Мигрантов отследят через смартфоны. Главное об эксперименте в Москве и Подмосковье
С 1 сентября иностранцев в Москве и Подмосковье обяжут регистрироваться в специализированном мобильном приложении в рамках эксперимента. Благодаря новым мерам правоохранители смогут оперативно отслеживать перемещение мигрантов и предотвращать преступления. Что нужно знать о нововведении — в материале 360.ru.
Суть эксперимента по отслеживанию мигрантов
В мае Госдума приняла проект по «внедрению дополнительных механизмов учета иностранных граждан» в Московском регионе. В этом же месяце его подписал президент Владимир Путин.
Согласно документу, иностранцы с помощью специального приложения будут передавать МВД информацию о своем местонахождении. Если гражданин другого государства откажется это делать или попытается обойти слежку, его включат в реестр контролируемых лиц и могут депортировать. Эксперимент продлится до 1 сентября 2029 года.
По мнению спикера Госдумы Вячеслава Володина, нововведение положительно скажется на числе правонарушений в миграционной сфере, отметила «Парламентская газета».
«Принятый механизм позволит, используя современные технологии, усилить контроль в миграционной сфере, а также будет способствовать снижению количества правонарушений и преступлений в этой части», — подчеркнул Володин.
Если проект будет успешным, его распространят и на другие регионы.
Кого затронет эксперимент по отслеживанию мигрантов
Новые правила касаются всех въезжающих в столичный регион иностранцев, которым не требуется получать российскую визу. Исключениям станут несовершеннолетние, дипломаты и члены их семей, а также граждане Белоруссии.
Приложение обяжут установить в том числе мигрантов, которые приехали в Россию не для осуществления трудовой деятельности, но изменившие цель визита. Иностранцы, пребывающие на территории пилотных субъектов более 90 дней, тоже попадают под новые правила.
С 1 сентября иностранцам необходимо будет обратиться в миграционный центр в Сахарове и пройти дактилоскопию и биометрическое фотографирование. Специалисты центра возьмут согласие на обработку персональных данных и установят им на смартфоны мобильное приложение, которое будет отслеживать перемещение владельца.
Кроме того, в рамках эксперимента иностранцев обяжут в течение трех рабочих дней информировать МВД о смене места фактического проживания.
Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников убежден, что принятый законопроект позволит убить сразу двух зайцев.
С одной стороны, он поможет усилить контроль за мигрантами и повысит безопасность граждан, а с другой — поможет самим иностранцам в вопросе их регистрации.
«Они приезжают и регистрируются фиктивно, потому что тот, у кого они живут, не хочет их регистрировать. А в итоге наказывают самого мигранта», — пояснил парламентарий в беседе с «Коммерсантом».
И эту ситуацию как раз и должен исправить проект. У мигрантов больше не будет возможности пытаться оформить фиктивную регистрацию и не сообщить о своем фактическом месте пребывания.
«В случае, если мигрант три дня [по месту жительства, указанного в МВД] не появляется, он должен будет объяснить, где он был, либо его внесут в реестр и на высылку», — заключил Калашников.