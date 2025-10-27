Сегодня 13:58 Между УК и жильцами «Михайловского» развязалась война. В чем москвичи обвинили компанию? Жильцы ЖК «Михайловский» пожаловались на рейдерский захват УК 0 0 0 Фото: Медиасток.рф Эксклюзив

Общество

Мигранты

Зарплаты

Мусор

Квартиры

Собственники квартир в столичном ЖК «Михайловский» пожаловались на управляющую компанию «Гефест»: в вентиляционной камере на парковке незаконно живут мигранты, лифты постоянно ломаются, а подрядчикам не выдают зарплату. В МОПах царит беспорядок, сотрудников УК обвиняют в хамстве. О происходящем в доме — в материале 360.ru.

Нелегалы на парковке Изначально мигранты работали в ЖК в прошлом году, один из них убирался и выносил мусор, рассказала 360.ru жительница дома Ирина. По ее словам, иностранцы нелегально живут в помещении на парковке. Среди них — работавший дворником мужчина. «Он уезжал и вернулся в октябре. Мы ходим мимо этого помещения, так как там находятся кладовки, и это является помещением парковки. Начали замечать оставленный велосипед „Яндекс Еды“. Мы обращались в управляющую компанию, она нам говорила: мол, что вас смущает? Разговаривали с охраной, нам отвечали: „Они вам что, мешают?“ Фактически никто из сотрудников УК даже не отрицал факт незаконного проживания лиц в помещениях общего пользования, а также в технических помещениях», — подчеркнула Ирина.

Фото: 360.ru 1/2 Фото: 360.ru 2/2

Одна из жительниц ЖК вызвала полицию и миграционную службу. Иностранцев забрали в отделение, позже правоохранители нагрянули в «Михайловский» для описи имущества. Сотрудники УК сняли на камеру якобы пустую венткамеру, но в итоге оказалось, что они сфотографировали другое помещение.

Либо УК с управой о чем-то договорились, либо там работают некомпетентные люди, но факт подлога просто на лицо. Ирина жительница ЖК «Михайловский»

Борьба жильцов с УК «Гефест» Жильцы борются с УК «Гефест» минимум год, хотя вопросы появились у собственников с момента сдачи дома в эксплуатацию в 2023 году, рассказала Ирина. «Некоторые лифты не были запущены, но управляющая компания давала отговорки о том, что это „просто ваши работники все портят“, или мы „бережем лифты“», — отметила она. По ее словам, лифты работают очень плохо, в некоторых подъездах кабины вовсе обрываются.

Ты едешь, кабина начинает падать и резко останавливается. На что нам говорят сотрудники: «Что вы переживаете? Вы же не упали». Такой подход к собственникам. Один раз девушка с ребенком двухлетним застряла там на два часа, на нее упал потолок лифта. Ирина

В ЖК постоянно меняется уборщица и другие подрядчики. «Каждый месяц они нанимают сотрудника, не платят ему зарплату, сотрудник уходит. <…> Не платят охране, она постоянно меняется, не платят за шлагбаумы и ворота на въезд в паркинг. Неделю паркинг стоит открытый, все продувается, никакой безопасности. Люди заходят туда-сюда, шлагбаум открыт. У нас закрытая для проезда территория ЖК, но так как УК не платит, паркуется кто попало», — возмутилась Ирина.

Фото: 360.ru 1/2 Фото: 360.ru 2/2

В связи с этим собственники вышли на тропу войны. «Есть такое чувство, что это какой-то рейдерский захват, они нас провоцируют на то, чтобы мы агрессивно с ними взаимодействовали. Наш план был просто этих хамов выгнать из дома. <…> Люди впрямую говорят, что они работают нечестно, и не то что не стесняются — они этим гордятся», — сказала жительница. В одном из подъездов собственники не узаконили перепланировку — ремонт в квартире мог привести к прорыву канализации. Сотрудники УК об этом знают и покрывают жильцов.

Фото: 360.ru 1/2 Фото: 360.ru 2/2

Что ответили в УК Сотрудник УК «Гефест» в ЖК «Михалковский» Андрей Маркеев в комментарии 360.ru отверг обвинения жильцов. «У нас с лифтовым оборудованием ситуация складывается положительная, обычный рабочий момент. Иногда они, бывает, останавливаются, иногда ездят, как говорится, корректно. Масштабного бедствия нет у нас», — заявил он. По его словам, мигранты в венткамере также не проживали — якобы там оборудовали помещение, где работники могут переодеться и выпить чаю. «Ситуация как в обычных ЖК, критичного ничего нет», — заключил Маркеев. Он пригласил журналистов в жилой комплекс и подчеркнул, что никто ничего не скрывает.