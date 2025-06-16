Мигрантам запретят привозить детей? Депутат Нилов анонсировал изменения в законах

Депутат Ярослав Нилов в эфире 360.ru рассказал о предложении ввести платное обучение для детей мигрантов в российских школах. Вероятны, по его словам, и более серьезные перемены — проблему депутат видит и в том, что несовершеннолетние в принципе приезжают с родителями в Россию. Нилов также объяснил ведущей 360.ru Анастасии Букреевой, как и когда законодатели могут исправить такие послабления для мигрантов.

Надо жить дома

По словам парламентария, вопрос касается не только незнания русского языка детьми мигрантов, но и самого факта их нахождения с родителями на территории России. Нилов подчеркнул, что эту ситуацию власти намерены изменить, и в настоящее время рассматриваются конкретные меры.

Анастасия Букреева поинтересовалась у собеседника, что же делать мигрантам, у которых нет возможности платить за обучение детей в России.

«Если нет возможности, надо ждать дома, не нужно ехать. Если у вас нет возможности купить и обслуживать Mercedes, вы его не покупаете, пользуетесь общественным транспортом», — ответил Нилов.