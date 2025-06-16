Мигрантам запретят привозить детей? Депутат Нилов анонсировал изменения в законах
Депутат Нилов: дети мигрантов должны ждать родителей на их родине
Депутат Ярослав Нилов в эфире 360.ru рассказал о предложении ввести платное обучение для детей мигрантов в российских школах. Вероятны, по его словам, и более серьезные перемены — проблему депутат видит и в том, что несовершеннолетние в принципе приезжают с родителями в Россию. Нилов также объяснил ведущей 360.ru Анастасии Букреевой, как и когда законодатели могут исправить такие послабления для мигрантов.
Надо жить дома
По словам парламентария, вопрос касается не только незнания русского языка детьми мигрантов, но и самого факта их нахождения с родителями на территории России. Нилов подчеркнул, что эту ситуацию власти намерены изменить, и в настоящее время рассматриваются конкретные меры.
Анастасия Букреева поинтересовалась у собеседника, что же делать мигрантам, у которых нет возможности платить за обучение детей в России.
«Если нет возможности, надо ждать дома, не нужно ехать. Если у вас нет возможности купить и обслуживать Mercedes, вы его не покупаете, пользуетесь общественным транспортом», — ответил Нилов.
Он пояснил, что в отношении образования для детей мигрантов принцип должен быть таким же: при отсутствии средств на обучение следует оставаться в своей стране.
Никакой дискриминации
Парламентарий объяснил, что Россия с уважением относится ко всем детям, здесь нет ни национального, ни религиозного подтекста.
«Мы должны думать прежде всего об интересах наших граждан, интересах российских детей. Ведь очевидно, что присутствие иностранных граждан, которые не знают хорошо русский язык в образовательной среде, снижает общий уровень образования в этом конкретном классе», — объяснил Нилов.
Мигрантов с детьми не пустят?
В ходе беседы прозвучал вопрос и о том, стоит ли отменить послабление, позволяющее семьям мигрантов приезжать в Россию вместе с детьми. Нилов подтвердил, что подобную инициативу уже внесли на рассмотрение.
«Да, из такой инициативы мы тоже исходим. Это другое наше предложение. Касается семей мигрантов. Они должны ждать дома, им не нужно сюда приезжать. Как туристы, пожалуйста. На законом установленный срок можно приехать, побыть и возвращаться. Ехать на родину и ждать, пока родитель вернется», — заключил депутат.