Сегодня 12:47 Место не для жизни. Патрики могут перестать быть элитными? Брокер Ракута: элитная недвижимость на Патриарших прудах не подешевеет 0 0 0 Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Патриаршие пруды в Москве могут потерять статус элитного гастрорайона. Закрытие ресторанов может привести к тому, что локация станет местом с более демократичным ценником. Как это отразится на стоимости недвижимости, разобрался 360.ru.

Рестораны сворачиваются Партнер по торговому направлению BlackStone Keeping Company Ольга Яруллина рассказала РИА Недвижимость, что на Патриарших прудах действительно зафиксирован заметный отток ресторанных проектов. Только за последние месяцы закрылись не менее четырех-шести заведений. «До кризиса вакантность держалась на уровне 4-6%. В 2021 году было 15,2%, что считалось кризисом. Сейчас показатель — около 6%, и он растет, хотя пока не драматично. Но при сохранении текущей волны закрытий уровень может выйти на 10-14%», — сказала Яруллина. Консультанты считают, что рост вакантности связан с высокими арендными ставками. Директор направления стрит-ретейла NF Group Ирина Козина отметила, что у большинства объектов площадь от 100 до 200 квадратных метров. «Это сказывается на ставках аренды, где более компактные помещения имеют более высокую стоимость за квадратный метр», — подчеркнула она.

Фото: Pius Koller/http://imagebroker.com/#/search/ / www.globallookpress.com

Потеряют ли Патриаршие пруды статус элитного района? Совсем утратить статус элитной локации Патриаршие пруды не смогут. Такое заявление в беседе с 360.ru сделал ипотечный брокер, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута. Он объяснил это исторической особенностью места и контингентом, который там проживает и любит проводить время. «Я думаю, что это все-таки история временная, когда та или иная локация теряет какую-то точку притяжения, популярность среди определенных кругов», — прокомментировал Ракута новость о том, что Патриаршие пруды могут потерять статус элитного гастрорайона. Брокер отметил, что жизнь в центре города имеет свои плюсы и минусы. Некоторые жилые комплексы и дома расположены неудачно, поэтому популярные районы — не всегда лучшее место для жизни. Однако они привлекательны для тех, кто хочет подчеркнуть свой статус.

Именно с точки зрения ценности недвижимости не всегда центр — очень хорошее место для жизни. Дмитрий Ракута ипотечный брокер, эксперт по недвижимости

По словам эксперта, как правило, люди покупают недвижимость в подобных районах как коллекционную. «То есть это история не совсем для жизни, а для того, чтобы кому-то рассказать о том, что у тебя есть недвижимость на Патриках, кого-то пригласить в гости», — пояснил он. Сегодня в сфере недвижимости существует такое направление, как локация, подчеркнул специалист. Некоторые жилые комплексы или районы могут стать популярными и престижными. Однако со временем ситуация меняется: где-то открывается новое заведение или закрывается интересный проект. В результате внимание аудитории смещается. Плюс Патриаршие пруды — это историческое место, поэтому, по мнению эксперта по недвижимости, в долгосрочной перспективе они сохранят свою актуальность.

Фото: РИА «Новости»

Когда изменятся цены на недвижимость на Патриках По словам Ракуты, сейчас вряд ли стоит говорить о глобальных изменениях цен, особенно у недвижимости бизнес-класса.

В целом, да, спад на рынке всегда есть, но при этом элитная недвижимость всегда себя чувствует вполне себе неплохо, потому что она не зависит от общепринятых историй касаемо ключевой ставки и всего остального. Элитная недвижимость строится на других показателях. Дмитрий Ракута ипотечный брокер, эксперт по недвижимости

Цены на недвижимость в этом месте всегда будут высокими. По словам брокера, они могут немного колебаться, но не стоит ждать, что они резко упадут и можно будет купить жилье со скидкой 30-40%. Популярность Патриарших прудов, несмотря на появление новых интересных мест, которые становятся точкой притяжения жителей, не иссякнет. Те, кто увлекается историей, все равно будут обращать внимание на эту локацию. «Однозначно в историю себя эта локация уже вписала», — подчеркнул Ракута.