Мастер-классы, конкурсы и активности: как Обнинск отметил День города
Обнинск отметил День города активностями и высадкой деревьев
В Обнинске в День города провели мастер-классы, конкурсы и другие активности, а также высадили 70 лип. О мероприятиях рассказал губернатор Калужской области Владислав Шапша в «Максе».
Липы в честь юбилея
В новом микрорайоне Заовражье в честь 70-летия города высадили 70 лип. Участниками мероприятия стали жители наукограда, сенатор Анатолий Артамонов и глава города Стефан Перевалов. Липовую аллею заложили на улице Табулевича, рядом с новым зданием 18-й школы и строящимся фиджитал-центром.
«Дружеская атмосфера. Трудовые коллективы города активно участвуют. „Технология“, „Сигнал“, ФЭИ, „Синтек“, „Гранд Лайн“, ИАТЭ НИЯУ МИФИ, МРНЦ, РИР. Люди пришли целыми семьями, с детьми. Много молодежи», — написал Шапша.
Фестиваль уличного искусства
На проспекте Маркса состоялся фестиваль уличного искусства «Переход» — Обнинск исторически связан с наукой, и здесь она стала искусством.
«Три арки — три сюжета. Город. Человек. Наука. Отлично получилось, будоражит воображение. Современное искусство органично переплелось с исторической архитектурой, советской мозаикой», — отметил Шапша.
Накануне арки отремонтировали — несколько дней художники с мировым именем Константин Zmogk, Илья Slak, Алексей Трегубов рисовали свои граффити.
На Маркса, 34, преобразили двор. Здесь участие приняли местные художники в рамках арт-фестиваля «Город Первых».
Конкурсы, игры и мастер-классы
На четыре дня парковая зона у ГДК в Обнинске стала площадкой для семейного отдыха, здесь прошел гастрономический фестиваль «Обнинск. Улица. Еда».
«Более 20 гастрономических проектов из 12 регионов. И, конечно, обнинская изюминка — площадка „Атомы вкуса“: города „Росатома“ представляют любимые блюда представителей отрасли», — рассказал губернатор.
Для гостей организовали кулинарные мастер-классы, конкурсы, игры и другие активности. По словам Шапши, в непростые времена людям особенно нужны положительные эмоции.
Обнинский Атомный марафон
Глава региона вместе с жителями принял участие в Обнинском Атомном марафоне.
«Отличное настроение. Атмосфера сплоченности. Погода — что надо. В этом году вновь рекорд по числу участников. На старт вышли спортсмены из 29 регионов. Конечно, прежде всего это наши земляки», — написал он.
К забегу присоединились команды трудовых коллективов и молодежь. Шапша поблагодарил спортсменов, волонтеров и болельщиков за участие.
«Спорт объединяет. Закаляет характер. Только вперед! Буквально с марафона отправляюсь в рабочую поездку в Беларусь, где уже начинает работу делегация области», — заключил он.