Сегодня 21:13 «Мигрант ID», или Как избежать катастрофы Писатель Беседин призвал ввести в России «Мигрант ID» 0 0 0 Фото: Belkin Alexey/news.ru / Global Look Press Эксклюзив

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Есть у меня подруга, она очень любит использовать фразу: «Поверил в себя». Это о недавнем заявлении премьер-министра Таджикистана Кохира Расулзоды: на заседании межправительственной комиссии он заявил, что таджиков стали часто не пускать в Россию, запрещать въезд или депортировать из государства под «расплывчатой формулировкой обеспечения безопасности»…

Так, стоп! Там еще продолжение есть, но пока что давайте насладимся вот этим: «депортируют из государства под расплывчатой формулировкой обеспечения безопасности». Да ладно? То есть депортировать из-за того, что человек, к примеру, нападает на другого человека, при этом не говорит по-русски и находится в стране нелегально — это так себе? Расплывчато? Я уж молчу о безумии в «Крокус City Hall». Видимо, уважаемый Кохир Росулзада призывает действовать более конкретно — при этом, вероятно, вспоминает опыт своей родной страны, когда в начале 90-х в Таджикистане не просто унижали, но убивали, били, издевались над русскими и гнали их из страны.

У нас на телевидении любят рассуждать о бандеровцах, которые убивали русских на Украине, но что происходило в Таджикистане? Вот где кровавая резня была. Да и сейчас с русскими в этой среднеазиатской стране поступают жестоко и несправедливо.

Далее Росулзада заявил, что надо переходить к «действительно эффективным решениям» в вопросе миграционного взаимодействия, которые не только укрепят взаимопонимание между государствами и дружественными народами, но и принесут экономическую пользу обеим странам. Очень правильно, очень! Как это будет выглядеть на практике? Подсказываю.

Фото: Премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода. Petrov Sergey/news.ru / Global Look Press

Для начала в Россию поедут исключительно те таджики, которые здесь нужны. Не просто-так поедут, а на конкретную должность и в конкретное место. При этом работодатель должен будет четко и ясно обосновать, для чего нужен этот иностранный специалист. Приехав, он, этот специалист (касается, к слову, не только таджиков, но и узбеков, киргизов и других), должен встать на соответствующий учет. В идеале нужно ввести так называемый «Мигрант ID». Иностранный специалист должен сдать экзамены (не дать взятку, а именно продемонстрировать знания) по истории России и по русскому языку. Я бы еще дополнительно русскую литературу ввел.

Фото: Сдача письменного экзамена на знание русского языка в Центре содействия мигрантам / РИА «Новости»

После своего пребывания, заработав денег, специалист должен уехать домой, на родину. Чтобы остаться в России, должны быть веские, очень веские обоснования их заранее оговоренного перечня причин. Если остался, то не сразу пользуешься всеми благами, доступными другим гражданам России. О том, чтобы сразу перевести семью, не может быть и речи для такого специалиста. Все должно быть обоснованно и максимально прозрачно. Для каждого таджикского или узбекского специалиста должна быть введена его история, где будут видны все нарушения и недочеты. После накопления критической массы мигрант выдворяется из России без права возвращения.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / Global Look Press

Это абсолютно нормальная практика. Она введена в лучших странах. Это обезопасит нашу Россию. Тем более что из самого Таджикистана активно изгоняются (иначе не скажешь) люди радикальных религиозных воззрений. И куда они зачастую едут? Правильно — в Россию. Так для чего они нужны, спрашивается? Чтобы творить у нас беспредел? В лучшем случае эти личности создадут ОПГ, а в худшем — как в «Крокусе». То, как все работает в плане миграции сегодня, создает массу проблем и рождает массу вопросов.

Фото: Zamir Usmanov / Global Look Press

Впрочем, задавать их надо не только, а подчас и не столько мигрантам, сколько тем, кто использует их в своих схемах. Они и есть главные выгодополучатели. Мигранты же здесь — инструмент. С ними нужно работать и приводить ситуацию, что называется, в удобоваримый вид. Иначе мы рискуем получить еще большую катастрофу в стране.