Маршруты без рисков: президент РСТ поддержал закон о льготах для туроператоров

Президент России Владимир Путин подписал закон, которым устанавливается льготный режим для российских туроператоров, работающих с дружественными странами. Как восприняли документ в Российском союзе туриндустрии — в материале 360.ru.

В соответствии с ней, для компаний, которые продают туры только в дружественные страны, размер финансового обеспечения составит 500 тысяч рублей, как для туроператоров сферы внутреннего или въездного туризма.

Документ направлен на облегчение работы туроператоров, работающих с дружественными странами, в первую очередь — СНГ. Перечень дружественных государств с благоприятными условиями для пребывания российских туристов сформирует правительство.

«Мы давно выступали с этой инициативой и благодарим Министерство экономического развития, а также депутатов, поддержавших данный законопроект. Эта мера крайне важна для развития туристического сотрудничества с нашими ближайшими соседями, где уже сформирован устойчивый и динамично растущий турпоток», — отметил в разговоре с 360.ru президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский.

Уманский пояснил, почему принятая мера особенно актуальна для таких направлений, как Белоруссия. Президент РСТ указал на то, что в путешествиях к ближайшим соседям задействуют в основном наземную транспортную логистику.

По его словам, регулировать маршруты по тем же принципам, что и поездки в Юго-Восточную Азию или Южную Америку, — избыточно и нецелесообразно.

Он выразил уверенность, что новая норма приведет регулирование в соответствие с реальными условиями работы по этим направлениям. Это, в свою очередь, создаст более комфортные условия для самих туроператоров, позволит им активнее развивать маршруты, наращивать объемы продаж и укреплять туристическое партнерство с соседними странами.