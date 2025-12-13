С 1 февраля 2026 года размер материнского капитала увеличат на прогнозируемый уровень инфляции — 6,8%. Как получить выплату, на что ее можно потратить и кому полагается почти миллион рублей — в материале 360.ru.

Размер маткапитала в 2026 году Государство предоставляет материнский капитал при рождении или усыновлении детей. Мера действует с 2007 года. Право на выплату подтверждается сертификатом, размер маткапитала ежегодно индексируется. Получить выплату можно один раз в любое время после появления в семье ребенка. Если первенец родился до 1 января 2020 года, за второго ребенка также можно получить материнский капитал. С февраля 2025-го размер выплаты достиг 690 226 рублей на первого ребенка и 912 162 рубля — на второго. В 2026 году суммы планируется увеличить на 6,8%, согласно проекту бюджета Социального фонда России.

Сумма материнского капитала в 2026 году: за первого ребенка (рожден/усыновлен с 1 января 2020 года) — 737 205,10 рубля;

за второго ребенка (до 2020 года) — 737 205,10 рубля;

за второго или последующего ребенка (с 1 января 2020 года) — 974 189,11 рубля, если ранее семья не получала сертификат;

доплата за второго ребенка, если уже получена выплата за первого, — 236 984 рубля. Сумма государственной поддержки считается не в тот год, когда семья получила сертификат, а в тот, когда решила им воспользоваться.

Индексация маткапитала 2027-2028 2027 год: за первого ребенка — ожидается 766 693,3 рубля;

за второго ребенка — ожидается 1 013 156,67 рубля. 2028 год: за первого ребенка — ожидается 797 361,03 рублей;

за второго ребенка — ожидается 1 053 682,94 рублей. Кто может получить маткапитал Мать Материнский капитал по умолчанию полагается матери после рождения или усыновления ребенка. Получить выплату можно, если ребенок появился с 1 января 2020 года. Также маткапитал полагается, если мать родила или усыновила второго, третьего или последующих детей с 1 января 2027 года. Отец или опекун Отцы тоже имеют право на материнский капитал. Это возможно в следующих случаях: он стал единственным усыновителем первого ребенка, если решение суда об усыновлении вступило в силу с 1 января 2020 года;

он стал единственным усыновителем второго или последующих детей, если решение суда вступило в силу с 1 января 2007 года.

мать ребенка потеряла право на господдержку: умерла или лишена родительских прав. Подтвердить право отца или усыновителя на маткапитал могут свидетельство о смерти матери, решение суда об объявлении ее умершей или о лишении родительских прав. Дети Право на выплату имеют и дети. Рассчитывать на него могут несовершеннолетние или учащиеся очно в возрасте до 23 лет. Дети получают также переходящее право на маткапитал. Если на сертификат претендуют несколько детей, выплату поделят между ними поровну.

Как получить маткапитал С апреля 2020 года территориальный орган Фонда пенсионного и социального страхования автоматически формирует электронный государственный сертификат и направляет его получателю через «Госуслуги». Оформление сертификата в среднем занимает 21 день после регистрации рождения ребенка. Если он появился на свет до того, как сертификаты стали выдавать автоматически, родители могут подать заявление на получение в любое время. Для этого можно обратиться в территориальный орган СФР, МФЦ или через «Госуслуги». Чтобы распорядиться маткапиталом, тоже нужно подать заявление. К нему необходимо приложить подтверждающие документы.

На что можно потратить маткапитал На образование ребенка Материнский капитал можно потратить на оплату учебы любого ребенка в семье или сразу нескольких детей. Образовательное учреждение может быть любого уровня — от детсада до университета. Для оплаты дошкольного образовательного заведения деньги можно тратить сразу после рождения ребенка, в остальных случаях воспользоваться ими можно только после того, как ребенку исполнится три года. На улучшение жилищных условий Это направление выбирают 70% семей. При использовании сертификата на выплату ипотечного кредита нужна справка об ипотеке из банка для СФР. Также понадобятся дополнительные документы, например, выписка из ЕГРН. При этом ремонт квартиры не считается улучшением жилищных условий. Маткапитал нельзя потратить на покупку или погашение кредита за аварийное или непригодное для жизни имущество.

Для формирования накопительной части пенсии Материнский капитал можно полностью или частично включить в состав пенсионных накоплений, а затем передать в негосударственный пенсионный фонд или в доверительное управление управляющей компании. Для этого нужно написать заявление о распоряжении средствами и предоставить удостоверение личности. На соцадаптацию и интеграцию в общество детей-инвалидов. Средства маткапитала можно потратить для компенсации затрат на определенные товары, купленные для этих целей. Потребуется написать заявление и предоставить документы: паспорт владельца сертификата;

сведения из индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида;

документы, подтверждающие расходы на эти цели;

акт проверки наличия и соответствия купленного для ребенка-инвалида товара;

реквизиты счета для зачисления средств.

На ежемесячную выплату Потратить маткапитал на ежемесячную выплату могут семьи с низкими доходами, если ребенок родился или если его усыновили с 1 января 2018 года. Выплата назначается на год. Чтобы продлить ее еще на 12 месяцев, нужно повторно подать заявление. Семьи могут получать выплаты до тех пор, пока ребенку не исполнится три года. Сумма будет равна прожиточному минимуму на детей в субъекте.

Нововведения в программе материнского капитала В 2025 году программу выплаты материнского капитала продлили до 31 декабря 2030-го. Остаток суммы можно получить наличными, если он не превышает 10 тысяч рублей. Теперь купить дом на средства маткапитала стало сложнее. Для этого нужно получить специальное заключение, подтверждающее, что дом отвечает требованиям проживания.

Получить средства наличными по маткапиталу все еще нельзя. Исключение — ежемесячные выплаты, деньги для возведения дома или на покупку товаров для детей-инвалидов. В последних двух случаях семье придется документально подтвердить, что деньги пошли на указанные цели.