчеркнул Кабанов, вопреки требованиям антитеррористической и противопожарной безопасности и санитарно-эпидемиологическим нормам.

«Можно сколь угодно много принимать нужных, правильных и хороших концепций государственной миграционной политики и законов, регулирующих эту сферу, но если всякая управляющая компания будет иметь возможность безнаказанно устраивать хостелы для мигрантов в подвалах наших домов, на подземных паркингах и прочих помещениях, невозможно будет установить долгожданный порядок в нашей стране», — выразил уверенность общественник.

Миграционная сфера напрямую относится к вопросам национальной безопасности и контролировать ее необходимо именно с этой позиции, особенно местонахождение и места проживания мигрантов. А в подвалах и вентиляционных шахтах, как все понимают, контролировать мигрантов крайне сложно. Кирилл Кабанов

Отдельно общественник отметил, что за платят за подобный беспредел в подвалах жильцы. Именно из их кармана взимаются средства за незаконное подключение к общедомовым сетям и системам. И с учетом постоянного повышения тарифов, речь идет о все большем и большем количестве денег. «Но в сфере ЖКХ у нас без „больших покровителей“ не работают, поэтому и чувствуют себя их дельцы неприкасаемыми. Закон — не для них. Так вот, ответственность за все происходящее с мигрантами в наших подвалах лежит не только на УК, но, в первую очередь, на тех, кто покрывает их и весь этот беспредел», — отрезал Кабанов.