Мигрантов отследят через смартфоны. Главное об эксперименте в Москве и Подмосковье

С 1 сентября иностранцев в Москве и Подмосковье обяжут регистрироваться в специализированном мобильном приложении в рамках эксперимента. Благодаря новым мерам правоохранители смогут оперативно отслеживать перемещение мигрантов и предотвращать преступления. Что нужно знать о нововведении — в материале 360.ru.

Суть эксперимента по отслеживанию мигрантов

В мае Госдума приняла проект по «внедрению дополнительных механизмов учета иностранных граждан» в Московском регионе. В этом же месяце его подписал президент Владимир Путин.

Согласно документу, иностранцы с помощью специального приложения будут передавать МВД информацию о своем местонахождении. Если гражданин другого государства откажется это делать или попытается обойти слежку, его включат в реестр контролируемых лиц и могут депортировать. Эксперимент продлится до 1 сентября 2029 года.

По мнению спикера Госдумы Вячеслава Володина, нововведение положительно скажется на числе правонарушений в миграционной сфере, отметила «Парламентская газета».

«Принятый механизм позволит, используя современные технологии, усилить контроль в миграционной сфере, а также будет способствовать снижению количества правонарушений и преступлений в этой части», — подчеркнул Володин.

Если проект будет успешным, его распространят и на другие регионы.