В столице после аномальной жары продолжает бушевать непогода: всего за два часа в нескольких районах города выпала месячная норма осадков. Подтоплены оказались станции метро и подземные паркинги, где на машины безостановочно обрушивались потоки воды. Автомобили, припаркованные во дворах домов, уходили под воду буквально по крышу. Как обезопасить свое авто после такого вынужденного дайвинга, разбирался 360.ru.

Гроза в Москве 15 июля: последствия для метро и авто Сейчас столица стоит в пятибалльных пробках, виной всему жуткая гроза. Она не только затруднила движение транспорта, но и в отдельных случаях его полностью парализовала. Так, например, на Дмитровском шоссе в районе дома 62 полностью перекрывали движение из-за подтопления проезжей части. Те же меры принимали на внешней стороне МКАД в районе 16-го километра и в районе 1-го Красовского проезда

Из-за упавшего на пути дерева приостанавливать пришлось движение на участке «Щелковская» — «Партизанская» на Арбатско-Покровской линии метро. Временно закрывался вестибюль станции «Рижская» Большой кольцевой линии.

Фото: РИА «Новости»

Повлияла непогода и на движение аэроэкспрессов до Шереметьева. Движение поездов пришлось временно ограничивать из-за отсутствия напряжения в контактной сети. Также обесточенной на некоторое время оказалась железнодорожная станция Бескудниково (МЦД-1). В Telegram-каналах и соцсетях тем временем продолжают постить множество видео с плывущими по улицам машинами и автобусами. Впечатляют записи с территории подземных парковок, где, как шутят пользователи, внепланово и бесплатно моют автомобили. В ЖК «Дмитровский парк» жильцы даже соорудили нечто наподобие плотины, чтобы защитить свой паркинг и машины от прибывающей воды. «С улицы вода уже ушла, а вот в паркинге, благодаря усилиям соседей, ее гораздо меньше, чем могло быть», — поделился с 360.ru один из местных жителей.

Машину затопило по крышу во время ливня: что делать Последствия для подтопленных во время непогоды машин могут самые негативные, поэтому по возможности, если автомобиль оказался в такой ситуации, нужно приложить усилия, чтобы отвезти его на СТО и заняться сушкой, советует вице-президент Национального автомобильного союза, автоэксперт Ян Хайцеэр. «В принципе в такую погоду лучше не выезжать, внимательный человек посмотрит на прогноз погоды и сделает все возможное для того, чтобы оставить свой автомобиль дома. Потому что последствия весьма чреваты: может упасть дерево, авто может побить градом, могут быть глубокие опасные лужи», — подчеркнул он.

В таких условиях машина, во-первых, хуже тормозит, во-вторых, есть риск попросту утопить автомобиль, если лужа, в которую вы случайно въедете, окажется достаточно глубокой. Самым опасным при таком раскладе станет гидроудар. Причем более рискованно это для ТС с дизельным двигателем, если вода попадет в воздушный фильтр.

Фото: РИА «Новости»

«Для бензинных автомобилей, если вовремя остановитесь, это не так страшно, но очень важно, если машина захлебнулась, остановиться и дальше ее эвакуировать насильственным способом, не запуская двигатель. Это очень важно. Тогда можно обойтись малой кровью, иначе это сотни тысяч рублей на ремонт», — предупредил эксперт. Тут же Хайцеэр напомнил о случаях, когда в Россию периодически привозили машины-утопленники из стран, пострадавших во время разных стихийных бедствий. И на вторичном рынке они стоили очень недорого из-за того, что при попадании влаги уязвимыми становятся все электрические части автомобиля: начиная от «мозгов», которые могут не умереть сразу, а постепенно окисляться, до контактов, которые так же портятся. То есть легко может выгореть та или иная схема.

«И вот эта история может проявиться не сразу, а через какое-то время. Иногда это становится понятнее быстрее. Так или иначе, при подобном сценарии затопленное ливнем авто лучше не эксплуатировать, а сделать все возможное, чтобы высушить его. То есть достать, привезти на СТО, полностью разобрать, снять ковры, потому что именно там долго живет влага и уничтожает ваш автомобиль с точки зрения целостности металла», — перечислил собеседник 360.ru.

Фото: РИА «Новости»

Затем следует поставить машину в покрасочную камеру и там высушить. Это наиболее эффективный способ. Потому что на солнце и без таких высоких температур это сделать крайне сложно и впоследствии, после утопления, будут проявляться, как в народе говорят, «глюки»: когда-то одно отрубилось, то другое, то третье. «И будут потом искать барабашку, а она повсеместна. Единственный способ, который в теории может быть для защиты автомобиля — установка шноркеля. Но это касается профессиональных внедорожников», — уточнил специалист.