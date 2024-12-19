Мигрантский вопрос. Путин раскрыл генеалогию проблемы

Мигрантский вопрос интересовал многих на ежегодной пресс-конференции Владимира Путина. Он прозвучал — и на него был дан конкретный, как всегда у президента, ответ. Похоже, то, что говорилось в последние месяцы на эту тему, будет оформлено и закреплено окончательно. Давно назрело, надо сказать. Теперь — от слов к делу?

В частности, президент обозначил, если угодно, генеалогию проблемы. Ситуация с привлечением мигрантов напрямую вытекает из нехватки в России рабочей силы. Действительно ли это так? Безусловно. Об этом свидетельствуют все опросы. С началом СВО ситуация еще больше обострилась. Задачи перед страной стоят глобальные, а вот население у нас не слишком большое. Тут есть разные пути решения. Например, речь идет о том, что с особым вниманием необходимо подходить к работающим пенсионерам.

Владимир Путин в качестве одного из решений назвал развитие технологий. Это, собственно, международный опыт. Грубо говоря, оптимизация производства за счет роботов, нейросетей, компьютерных программ. Это путь, да. Но подобное не может принести максимального эффекта без пересмотра отношений между работодателем и работником. Очевидно, это понимает и сам президент, поэтому такой акцент делает на ситуации с зарплатами, в частности в медицинском и образовательном секторах.

Фото: Roman Naumov/URA.RU / Global Look Press

Однако, даже создав близкую к идеальной картину, вряд ли можно говорить о том, что экономика России сможет обойтись без мигрантской рабочей силы. Да и не только рабочей — не сможет обойтись без мигрантов как таковых. Они уже в России — как правило, с семьями, пустили, что называется, корни. Дело не только и не столько в самих мигрантах, а, во-первых, в тех, кто занимается ими, используя как ресурс, и, во-вторых, в ассимиляции. Мы можем видеть отличные примеры адаптации мигрантов в ОАЭ. И этот опыт необходимо использовать. Более того, при всех «но» в некоторых случаях относительно успешно адаптировались и в Советском Союзе.

Фото: Ilya Moskovets/URA.RU / Global Look Press

Тут мало учить русский язык — важны реально работающие, а не на бумаге обозначенные механизмы по привитию мигрантам традиционной русской культуры. Это соответствующие курсы с последующими экзаменами. Причем не только в России, но и в тех странах, откуда к нам едут.

Впрочем, для начала некоторым группам из мигрантской среды вполне стоило бы начать с изучения русского языка. Иначе как общаться? Сначала Госдума, а теперь уже и президент заострили внимание на том, что до определенного времени в школы попадали дети мигрантов, которые не владеют русским языком. Это, конечно, и смех, и грех, но больше грех — ведь что можно объяснить, чему можно научить таких детей?

Все свидетельствует о том, что мигрантский вопрос находится в России в запущенном состоянии. Однако, видимо, сейчас ситуация начала меняться. И неслучайно президент не исключил создания отдельного ведомства по миграционным вопросам. Вопрос: кто войдет в него? Как оно будет взаимодействовать с другими ведомствами и бизнесом? Да, вопросов хватает, но и решения, вне сомнения, уже ищутся — и весьма активно.