Госдума в окончательном чтении приняла законопроект, сокращающий количество процессуальных бумаг при выявлении нетрезвого водителя. Отстранение от управления будут фиксировать протоколом или записью о времени, месте, причине и других данных. Какие положительные моменты у этого решения и как оно отразится на водителях — разбирался 360.ru.

Также положительным моментом можно считать то, что сама процедура станет для водителя менее длительной и бюрократически нагруженной . Автомобилистам станет проще понимать, что именно происходит на каждом этапе освидетельствования, поскольку информацию будут подавать в более доступной форме.

Автоюрист Лев Воропаев в беседе с 360.ru заявил, что новый порядок в первую очередь приведет к тому, что сотрудникам Госавтоинспекции больше не придется составлять несколько промежуточных бумаг.

Важные детали в отмененных протоколах

Юрист обратил внимание на два ключевых протокола, которые исчезнут. Первое — это протокол об отстранении от управления транспортным средством. В нем сейчас инспекторы подробно перечисляют признаки, послужившие основанием проверки. Без этого документа важно понять, каким образом в будущем будут фиксироваться эти признаки.

Второй важный момент — отмена протокола задержания транспортного средства. Раньше в этом документе, среди прочего, фиксировали отсутствие повреждений на автомобиле на тот момент, когда машину забирали на штрафстоянку. Теперь, когда этого протокола не станет, возникает закономерный вопрос: как будет подтверждаться, что у машины не было вмятин или царапин до того, как она оказалась на спецстоянке.

«Так как уходит протокол задержания, необходимо будет понимать, как будет отражено отсутствие повреждения автомобиля на момент его задержания. Либо наличие таких повреждений на этом документе, чтобы потом, впоследствии, у водителя, когда он будет забирать машину со спецстоянки, не возникло вопросов, откуда куча повреждений на его автомобиле», — сказал собеседник 360.ru.

Автоюрист резюмировал, что глобальных перемен для рядовых автомобилистов нововведение не принесет. Сама суть проверки на алкогольное опьянение останется прежней. Единственное заметное отличие — это экономия времени за счет того, что сотрудникам ГИБДД нужно будет оформить меньше бумаг, и водителю, соответственно, не придется ждать, пока все эти копии ему выдадут.