Сегодня 20:33 Метод проб и ошибок. Как сделать секс в отношениях интереснее Сексолог Миллер: для раскрепощенности в сексе нужно начинать с себя 0 0 0 Фото: Unsplash Эксклюзив

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Говорить с партнером о сексе привыкли не все. Зачастую эту тему считают если не табу, то точно неприличной или стыдной. Практикующий психолог и сексолог Александра Миллер в беседе с 360.ru дала советы о том, как начать щекотливый разговор и разнообразить интимную жизнь.

«Вообще, правильно все в игровой форме делать, чтобы легкая нотка романтики была. Но тем не менее, чтобы все это происходило максимально откровенно», — отметила она. Миллер подчеркнула, что ничего зазорного или стыдного в наличии этакой «темной стороны», потаенных желаний нет. «Причем самый заурядный очкарик, работающий 24/7 в офисе, может оказаться невероятно извращенным в сексуальных фантазиях любовником», — сказала сексолог.

В каждом из нас скрываются порой очень интересные вещи. Чтобы быть раскрепощенным в отношениях со своим партнером и подробно узнавать о его предпочтениях, нужно начинать, безусловно, с себя. Александра Миллер практикующий психолог

Миллер призвала к откровенности с самим собой. Она добавила, что человеку нужно понимать, чего он хочет и что ему нравится, и уметь доносить это любыми способами — тактильными или разговором — до второй половинки. «Нужно тестировать с партнером взаимодействие с вашим телом. Поэтому методом проб и ошибок нужно действовать, и все средства в этом хороши», — сказала она.

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О своих желаниях, обратила внимание собеседница 360.ru, нужно разговаривать, какие-то из них — показывать и обязательно интересоваться тем, что волнует партнера. «Потому что замалчивание сексуальных предпочтений ведет к тому, что партнер так же закрывается, если у него любовник или любовница закомплексован. И идет реализовывать свои потребности и желания с тем, который более раскрепощен в этом плане», — предупредила Миллер.

Фото: Unsplash

Способов разнообразить сексуальную жизнь, по словам сексолога, довольно много. Начать можно с различных секс-игрушек или ролевых игр. «Но опять же их используют не все, не все любят. Поэтому здесь тоже методом проб нужно смотреть секс-игрушки — есть различные вибраторы, ролики. Каждый человек любит играть. <…> Поэтому какая-то депривация частей тела, завязывание рук или глаз и таким образом исследование тела своего партнера — это всегда интересно», — сказала она.

Фото: Unsplash

Миллер также посоветовала иногда менять место, ставшее для пары обыденным в плане не только секса, но и отношений в целом.

«Это тоже очень важно и нужно делать не только в отношениях, но и для супругов, которые долгое время живут вместе, особенно если они обременены бытом, детьми и так далее. Важно менять места, ездить в различные путешествия, элементарно снимать гостиницу какую-нибудь раз в месяц. Это благотворно влияет [на взаимоотношения]», — заключила собеседница 360.ru.