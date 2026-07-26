Сегодня 15:19 Мастер-классы, конкурсы и активности: как Обнинск отметил День города Обнинск отметил День города активностями и высадкой деревьев Фото: губернатор Калужской области Владислав Шапша / МАКС Калуга

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В Обнинске в День города провели мастер-классы, конкурсы и другие активности, а также высадили 70 лип. О мероприятиях рассказал губернатор Калужской области Владислав Шапша в «Максе».

Липы в честь юбилея В новом микрорайоне Заовражье в честь 70-летия города высадили 70 лип. Участниками мероприятия стали жители наукограда, сенатор Анатолий Артамонов и глава города Стефан Перевалов. Липовую аллею заложили на улице Табулевича, рядом с новым зданием 18-й школы и строящимся фиджитал-центром. «Дружеская атмосфера. Трудовые коллективы города активно участвуют. „Технология“, „Сигнал“, ФЭИ, „Синтек“, „Гранд Лайн“, ИАТЭ НИЯУ МИФИ, МРНЦ, РИР. Люди пришли целыми семьями, с детьми. Много молодежи», — написал Шапша.

Фото: губернатор Калужской области Владислав Шапша / МАКС

Фестиваль уличного искусства На проспекте Маркса состоялся фестиваль уличного искусства «Переход» — Обнинск исторически связан с наукой, и здесь она стала искусством. «Три арки — три сюжета. Город. Человек. Наука. Отлично получилось, будоражит воображение. Современное искусство органично переплелось с исторической архитектурой, советской мозаикой», — отметил Шапша. Накануне арки отремонтировали — несколько дней художники с мировым именем Константин Zmogk, Илья Slak, Алексей Трегубов рисовали свои граффити. На Маркса, 34, преобразили двор. Здесь участие приняли местные художники в рамках арт-фестиваля «Город Первых».

Фото: губернатор Калужской области Владислав Шапша / МАКС

Конкурсы, игры и мастер-классы На четыре дня парковая зона у ГДК в Обнинске стала площадкой для семейного отдыха, здесь прошел гастрономический фестиваль «Обнинск. Улица. Еда». «Более 20 гастрономических проектов из 12 регионов. И, конечно, обнинская изюминка — площадка „Атомы вкуса“: города „Росатома“ представляют любимые блюда представителей отрасли», — рассказал губернатор. Для гостей организовали кулинарные мастер-классы, конкурсы, игры и другие активности. По словам Шапши, в непростые времена людям особенно нужны положительные эмоции.

Фото: губернатор Калужской области Владислав Шапша / МАКС